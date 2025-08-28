  • Добавить в закладки
28 августа, 11:01
НИУ ВШЭ
Ученые определили факторы доверия науке у россиян

Исследователи ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировали степень доверия научному знанию в российском обществе и выявили факторы, которые влияют на восприятие. Оказалось, что доверие к науке больше зависит от повседневного опыта, социальных ожиданий и представлений о пользе, а не от объективных знаний.

Ученые выяснили, что на самом деле движет доверием к науке / © Valery Tenevoy, unsplash.com

Статья опубликована в журнале «Мир России». Развитие науки и технологий — одно из ключевых условий социально-экономического прогресса. Доверие к науке важно в распространении знаний, принятии научных результатов и поддержке исследований. Международные опросы (Wellcome Global Monitor, Pew Research Center) показывают, что доверие к науке в мире довольно высоко. Однако в условиях быстрых социальных и политических изменений, таких как, например, пандемия, возникают новые вызовы, и доверие может снижаться.

Исследователи Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Иван Юдин и Валентина Полякова проанализировали данные Мониторинга инновационного поведения населения, проведенного в 2020–2021 годах, чтобы выяснить, есть ли различия в природе доверия разным научным областям и науке в целом и какие факторы влияют на это.

В опросе приняли участие более 6  тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Респондентов  спрашивали  о  степени  их  доверия к институтам науки, а также о том, насколько заслуживают доверия результаты, получаемые в шести научных областях (рис. 1). Оказалось, что университетам и вузам доверяют 53% опрошенных, а научным организациям — 43%. Наибольшего доверия заслуживают результаты в области медицины (41%), а наименьший уровень доверия наблюдается в отношении  результатов  общественных  и  гуманитарных  наук:  безоговорочно им  доверяют всего по 19%.


Чтобы понять, что влияет на эти результаты, исследователи оценили четыре фактора, лежащие в основе доверия: мотивация ученых, научная грамотность, восприятие выгод и рисков развития науки и культурная вовлеченность в науку.

Чтобы оценить мотивацию, участников опроса просили оценить степень согласия с утверждениями: «ученые помогают решать трудноразрешимые задачи», «большинство ученых хотят работать над такими задачами, которые делают жизнь обычного человека лучше», «ученые — это увлеченные люди, которые работают на благо человечества». Научная грамотность оценивалась с помощью теста на знание базовых научных фактов из школьной программы, понимание отдельных явлений, научных достижений и процедур. При этом респондентам предлагалось определить, какие утверждения из теста являются верными, а какие нет (например, «Земля вращается вокруг Солнца», «электрон меньше, чем атом», «лазер работает, фокусируя звуковые волны» и другие).

Восприятие выгод и рисков развития науки и технологий оценивалось на основании согласия или несогласия с суждениями: «от развития науки и технологий в целом больше пользы, чем вреда», «наука и техника делают нашу жизнь более легкой и комфортной», «сегодня люди придают слишком большое значение достижениям науки и техники, забывая о духовной стороне жизни», «достижения науки и техники могут иметь неожиданные опасные последствия для здоровья человека и окружающей среды».

Культурная вовлеченность в науку измерялась с помощью индекса потребления научной информации, который зависит от того, насколько часто человек участвует в культурно-просветительских мероприятиях и читает, смотрит или слушает научно-популярный контент.

Результаты анализа показали, что доверие к науке преимущественно определяется социальными представлениями и установками, а не научной грамотностью населения и его культурной вовлеченностью в науку. Приверженность людей к позитивным стереотипам об ученых повышает шансы доверия институтам науки в 5,4 раза, а если говорить об отдельных областях, то наиболее выражена связь в случае с медицинскими и сельскохозяйственными науками: шансы доверия к результатам увеличиваются в 8–12 раз.

Принятие научной картины мира в 1,7 раза повышает шансы доверия институтам науки, но снижает их в отношении социально-гуманитарных областей в 0,6–0,7 раза. Вера в пользу науки положительно связана как с доверием к институтам, так и с доверием к результатам, сильнее всего повышая шансы в случае естественных и точных, а также технических наук — в 20–26 раз. Восприятие рисков развития науки и технологий отрицательно связано лишь с доверием институтам. При этом шансы доверия к результатам в естественных, точных, технических, а также в сельскохозяйственных науках повышаются в два раза.  Регулярное потребление научной информации негативно связано с доверием к институтам науки (шансы снижаются в 0,76 раза), но позитивно с доверием к результатам в естественных и точных науках (повышаются в 1,4 раза).

Примеры вопросов из теста для оценки научной грамотности / © Юдин И.Б., Полякова В.В. (2025). Роль научной грамотности и представлений об ученых в доверии к науке и научным результатам. Мир России

«Наше исследование демонстрирует, что россияне в целом склонны доверять ученым и научным институтам. В основе доверия лежит убежденность в благих намерениях ученых и в том, что результатом развития науки является повышение качества жизни», — отмечает Валентина Полякова. Иван Юдин обратил внимание на  ряд интересных закономерностей, выявленных в результате исследования: «С возрастом шансы доверия к научным результатам снижаются во всех научных областях, кроме сельскохозяйственных наук, а вот шансы доверия к научным институтам остаются неизменными. У женщин шансы доверия к научным институтам, а также к результатам в области гуманитарных наук выше, чем у мужчин. Горожане больше доверяют институтам, а также результатам естественных и точных, технических и медицинских наук. При этом в отношении результатов общественных и гуманитарных наук шансы доверия у сельских жителей, наоборот, оказываются выше».

По мнению авторов, выявленные взаимосвязи могут быть полезны при формировании научной политики. В случае кризиса доверия к науке в научной коммуникации следует большее внимание обращать на достижимые выгоды науки и их значимость в повседневной жизни.

