Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи оценили, каким ученым люди доверяют больше
Хотя большинство людей склонны верить научным работникам, степень этого доверия заметно различается в зависимости от специализации. Это показало новое исследование, в котором авторы оценили доверие к представителям 45 научных направлений.
Роль ученых в современном мире сложно переоценить. Они участвуют в поиске решений для самых серьезных глобальных проблем — от изменений климата и утраты биоразнообразия до охраны общественного здоровья и устранения социальных неравенств.
Однако для успешного внедрения рекомендаций ученых важно доверие к ним в обществе. Его недостаток может серьезно затормозить реализацию научных решений.
Недавно социологи из Ганноверского университета имени Лейбница (Германия) установили, что в целом авторитет научного сообщества в мире довольно высок. Вместе с тем факторы, определяющие уровень доверия к ученым, изучены недостаточно. Например, мало что известно о том, насколько на это влияет принадлежность к той или иной научной области.
Прояснить вопрос взялась команда социальных психологов из Амстердамского университета под руководством Вукашина Глигорича (Vukašin Gligorić). В работе, вышедшей в журнале PLOS One, они проанализировали уровень доверия к ученым 45 разных специализаций, от агрономов до зоологов. Авторы подчеркнули, что такой широкий спектр прежде никогда не рассматривали.
Выборку для опроса из 2780 мужчин и женщин, проживающих в США, сформировали с помощью платформы для онлайн-исследований Prolific. Более 60% респондентов сообщили о наличии у них университетского образования.
Участников попросили выразить отношение к ученым разных специализаций по четырем критериям: компетентность, уверенность, моральные принципы и доброжелательность. Соответственно, они отражали, насколько умными и образованными, настойчивыми и уверенными, справедливыми и честными, дружелюбными и отзывчивыми представляются респондентам те или иные ученые. Кроме того, в отдельном задании исследователи рассмотрели готовность людей предоставлять разным группам ученых полномочия для решения общественных проблем.
Результаты показали, что одним ученым люди склонны доверять в большей степени, а другим — в меньшей. Так, по семибалльной шкале, в которой семь соответствует максимальному уровню доверия, а единица — минимальному, больше всего баллов набрали морские биологи и специалисты в области нейронаук (5,54 и 5,53 балла соответственно). Близкие оценки получили зоологи и биологи, астрофизики, ракетные ученые, океанографы и микробиологи.
Авторы исследования также установили, что сильнее всего на уровень доверия к ученым влияло то, насколько компетентными и высокоморальными они воспринимались. Если люди считали представителей какой-то научной области знающими и соблюдающими моральные принципы, они затем были в большей мере готовы допустить их к решению проблем общества.
Интересно, что оценка по моральному критерию в большей степени влияла на доверие к ученым, если речь шла о специалистах, работающих над спорными темами (изменения климата, социальные проблемы и тому подобными), и в меньшей, когда это были представители других направлений, например географы и археологи.
Ограниченность выборки не позволила обобщить результаты исследования, но авторы пообещали в дальнейшем расширить географию опроса и глубже изучить факторы, формирующие доверие к ученым. По словам исследователей, это поможет понять, как эффективнее внедрять и применять в политике научные решения.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Ты Достигарий, Стронций или Свершениум? Пройди тест и узнай, какой ты элемент из таблицы НейроМенделеева. Если ответишь на все семь вопросов, сможешь получить подарок лично от учёного.
Американские ветеринары на протяжении года следили за домашними собаками, которых перевели на веганскую диету. О том, как сбалансированное растительное питание повлияло на здоровье животных, ученые рассказали в недавно вышедшем исследовании.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Авторы нового исследования выявили три фактора, ответственные за так называемый алкогольный блэкаут — распространенное последствие употребления спиртных напитков, когда человек сталкивается с провалами в памяти.
Авторы нового исследования изучили геномы людей, живших на территории Аварского каганата времен его расцвета, и составили их родословные.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Ангара»: рождение ракеты
История происхождения жизни на Земле и химической эволюции в девяти главах
Победил слабейший: как сражение на Марне перевернуло ход мировой истории
Почему шмели любят кошек
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии