Доверие детей к ученым оказалось устойчивым к злодейским образам в мультфильмах
Новый эксперимент американских исследователей не подтвердил выводы некоторых прошлых работ о том, что образы безумных ученых подрывают доверие детей к представителям науки.
Из научной литературы известно, что популярные медиа могут формировать восприятие ученых у взрослых, но подобный эффект на более юной аудитории изучали реже. Авторы ряда работ на эту тему отмечали, что под влиянием вымышленных персонажей из кино и мультфильмов у подрастающего поколения может сложиться стереотипное представление об ученых как о безумцах со злодейскими наклонностями. В подтверждение приводили результаты экспериментов, в которых детей просили нарисовать ученого. Многие изображали их злыми, сумасшедшими и наделенными сверхспособностями. Опираясь на эти рисунки, исследователи делали вывод о том, что дети думают о людях науки.
Однако специалисты из Университета штата Огайо (США) посчитали, что в таком подходе есть риск искажения. Просьба нарисовать ученого может пробудить в детях воспоминания о каких-то ярких персонажах, которых они изображают. Однако это не значит, что дети представляют обычных ученых из реальной жизни такими же.
Американские исследователи провели свой эксперимент, и он не подтвердил выводов о том, что образы безумных ученых подрывают доверие детей к представителям науки. Статья об этом вышла в Journal of Media Psychology.
К исследованию, которое проходило в онлайн-формате, привлекли 256 мальчиков и девочек от 8 до 12 лет, а также их родителей. Опрос на первом этапе показал, что почти все дети считали ученых умными и высоко оценивали по трем параметрам, характеризующим доверие: компетентность, честность и доброжелательность. Правда, оценка моральных качеств (честность и доброжелательность) оказалась несколько ниже, чем по критерию знаний (компетентность).
Затем дети смотрели пятиминутный фрагмент из мультипликационного проекта Disney о Человеке-пауке, где фигурировала женщина-ученый. Одним показывали видео, где она была злодейкой, а другим — где действовала, как положительная героиня. Персонажей женского пола выбрали намеренно, поскольку из предыдущих экспериментов знали: большинство детей представляют ученых мужчинами. Исследователи предположили, что раз устойчивого образа о женщине-ученом у детей нет, то реакция на их злодейские или геройские поступки может быть более четкой.
В эксперименте также использовали отредактированные фрагменты мультфильма, где вырезали упоминания о профессии женщины или о том, что злодейка прибегала к науке для совершения своих «черных дел».
Результаты последующего опроса показали, что после просмотра отрывков со злодейкой доверие к ученым если и страдало, то незначительно. Дети не начинали считать ученых злыми, а просто реже отмечали, что они «хорошие». При этом среди участников, которым показали видео без упоминаний профессии, такой реакции не наблюдали. В группе, смотревшей мультфильм с положительной героиней, уровень доверия к ученым не вырос. Исследователи объяснили это тем, что исходная оценка и так была высокой.
У родителей участников также выяснили, как часто их дети смотрят передачи и мультсериалы о супергероях. У тех, кто ими увлекался больше, вера в доброжелательность ученых оказалась снижена, но эффект был небольшим.
Новый эксперимент показал, что в целом дети верят в компетентность, честность и доброжелательность ученых, причем сильнее, чем отмечалось в исследованиях на основе интерпретации детских рисунков. Злодеи из сериалов о супергероях навряд ли существенно подрывают это доверие, а чтобы вовсе исключить такую возможность, создатели контента могут просто не указывать, что отрицательный персонаж — это ученый.
