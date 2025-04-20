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Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
Интимная жизнь считается важной составляющей и романтических отношений, и жизни человека в целом. Авторы предыдущих исследований выяснили, что женский оргазм не зависит от мыслей, а на качество отношений может повлиять умение обсуждать секс.
Специалисты из нескольких университетов Германии и Канады решили выяснить, как удовлетворенность отношениями связана с частотой половых контактов и могут ли быть счастливы пары, не занимающиеся сексом совсем. Результаты исследования появились в Journal of Family Psychology.
Авторы публикации проанализировали данные национального исследования German Family Panel. В выборку вошла 2101 пара, состоящая из мужчины и женщины. Участникам исследования было от 20 до 39 лет, они находились в романтических отношениях в среднем по 10 лет. Респонденты сообщили, как часто занимались сексом за последние три месяца, и оценили свою удовлетворенность отношениями по шкале от 0 до 10. На основе этих данных ученые разделили пары на четыре группы.
Самой многочисленной (86% выборки) оказалась группа, в каждой паре которой оба партнера были довольны отношениями и занимались сексом примерно раз в неделю. Респонденты из этой группы были более эмоционально открыты и привержены своим избранникам, а также редко конфликтовали с ними.
Пары во второй группе (3,6% выборки) характеризовались неудовлетворенностью обоих партнеров и относительно редким сексом — менее двух-трех раз в месяц. Такие респонденты, по данным опроса, были менее привержены своим возлюбленным, не слишком охотно делились с ними мыслями и чувствами, а также чаще вступали в конфликты.
Другие 10% пришлись на две группы, в которых в каждой паре не был удовлетворен отношениями ровно один партнер — мужчина или женщина. Для обеих групп был характерен секс чаще двух-трех раз в месяц, но реже раза в неделю. Исследователи предположили, что причиной различий в степени удовлетворенности стали факторы, не связанные с интимной жизнью.
Всего 2,3% пар сообщили, что не занимались сексом последние три месяца и при этом удовлетворены своими отношениями. Такая ситуация оказалась редкой для рассмотренной выборки, хоть и возможной.
«Для меня важных вывода два: 1) регулярное сексуальное взаимодействие — важная характеристика качественных отношений для большинства пар; 2) эти пары, по их словам, занимаются сексом примерно раз в неделю. Романтические партнеры могут чувствовать давление, заставляющее их заниматься сексом несколько раз в неделю, чтобы поддерживать удовлетворенность отношениями, но результаты опроса показывают, что для нашей выборки это нехарактерно», — подытожил один из исследователей.
Тем не менее авторы публикации призвали с осторожностью использовать результаты их работы. Дело в том, что изучались данные только гетеросексуальных пар молодого и среднего возраста из Германии. В других странах, а также среди однополых или пожилых пар закономерности могут быть другими.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
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