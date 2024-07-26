У женщин с дефицитом секса оказался повышен риск смерти

Новое свидетельство важности более частого секса для здоровья людей недавно представили ученые из США. В исследовании они проследили за связью между количеством половых контактов, депрессией и смертностью от всех причин.

Частота секса влияет на продолжительность жизни: научные работы и демографическая статистика неоднократно показывали, что люди, реже вступающие в половые отношения, живут меньше. Секс помогает снять стресс и улучшить настроение за счет выделения эндорфинов и окситоцина. Он также способствует укреплению иммунной системы, которая обеспечивает устойчивость организма к инфекциям и болезням.

Регулярная сексуальная активность полезна для сердечно-сосудистой системы и улучшает качество сна благодаря гормону пролактину, связанному с расслаблением. Кроме того, частый секс усиливает близость между партнерами и укрепляет отношения, способствуя общему эмоциональному благополучию людей.

В новой работе, вышедшей в журнале Journal of Psychosexual Health, специалисты в области здравоохранения из Университета Уолдена проанализировали данные, собранные в 2005-2010 годах в рамках американской национальной программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Она служит для среднестатистической оценки здоровья и питания жителей США и включает физиологическое исследование и опросы.

В выборку вошли 14 542 взрослых американца от 20 до 59 лет, около половины из которых составили женщины. Информацию о них сопоставили с записями в национальном реестре смертности начиная с даты проведения опросов вплоть до конца 2015 года. Также исследователи рассмотрели сведения о депрессии, сексуальной активности, наличии ожирения и различную демографическую информацию, которые участники NHANES предоставили во время анкетирования.

В целом почти 95% опрошенных занимались сексом более 12 раз за последние 12 месяцев, а 38% указали, что вступали в половые отношения свыше 52 раз за год или чаще одного раза в неделю. Молодые респонденты, как правило, сообщали о более высокой сексуальной активности.

По результатам статистического анализа выяснилось, что у женщин с низкой частотой половых контактов риск уйти из жизни в период наблюдений был на 70% выше, чем у более сексуально активных участниц. У мужчин статистически значимой связи между этими факторами ученые не обнаружили.

Тогда исследователи учли такие переменные, как частота секса менее или более одного раза в неделю и наличие или отсутствие депрессии. После поправок на медицинские и демографические факторы риска оказалось, что у людей с расстроенной психикой, которые занимались сексом редко, вероятность умереть преждевременно была на 197% выше, чем у участников, которые страдали депрессией, но при этом вели активную половую жизнь.

Кроме того, данные исследований крови показали, что у респондентов с дефицитом секса чаще отмечался повышенный уровень С-реактивного белка, который считают маркером воспаления в организме. В подгруппе с высокой частотой секса насчитывалось чуть больше чернокожих, а среди латиноамериканцев и белокожих участников несколько чаще встречались люди со сниженной сексуальной активностью.

Отметим, что хотя ученые установили корреляцию между низкой частотой половых контактов и повышенной вероятностью смерти, структура исследования не позволяет сделать вывод о причинно-следственной связи.

Секс может позитивно влиять на здоровье, но люди с плохим самочувствием склонны реже вступать в интимную близость. Кроме того, авторы не рассматривали такие важные аспекты сексуальной жизни, как качество интимных отношений и удовлетворенность ими. Исследователи рекомендовали учесть их в новых научных работах для более глубокое понимания вопроса.

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