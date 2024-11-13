В мультгероях с косоглазием увидели источник вредных стереотипов

Косоглазие, или страбизм — нарушение зрения, при котором один или оба глаза отклоняются от зрительной оси по направлению к рассматриваемому объекту. Эта патология, особенно распространенная у детей, не влияет на интеллект или личность. Тем не менее в детских анимационных фильмах косоглазием обычно наделяют отрицательных или недалеких персонажей. По мнению американских ученых, это может формировать предубеждение у впечатлительных юных зрителей.

На тенденцию представлять мультгероев с косоглазием в негативном свете обратили внимание специалисты в области офтальмологии из медицинского института при Колорадском университете (США). Такой вывод исследователи сделали, рассмотрев почти пять десятков мультипликационных персонажей с этим нарушением и их характерные черты.

Из всех анимационных картин, выпущенных с 1989 по 2022 год студией Walt Disney Animation Studios, ученые отобрали 125, в которых у кого-то из действующих лиц имелся бы страбизм.

В финальную выборку включили 46 таких героев из мультфильмов Pixar, DreamWorks Studio и Ghibli. Затем пять экспертов независимо друг от друга оценили черты характера персонажей, а для статистического сравнения использовали выборочный тест пропорций.

Анализ показал, что мультгерои с косоглазием скорее изображались глуповатыми, чем сообразительными. Среди рассмотренных персонажей умным признали лишь одного — стиракозавра Ящера-Чащера из мультфильма «Хороший динозавр».

Действующие лица с этим зрительным отклонением более чем втрое чаще оказывались злодеями, а не положительными героями. Лидеры среди них встречались почти в шесть раз реже, чем ведомые.

К тому же более половины раскосых мультгероев не разговаривали. Например, в ленте «Король Лев» речью наделили всех зверей, кроме одной из гиен по имени Эд, страдающей косоглазием и немотой. Эксперты единодушно признали Эда глупым приспешником злодея.

Помимо этого, в список других типичных черт подобных действующих лиц вошли пугающая внешность, дополнительные физические отклонения и неуклюжесть.

«Персонажи с косоглазием распространены в анимационных лентах, где их значительно чаще представляют в негативном свете, нежели в позитивном. Мультфильмы ориентированы на детскую аудиторию, и такое изображение, вероятно, усугубляет социальную стигматизацию, с которой сталкиваются дети с косоглазием», — заключили исследователи.

В статье, которая вышла в журнале Pediatrics, они призвали педиатров и офтальмологов выступить за отказ анимационных студий от использования страбизма для передачи отрицательных черт.

«Если художники-мультипликаторы поймут, что всегда изображают косоглазие настолько негативно, надеюсь, они поразмыслят над этим. Возможно, в следующий раз работая над отрицательным или туповатым героем, они дважды подумают, прежде чем делать его косоглазым. Они ведь подают сигнал очень юным и восприимчивым зрителям», — прокомментировал ведущий автор научной работы, доцент офтальмологии Майкл Пуэнте (Michael Puente).

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