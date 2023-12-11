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Птицы-медоуказчики научились распознавать языки местных африканских племен
Некоторые африканские коренные народы используют специальные языки для общения с медоуказчиками. Исследователи выяснили, как эти птицы реагируют на призывы, сделанные местными племенами.
Охотники-собиратели некоторых африканских племен никогда не ищут мед в одиночку. Отправляясь на поиски ульев, они заручаются поддержкой экспертов — маленьких африканских птиц, известных как большие медоуказчики (Indicator indicator).
Перед началом охоты африканцы издают специальные звуки, чтобы вызвать пернатых помощников. Птицы понимают этот язык и ведут охотников к пчелиным ульям, которые не видны с земли и спрятаны высоко в трещинах деревьев. Медоуказчики не могут самостоятельно добраться до пчелиных колоний, расположенных в дуплах деревьев, поэтому рассчитывают на помощь человека.
Когда птица находит гнездо, она криками приводит к нему людей, которые успокаивают пчел дымом, вскрывают дупло и забирают большую часть меда, личинок и куколок. Птице же в качестве награды достаются построенные из воска пустые соты (медоуказчики — одно из редких животных, способных переварить воск; впрочем, некоторые из таких племен оставляют им и часть меда).
Чтобы узнать больше о том, как люди и птицы взаимодействуют между собой, международная команда ученых из Калифорнийского университета (США) и Кейптаунского университета (ЮАР) отправилась с двумя группами опытных африканских охотников за медом. В первую вошли представители народности хадза в Танзании, во вторую — охотники народности яо в Мозамбике. Расстояние между этими двумя странами составляет более тысячи километров.
В обоих местностях исследователи воспроизводили заранее записанные птичьи звуки, издаваемые представителями двух племен. Это сделали специально, чтобы посмотреть, как птицы одного и того же вида реагируют на одинаковые призывы на разных языках. Хадза зазывает пернатых помощников мелодичным свистом, а яо — громкой вибрирующей трелью. Такие звуки означают для птиц, что пора отправляться на поиски пищи — воска.
В Танзании, когда ученые включали местные звуки хадза, медоуказчики отвечали на них в 81% случаев. Когда же исследователи ставили «чужие» звуки — яо, — птицы реагировали на них лишь в 24% случаев.
В Мозамбике наблюдалась практически одинаковая картина. Когда включали местные звуки яо, медоуказчики откликались в 75% случаев, а когда хадза — в 25%.
Такие наблюдения говорят о том, что птицы в разных регионах научились распознавать специфические сигналы местных охотников. Птичьему языку африканцы обучают своих детей с самого рождения и, таким образом, передают эти сигналы из поколения в поколение. Что касается птиц, то ученым пока не ясно, как у них происходит передача такого опыта. Вероятно, молодые птицы перенимают его, наблюдая за сородичами.
Партнерство между людьми и медоуказчиками — редкий случай сотрудничества диких животных и человека ради взаимовыгоды. В его основе лежит способность двух видов к общению.
Отметим, что, по некоторым данным, медоуказчики аналогичным образом могут сотрудничать и с медоедами. Однако ранее авторы другого исследования предположили, что такая дружба — всего лишь популярный миф. Если же медоуказчики и медоеды действительно объединяют усилия для поисках меда, то только в некоторых местах Африки — например, в северной части Танзании.
Научная работа с результатами исследования опубликована в журнале Science.
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