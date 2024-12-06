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11 минут назад
Юлия Трепалина
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Крупное исследование выявило, почему симулирующие оргазм перестают это делать

4.3

Психологи из Дании и Австралии раскрыли новые подробности об имитации оргазма у мужчин и женщин. Ученые не только на большой выборке людей проследили, насколько распространена эта практика, но и одними из первых разобрались в причинах, по которым от нее могут отказываться.

Психология
# мужчины и женщины
# оргазм
# секс
# сексуальное поведение
# сексуальное удовольствие
# удовлетворение
имитация оргазма
Кадр из фильма «Когда Гарри встретил Салли» / © Columbia Pictures

Тема имитации оргазма довольно широко освещена в научной литературе. Вопреки распространенному стереотипу, который приписывает это поведение преимущественно женщинам, исследования показывали, что притворяться таким образом приходилось представителям обоего пола. По разным оценкам, хотя бы однажды оргазм с сексуальным партнером изображали от 21% до 85% людей. Впрочем, судя по статистике, среди женщин доля таких «симулянтов» действительно выше, чем среди мужчин: 45-85% против 21-71%.

Изучая это явление, исследователи прежде всего уделяли внимание факторам, побуждающим имитировать оргазм. Среди наиболее частых объяснений фигурировали желание поскорее завершить сексуальный акт, стремление угодить партнеру и вписаться в общепринятые представления об интимных отношениях и удовлетворении.

Противоположный аспект — по каким соображениям некоторые люди перестают симулировать оргазм и связанные с этим нюансы — в научных работах рассматривали редко. Устранить этот пробел взялась группа специалистов в области психологии и общественного здравоохранения из Копенгагенского университета (Дания) и Университета Дикина (Австралия). Их статью недавно опубликовал The Journal of Sex Research.

Исследование по интересующему вопросу провели с помощью онлайн-платформы Cint. В нем поучаствовали жители шести европейских государств: Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Франции и Великобритании. Общую выборку более чем из 11,5 тысячи человек от 18 до 80 лет сформировали таким образом, чтобы люди отображали население своих стран с точки зрения пола, возраста и других социально-демографических характеристик.

В результате чуть больше половины опрошенных сообщили, что никогда не симулировали оргазм. Среди мужчин доля таких людей превысила 65%, а среди женщин показатель составил 36,41%. В обратном признались около 40% респондентов. Из этого числа примерно 27% отметили, что имитировали оргазм в прошлом, но теперь перестали это делать. Еще 13% людей (8,59% мужчин и 18,11% женщин) заявили, что продолжают притворяться и теперь.

Среди причин отказа от симуляции оргазма респонденты чаще всего называли более комфортное состояние при отсутствии экстаза, улучшение понимания со стороны сексуальных партнеров, а также более внимательное отношение последних к желаниям и предпочтениям опрашиваемых. Несколько реже это объясняли освоением способов самостоятельно получать удовлетворение, а также повышением уверенности. Наименее популярными ответами стали «Меня поймали на притворстве» и «Я уже не веду сексуальную жизнь».

Хотя в популярной литературе об имитации оргазма часто пишут легкомысленно, за этим поведением могут скрываться серьезные проблемы. Опрос показал, что поступающие так люди сообщали о более низкой удовлетворенности в сексе, сфере отношений с партнером и жизни в целом, чем респонденты, которые не прибегали к подобной практике или уже перестали симулировать.

В комментарии изданию PsyPost авторы новой научной работы заявили, что их и другие подобные исследования помогают «нормализовать» тему секса и получения удовольствия от него.

«Нормальная сексуальная жизнь — один из основных столпов здоровья. Если говорить простым языком, этим занимаются птички, пчелки и остальные. В природе человека — стремиться к удовольствию и заниматься сексом», — подчеркнули исследователи.

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Психология
# мужчины и женщины
# оргазм
# секс
# сексуальное поведение
# сексуальное удовольствие
# удовлетворение
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