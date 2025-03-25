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31 минута назад
НИУ ВШЭ
88

Ученые опровергли существование кризиса доверия к науке

4.5

Международная группа исследователей, включающая специалистов из НИУ ВШЭ, провела масштабный опрос в 68 странах на тему доверия к науке. В большинстве стран люди продолжают высоко ценить работу ученых и хотят видеть их более активными участниками общественной жизни.

НИУ ВШЭ
# доверие
# конспирология
# наука
# ученые
Стивен Хокинг Хокинг совершает полет в невесомости на самолете компании Zero Gravity / © Jim Campbell, Aero-News Network, ru.wikipedia.org

Результаты опубликованы в Nature Human Behaviour. Как показывает исследование Артура Лупиа и Дэвида Аллисона, последние пять лет отмечается снижение доверия к науке и ученым в частности. Особенно кризис доверия стал заметен во время пандемии COVID-19. Для более детального изучения этой проблемы международный мультидисциплинарный консорциум TISP (Trust in Science and Science-Related Populism) провел опрос, чтобы предоставить достоверные данные об отношении к науке.

Более 71 тысячи человек ответили на вопросы о доверии к ученым и оценили их компетентность, честность и заботу о всеобщем благе. Дизайн исследования также подразумевал оценку таких характеристик, как образование, доход и политические взгляды респондентов.

В опросе приняли участие 68 стран, включая страны Глобального Юга, которые часто не рассматриваются в подобных исследованиях. Это позволило выявить не только глобальные тенденции в отношении к науке, но и региональные особенности.

Как показал опрос, 78% опрошенных во всем мире считают ученых компетентными, 57% — честными, а 56% — заботящимися о благополучии людей. Респонденты также считают, что нужно обеспечивать высокий приоритет исследованиям, направленным на улучшение общественного здоровья, решение энергетических проблем, сокращение бедности и борьбу с климатическими изменениями.

Многие люди хотели бы видеть ученых вовлеченными в процесс принятия решений: 83% респондентов выступают за открытую науку, а 52% поддерживают участие исследователей в выработке государственной политики. При этом менее половины (42%) уверены, что ученые сами учитывают общественное мнение.

Исследование показывает, что в большинстве стран авторитет науки остается высоким, но степень доверия к ученым в разных государствах и среди разных социальных групп одной страны заметно различается. Там, где люди сильнее ориентировались на научные данные, кризисы, такие как пандемия, проходили легче, граждане активнее следовали рекомендациям по вакцинации и соблюдению мер безопасности. Борьба с недоверием к результатам научной деятельности особенно важна, потому что общества, в которых ученым доверяют больше, лучше справляются с климатическими и медицинскими проблемами.

Среди основных причин ослабления авторитета науки исследователи выделяют дезинформацию, конспирологические теории, кризис воспроизводимости научных данных и научно-популистские настроения, при которых народное мнение противопоставляется экспертным знаниям. Эти факторы особенно ярко проявились во время пандемии, когда, например, лидеры мнений призывали использовать народную медицину вместо вакцинации.

«Наши результаты показывают, что большинство людей в большинстве стран проявляют относительно высокий уровень доверия к ученым и хотят, чтобы они играли активную роль в жизни общества и в политике, — говорит Альбина Галлямова, младший научный сотрудник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ. — Одна из причин снижения уровня доверия — недостаточно активная просветительская деятельность в публичном пространстве. Очевидно, что для преодоления текущих проблем необходимо активно и понятно рассказывать аудитории о результатах своих исследований».

Чтобы наглядно представить итоги, ученые разработали интерактивную панель, где любой желающий может сравнить уровни доверия к науке в разных странах, проследить связь доверия с уровнем дохода, образования и политическими убеждениями граждан. Панель также показывает, в каких областях (здравоохранение, энергетика, оборонные технологии) люди хотели бы видеть приоритетное развитие исследований и насколько эти ожидания совпадают с реальными проектами ученых.

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# доверие
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# наука
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# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
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