Ученые определили факторы доверия науке у россиян
Исследователи ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировали степень доверия научному знанию в российском обществе и выявили факторы, которые влияют на восприятие. Оказалось, что доверие к науке больше зависит от повседневного опыта, социальных ожиданий и представлений о пользе, а не от объективных знаний.
Статья опубликована в журнале «Мир России». Развитие науки и технологий — одно из ключевых условий социально-экономического прогресса. Доверие к науке важно в распространении знаний, принятии научных результатов и поддержке исследований. Международные опросы (Wellcome Global Monitor, Pew Research Center) показывают, что доверие к науке в мире довольно высоко. Однако в условиях быстрых социальных и политических изменений, таких как, например, пандемия, возникают новые вызовы, и доверие может снижаться.
Исследователи Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Иван Юдин и Валентина Полякова проанализировали данные Мониторинга инновационного поведения населения, проведенного в 2020–2021 годах, чтобы выяснить, есть ли различия в природе доверия разным научным областям и науке в целом и какие факторы влияют на это.
В опросе приняли участие более 6 тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Респондентов спрашивали о степени их доверия к институтам науки, а также о том, насколько заслуживают доверия результаты, получаемые в шести научных областях (рис. 1). Оказалось, что университетам и вузам доверяют 53% опрошенных, а научным организациям — 43%. Наибольшего доверия заслуживают результаты в области медицины (41%), а наименьший уровень доверия наблюдается в отношении результатов общественных и гуманитарных наук: безоговорочно им доверяют всего по 19%.
Чтобы понять, что влияет на эти результаты, исследователи оценили четыре фактора, лежащие в основе доверия: мотивация ученых, научная грамотность, восприятие выгод и рисков развития науки и культурная вовлеченность в науку.
Чтобы оценить мотивацию, участников опроса просили оценить степень согласия с утверждениями: «ученые помогают решать трудноразрешимые задачи», «большинство ученых хотят работать над такими задачами, которые делают жизнь обычного человека лучше», «ученые — это увлеченные люди, которые работают на благо человечества». Научная грамотность оценивалась с помощью теста на знание базовых научных фактов из школьной программы, понимание отдельных явлений, научных достижений и процедур. При этом респондентам предлагалось определить, какие утверждения из теста являются верными, а какие нет (например, «Земля вращается вокруг Солнца», «электрон меньше, чем атом», «лазер работает, фокусируя звуковые волны» и другие).
Восприятие выгод и рисков развития науки и технологий оценивалось на основании согласия или несогласия с суждениями: «от развития науки и технологий в целом больше пользы, чем вреда», «наука и техника делают нашу жизнь более легкой и комфортной», «сегодня люди придают слишком большое значение достижениям науки и техники, забывая о духовной стороне жизни», «достижения науки и техники могут иметь неожиданные опасные последствия для здоровья человека и окружающей среды».
Культурная вовлеченность в науку измерялась с помощью индекса потребления научной информации, который зависит от того, насколько часто человек участвует в культурно-просветительских мероприятиях и читает, смотрит или слушает научно-популярный контент.
Результаты анализа показали, что доверие к науке преимущественно определяется социальными представлениями и установками, а не научной грамотностью населения и его культурной вовлеченностью в науку. Приверженность людей к позитивным стереотипам об ученых повышает шансы доверия институтам науки в 5,4 раза, а если говорить об отдельных областях, то наиболее выражена связь в случае с медицинскими и сельскохозяйственными науками: шансы доверия к результатам увеличиваются в 8–12 раз.
Принятие научной картины мира в 1,7 раза повышает шансы доверия институтам науки, но снижает их в отношении социально-гуманитарных областей в 0,6–0,7 раза. Вера в пользу науки положительно связана как с доверием к институтам, так и с доверием к результатам, сильнее всего повышая шансы в случае естественных и точных, а также технических наук — в 20–26 раз. Восприятие рисков развития науки и технологий отрицательно связано лишь с доверием институтам. При этом шансы доверия к результатам в естественных, точных, технических, а также в сельскохозяйственных науках повышаются в два раза. Регулярное потребление научной информации негативно связано с доверием к институтам науки (шансы снижаются в 0,76 раза), но позитивно с доверием к результатам в естественных и точных науках (повышаются в 1,4 раза).
«Наше исследование демонстрирует, что россияне в целом склонны доверять ученым и научным институтам. В основе доверия лежит убежденность в благих намерениях ученых и в том, что результатом развития науки является повышение качества жизни», — отмечает Валентина Полякова. Иван Юдин обратил внимание на ряд интересных закономерностей, выявленных в результате исследования: «С возрастом шансы доверия к научным результатам снижаются во всех научных областях, кроме сельскохозяйственных наук, а вот шансы доверия к научным институтам остаются неизменными. У женщин шансы доверия к научным институтам, а также к результатам в области гуманитарных наук выше, чем у мужчин. Горожане больше доверяют институтам, а также результатам естественных и точных, технических и медицинских наук. При этом в отношении результатов общественных и гуманитарных наук шансы доверия у сельских жителей, наоборот, оказываются выше».
По мнению авторов, выявленные взаимосвязи могут быть полезны при формировании научной политики. В случае кризиса доверия к науке в научной коммуникации следует большее внимание обращать на достижимые выгоды науки и их значимость в повседневной жизни.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000...
Пиво — важный для человеческой цивилизации продукт. Помимо питательной и культурной ценности, оно позволяет исследовать многие химические, физические и биологические процессы. Европейские ученые провели семилетнее исследование пенных шапок напитка и нашли причину различий во времени жизни пузырькового покрытия.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
