Долгая дорога на работу усилила депрессию

Многие жители современных мегаполисов вынуждены ежедневно ездить на работу и обратно, тратя на это существенную часть своего времени. Новое исследование в Южной Корее выявило связь между длительностью таких поездок и выраженностью симптомов депрессии.

Оценить, как долгая дорога на работу влияет на состояние психики, южнокорейские ученые взялись неслучайно. Среди стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включающей 38 наиболее развитых государств, Южная Корея считается лидером по средней продолжительности поездок на работу и уровню депрессии.

В основу работы, опубликованной в Journal of Transport & Health, легли данные общенационального репрезентативного опроса The Korean Working Condition Survey (KWCS), проходившего в Корее в 2017 году с участием более 50 тысяч человек.

Для своих целей исследователи составили выборку, в которую включили 23 415 наемных сотрудников от 20 до 59 лет, сообщивших о регулярных поездках на работу. Ученые проследили за связью между временем на дорогу и депрессивными симптомами, сделав при анализе поправки на такие факторы, как пол, возраст, уровень образования и доходов, семейное положение, наличие детей, профессия, продолжительность рабочей недели и сменный график работы.

Результаты анкетирования участников показали, что в среднем дорога на работу и обратно у них занимала 47 минут. То есть за пятидневную рабочую неделю на это уходило почти четыре часа.

Наличие депрессии оценивали по ответам в тесте «Индекс хорошего самочувствия» (WHO-5 Well-Being Index), составленном Всемирной организацией здравоохранения. Вывод о депрессивных симптомах делали, если человек набирал менее 13 баллов за пять вопросов, каждый из которых оценивался по пятибалльной шкале.

Опросник выявил признаки депрессии у четверти респондентов. При этом те участники, у которых дорога на работу занимала больше часа, испытывали соответствующие симптомы на 16 процентов чаще, чем те, у кого длительность поездок на работу составляла менее 30 минут.

Выявленная корейскими учеными связь между временем поездки на работу и симптомами депрессии (мужчины — слева, женщины — справа) / © Dong-Wook Lee et al.

Исследование было перекрестным, что не позволило сделать вывод о причинно-следственной связи. Тем не менее у мужчин самая сильная корреляция между продолжительностью дороги на работу и ухудшением психического самочувствия наблюдалась у неженатых, бездетных и работавших более 52 часов в неделю. У женщин длительность поездок сильнее ассоциировалась с депрессивными симптомами у сотрудниц с низкими доходами, посменным графиком работы и наличием двух или более детей.

«Имея меньше свободного времени (из-за долгой дороги на работу и обратно. — Прим. ред.), люди могут не успевать снимать стресс и физическую усталость с помощью сна, хобби и других занятий. Также остается меньше времени на поддержание здорового образа жизни, в том числе на физические упражнения, что тоже может способствовать депрессии», — заявили авторы исследования в комментарии изданию Korean Biomedical Review.

Стоит отметить, что хотя ученые делали поправки на сопутствующие переменные, многие индивидуальные факторы риска депрессии, в том числе семейный анамнез, остались неучтенными. Также в исследовании не рассматривали, каким видом транспорта сотрудники пользовались для поездок на работу. Кроме того, опрос KWCS проводили задолго до начала пандемии Covid-19, которая резко изменила распространенные схемы работы и увеличила дистанционную занятость. После длительных карантинов и ограничений социальных контактов возвращение к поездкам в офис для многих оказалось даже в радость.

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