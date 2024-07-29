Психологи нашли новое объяснение женским изменам

Репродуктивный потенциал женщины, в отличие от мужчины, ограничен количеством возможных беременностей, а не партнеров. Женские измены связаны, как правило, с так называемой стратегией двойного спаривания, выяснили ученые из Великобритании и Австралии. Они описали эту стратегию и обозначили другие причины неверности женщин.

Мужские измены традиционно объясняют желанием повысить свой репродуктивный успех: вступить в отношения с бóльшим количеством женщин, чтобы в результате потомство оказалось более многочисленным. В случае с женщинами такая логика не работает, поскольку их репродуктивный потенциал напрямую зависит от возможного количества беременностей, а не от числа партнеров. В связи с этим специалисты по эволюционной психологии давно спорят, пытаясь найти наиболее вероятные причины женской неверности.

Самыми правдоподобными считаются гипотеза смены партнера и стратегия двойного спаривания. Первая версия предполагает, что женщина, вступая в отношения с разными мужчинами, ищет наиболее подходящего партнера для длительных отношений. Из этого следует, что действующего партнера может «вытеснить» кто-то, кто по той или иной причине представляется женщине более ценным.

Стратегия двойного спаривания, или стратегический плюрализм, предполагает, что от любовника женщина получает лучший генетический материал для потомства, а основного партнера видит в роли родителя будущих детей. Исходя из этой логики, «на стороне» главную роль играют физическая привлекательность и наследственные преимущества, а в основном партнере важны родительские качества.

Психологи из Оксфордского (Великобритания) и Мельбурнского (Австралия) университетов опросили гетеросексуальных мужчин и женщин, которые изменяли своим мужьям и женам. Результаты исследования опубликовал журнал Evolution and Human Behavior.

В опросе участвовали 138 мужчин и 116 женщин в возрасте от 18 до 40 лет из 19 стран. По словам авторов статьи, это наиболее разнообразная и репрезентативная выборка из всех, что использовались в предыдущих исследованиях о причинах измен.

С помощью модифицированных шкал внешней привлекательности и ценности партнера частники опроса оценивали привлекательность своих партнеров и любовников с точки зрения трех компонентов:

— физического (внешняя и сексуальная привлекательность),

— личностного (насколько нравятся личные качества, приятно ли находиться рядом с человеком),

— родительского (предполагаемые родительские способности и пригодность для совместного воспитания детей).

Опрос также включал в себя открытые вопросы о причинах измены, чтобы собрать более подробные данные о мотивах участников.

Согласно полученным результатам, женщины чаще считали любовников более привлекательными физически, но менее подходящими для создания семьи и воспитания детей. Эта закономерность согласуется с логикой стратегии двойного спаривания и, по данным исследования, просматривается и в случае с мужчинами. Гипотеза о смене партнеров, напротив, не подтвердилась: женщины, за исключением некоторых участниц, не оценивали своих любовников выше с точки зрения ценности и не планировали ради них уходить от основного партнера.

В числе других мотивов неверности участники исследования обоих полов назвали стремление к новизне: женщинам «становилось скучно» в отношениях, а мужчины искали возможность «проявить себя с лучшей стороны». У многих, особенно женщин, измены случались из-за неудовлетворенности текущими отношениями — из-за чувства пренебрежения, отсутствия эмоциональной поддержки. Некоторые участники опроса рассматривали неверность как способ отомстить, например одна женщина изменила партнеру, когда увидела его электронные письма о поиске других девушек.

Менее популярны у женщин были такие причины, как желание подтвердить свою привлекательность (убедиться, что есть интерес со стороны разных мужчин) и найти больше ресурсов и поддержки для себя и детей. Кроме того, некоторые участники и участницы исследования упомянули уникальные или ситуативные факторы, например стресс, отношения на расстоянии, влияние наркотиков и алкоголя.

«Неверность — тактика, которая служит множеству эволюционно согласованных стратегий, включая получение дополнительных ресурсов, переключение на нового основного партнера и, особенно в нашем исследовании, получение генетических преимуществ для потомства. Однако, хотя люди эволюционировали, чтобы обманывать, это не значит, что мы должны это делать, и большинство людей этого не делают», — отметили авторы исследования.

В числе ограничений работы ученые отметили, что участники могли не полностью раскрыть причины своих измен. Это связано с тем, что респонденты предоставляли данные сами и могли давать более социально одобряемые ответы на вопросы.

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