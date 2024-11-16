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Якутские палеонтологи описали мумию саблезубого котенка из позднего плейстоцена
Российские палеонтологи описали мумию котенка, обнаруженную в многолетней мерзлоте Якутии четыре года назад. На передней половине ископаемого тела хорошо сохранилась шерсть, по которой определили возраст животного, и даже подушечки лап с характерными адаптациями к холодному климату. Определив принадлежность мумии к гомотериям, специалисты впервые доказали присутствие вида для Азии.
В мерзлоте Якутии уже давно находят замороженные мумии древних животных. Летом Naked Science рассказывал об исследовании внутренних органов волка, жившего более 40 тысяч лет назад, — его обнаружили жители региона на глубине 40 метров. Условия многолетней мерзлоты законсервировали как шерсть хищника, так и содержимое желудка. Там же находили и мумифицированных представителей мегафауны — шерстистых носорогов и мамонтов, широко известен шерстистый мамонтенок Юка.
Четыре года назад в Абыйском улусе Республики Саха (Якутия) у реки Бадяриха (приток Индигирки) обнаружили замороженную мумию детеныша крупного хищника семейства кошачьих. Сохранились голова и передняя часть тела с лапами. Неполные кости таза и ног нашлись вмерзшими в лед. Радиоуглеродный анализ шерсти показал, что котенку 31 808 ± 367 лет, то есть животное обитало в позднем плейстоцене. Ранее в Якутии находили две мумии пещерных львят примерно того же возраста.
Палеонтологи из Москвы, Якутска и Новосибирска на днях опубликовали в журнале Scientific Reports подробное описание скелета и внешнего облика бадярихского котенка. Мумию отсканировали на томографе, а по анализам зубов и черепа установили видовую принадлежность. Также для этого сравнивались скелетные параметры детеныша со львенком (Panthera leo) того же возраста.
Прорезавшиеся молочные резцы котенка подсказали исследователям, что ему не более трех недель от роду. Переднюю половину тела вместе с лапами покрывала шерсть длиной два-три сантиметра, а на верхней губе даже сохранились вибриссы, в основном сломанные.
На хорошо сохранившихся округлых лапах находки уцелели подушечки и острые изогнутые когти, формой напоминающие когти львят. На разных пальцах они были разной длины — от семи миллиметров до 10,4 миллиметра. Широкие лапы и крупные почти квадратные подушечки (запястная отсутствовала), по словам авторов статьи, позволяли зверю ходить по снегу, а маленькие уши могли быть адаптацией к холоду.
Как отмечают исследователи, большинство ископаемых гомотериев позднего плейстоцена находили в Северной Америке, хотя долго самого позднего представителя датировали в отложениях возрастом 300-320 тысяч лет. Спорным была и внешность вымершего хищника. Новые данные показали, что основные телесные признаки вроде короткого туловища и длинных конечностей проявляются уже в трехнедельном возрасте.
По особенностям строения нижней челюсти, зубов и шеи (у мумии она длиннее и вдвое толще, чем у львенка) специалисты отнесли найденного котенка к роду саблезубых гомотериев (Homotherium fabrini). Однако после сравнения с образцом Homotherium latidens из Европы приоритет сместился, и палеонтологи отнесли мумию именно к этому таксону. Находка стала первым доказательством присутствия вида H. latidens в Азии.
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