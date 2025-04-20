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В жидкости из женских яичников нашли тысячи частиц микропластика на каждый миллилитр
Итальянские ученые использовали электронный микроскоп и энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию для анализа фолликулярной жидкости из женских яичников. Средний уровень микропластика в ней оказался довольно высоким, а разница между отдельными женщинами значительна. Это может указывать на связь образа жизни с выявленным микропластиком.
В яичниках каждой женщине при рождении есть 200-300 тысяч фолликулов, из которых до полутысячи успевают созреть до полноценной яйцеклетки, а та при оплодотворении дает эмбрион человека. Кроме этой функции, фолликулы участвуют в поддержании нормальной выработки женских половых гормонов. В развитии фолликул большую роль играет фолликулярная жидкость.
Исследователи из Италии проанализировали фолликулярную жидкость взятую у 18 женщин из Салерно (юг страны), проходящих процедуру ЭКО. Поиск микропластика в ней вели с помощью электронного микроскопа и спектроскопии, причем они обе дали сходные результаты. Это означает, что вероятность ошибки в идентификации частиц микропластика мала. Частицы пластика размерами менее 10 микрометров нашли в образцах 14 из 18 женщин. Средняя концентрация составила 2 191 штуку на миллилитр, средний диаметр — 4,48 микрометра. Статья об этом вышла в Ecotoxicology and Environmental Safety.
Более того: ученые обнаружили умеренную положительную корреляцию (r=0,52) между концентрацией микропластика в фолликулярной жидкости той или иной женщины и уровнем фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). То есть чем больше микропластика нашли в образцах, тем выше был уровень ФСГ у донора этих образов. Хотя выборка в работе крайне мала (повторимся, лишь 18 человек), корреляция наблюдается даже на ней.
ФСГ играет крайне важную роль в организме как женщин, так и мужчин. Первые при его дефиците показывают недоразвитие половых желез, пониженное либидо, проблемы с репродуктивной системой. У вторых снижается сперматогенез, развитие вторичных половых признаков. Роль избытка этого гормона на организм изучена на данный момент плохо.
Если вывод авторов новой работы о корреляции подтвердится на большой выборке, речь может пойти о пока неизвестном по своему характеру влиянии микропластика на женский организм. Исследователи напомнили, что предшествующие эксперименты на крысах показали нарушение созревания фолликул у особей с высоким уровнем микропластика в яичниках. Они подняли вопрос о том, не связано ли наличие пластика в яичниках женщин с проблемой бесплодия. Впрочем, доказательно говорить об этом пока рано.
Особое внимание в этом контексте вызывает факт нулевого количества микропластика в фолликулярной жидкости четырех женщин. Принято считать, что цивилизованный человек в наше время не может избежать инфильтрации всех тканей тела микропластиком, поскольку еда и напитки содержат его в больших количествах. Например, любые напитки из пластиковых бутылок или картонных коробок (те изнутри покрыты полиэтиленом), одноразовых стаканчиков для кофе и так далее содержат множество частиц микропластика. Оттуда они через кишечник попадают в кровь, а с ней разносятся по всему телу, включая ткани сердца, мозга, плаценту и так далее.
То, что при этом у четырех обследованных в фолликулярной жидкости было ноль частиц микропластика, скорее всего, означает следующее: определенные различия в образе жизни позволяют даже женщинам в современном обществе в значительной мере избежать его потребления. Было бы небезынтересно проанализировать образ жизни этих четверых и понять, что отличает их от остальных.
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