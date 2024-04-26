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Юлия Трепалина
1

Психологи оценили, каким ученым люди доверяют больше

5.1

Хотя большинство людей склонны верить научным работникам, степень этого доверия заметно различается в зависимости от специализации. Это показало новое исследование, в котором авторы оценили доверие к представителям 45 научных направлений.

Психология
# доверие
# наука
# ученые
ученый в лаборатории
© Unsplash, CC0 Public Domain

Роль ученых в современном мире сложно переоценить. Они участвуют в поиске решений для самых серьезных глобальных проблем — от изменений климата и утраты биоразнообразия до охраны общественного здоровья и устранения социальных неравенств.

Однако для успешного внедрения рекомендаций ученых важно доверие к ним в обществе. Его недостаток может серьезно затормозить реализацию научных решений.

Недавно социологи из Ганноверского университета имени Лейбница (Германия) установили, что в целом авторитет научного сообщества в мире довольно высок. Вместе с тем факторы, определяющие уровень доверия к ученым, изучены недостаточно. Например, мало что известно о том, насколько на это влияет принадлежность к той или иной научной области.

Прояснить вопрос взялась команда социальных психологов из Амстердамского университета под руководством Вукашина Глигорича (Vukašin Gligorić). В работе, вышедшей в журнале PLOS One, они проанализировали уровень доверия к ученым 45 разных специализаций, от агрономов до зоологов. Авторы подчеркнули, что такой широкий спектр прежде никогда не рассматривали.

Выборку для опроса из 2780 мужчин и женщин, проживающих в США, сформировали с помощью платформы для онлайн-исследований Prolific. Более 60% респондентов сообщили о наличии у них университетского образования.

Участников попросили выразить отношение к ученым разных специализаций по четырем критериям: компетентность, уверенность, моральные принципы и доброжелательность. Соответственно, они отражали, насколько умными и образованными, настойчивыми и уверенными, справедливыми и честными, дружелюбными и отзывчивыми представляются респондентам те или иные ученые. Кроме того, в отдельном задании исследователи рассмотрели готовность людей предоставлять разным группам ученых полномочия для решения общественных проблем.

Результаты показали, что одним ученым люди склонны доверять в большей степени, а другим — в меньшей. Так, по семибалльной шкале, в которой семь соответствует максимальному уровню доверия, а единица — минимальному, больше всего баллов набрали морские биологи и специалисты в области нейронаук (5,54 и 5,53 балла соответственно). Близкие оценки получили зоологи и биологи, астрофизики, ракетные ученые, океанографы и микробиологи.

Авторы исследования также установили, что сильнее всего на уровень доверия к ученым влияло то, насколько компетентными и высокоморальными они воспринимались. Если люди считали представителей какой-то научной области знающими и соблюдающими моральные принципы, они затем были в большей мере готовы допустить их к решению проблем общества.

Интересно, что оценка по моральному критерию в большей степени влияла на доверие к ученым, если речь шла о специалистах, работающих над спорными темами (изменения климата, социальные проблемы и тому подобными), и в меньшей, когда это были представители других направлений, например географы и археологи.

Ограниченность выборки не позволила обобщить результаты исследования, но авторы пообещали в дальнейшем расширить географию опроса и глубже изучить факторы, формирующие доверие к ученым. По словам исследователей, это поможет понять, как эффективнее внедрять и применять в политике научные решения.

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Психология
# доверие
# наука
# ученые
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