Чем уникальна комета Леммон и как ее лучше наблюдать
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Увидеть комету Леммон смогут в основном жители Северного полушария. В ноябре она переместится в созвездия Змееносца и Геркулеса.
История этого небесного тела началась совсем недавно: его зафиксировали 3 января 2025 года. Изначально объект приняли за астероид, и лишь последующие наблюдения, выявившие характерную газовую оболочку и короткий «хвост», подтвердили кометную природу. Спустя полтора месяца он получил официальное имя C/2025 A6 (Леммон).
— Это не первопроходец, а динамически старая, «возвращающаяся странница» с очень длинным периодом обращения. Расчеты ее траектории указывают, что ее последний визит к Солнцу состоялся примерно 1350 лет назад, в VII веке нашей эры. Интересно, что гравитационное влияние Юпитера, которое она испытала в апреле 2025 года, слегка изменило путь ее движения, сократив период обращения до около 1155 лет. Следующее поколение землян увидит ее вновь лишь в IV тысячелетии, — рассказывает Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.
Ученый Пермского Политеха выделяет несколько ключевых причин, которые делают C/2025 A6 одной из важнейших комет года. Прежде всего, она демонстрирует поистине исключительную яркость. Изначальные прогнозы предполагали, что ее блеск составит лишь около 10-й звездной величины. В астрономии это соответствует крайне слабому свечению. Эта шкала построена на принципе: «чем выше цифра, тем тусклее объект», что делает подобные небесные тела невидимыми без оптических приборов. Однако в действительности «гостья» превзошла расчеты, и к концу октября ее показатель достиг четвертой отметки. Такой результат позволяет видеть ее как размытое пятнышко на идеально темном небе, а для наблюдателей с биноклем она предстает во всей своей красе.
— 8 ноября 2025 года комета C/2025 A6 (Леммон) достигнет точки максимального сближения с Солнцем (перигелия), пройдя на минимальном расстоянии всего 0,53 астрономической единицы (около 79 миллионов километров) от светила. В этот день ее звездная величина составит около 4,5–5, а значит, для обзора не потребуется искать открытую местность с идеально чистым горизонтом — она будет доступна для большей части населения России, — уточняет эксперт.
Завершает этот впечатляющий портрет наличие у кометы эффектного «хвоста». На снимках, сделанных астрофотографами еще в середине октября, было хорошо видно, как шлейф из газа и пыли простирался на несколько градусов по небу. По мере приближения к Солнцу он может стать еще более выразительным и длинным, создавая тот самый классический и живописный образ «длиннохвостой странницы», который захватывает дух у очевидцев.
Вечером 8 ноября Леммон следует искать после захода Солнца в западной части неба, где она будет перемещаться по созвездию Змееносца. Удачным совпадением для наблюдателей станет положение Луны, которая в этот вечер, находясь в фазе, близкой к полнолунию, будет располагаться на противоположной стороне и не помешает своим светом.
— Из-за элонгации (углового удаления от Солнца) всего в 30 градусов «странница» будет с каждым днем приближаться к линии горизонта. После перигелия произойдет стремительное ослабление ее блеска и погружение в сумеречную зону, что делает указанную дату финальной возможностью для жителей Северного полушария зафиксировать событие перед переходом объекта в южные широты, — рекомендует Евгений Бурмистров.
