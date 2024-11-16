Якутские палеонтологи описали мумию саблезубого котенка из позднего плейстоцена

Российские палеонтологи описали мумию котенка, обнаруженную в многолетней мерзлоте Якутии четыре года назад. На передней половине ископаемого тела хорошо сохранилась шерсть, по которой определили возраст животного, и даже подушечки лап с характерными адаптациями к холодному климату. Определив принадлежность мумии к гомотериям, специалисты впервые доказали присутствие вида для Азии.

В мерзлоте Якутии уже давно находят замороженные мумии древних животных. Летом Naked Science рассказывал об исследовании внутренних органов волка, жившего более 40 тысяч лет назад, — его обнаружили жители региона на глубине 40 метров. Условия многолетней мерзлоты законсервировали как шерсть хищника, так и содержимое желудка. Там же находили и мумифицированных представителей мегафауны — шерстистых носорогов и мамонтов, широко известен шерстистый мамонтенок Юка.

Четыре года назад в Абыйском улусе Республики Саха (Якутия) у реки Бадяриха (приток Индигирки) обнаружили замороженную мумию детеныша крупного хищника семейства кошачьих. Сохранились голова и передняя часть тела с лапами. Неполные кости таза и ног нашлись вмерзшими в лед. Радиоуглеродный анализ шерсти показал, что котенку 31 808 ± 367 лет, то есть животное обитало в позднем плейстоцене. Ранее в Якутии находили две мумии пещерных львят примерно того же возраста.

Палеонтологи из Москвы, Якутска и Новосибирска на днях опубликовали в журнале Scientific Reports подробное описание скелета и внешнего облика бадярихского котенка. Мумию отсканировали на томографе, а по анализам зубов и черепа установили видовую принадлежность. Также для этого сравнивались скелетные параметры детеныша со львенком (Panthera leo) того же возраста.

Внешний вид головы трехнедельных котят, вид справа сбоку: (A) Homotherium latidens (Owen, 1846), замороженная мумия, найденная в России, Республика Саха (Якутия), бассейн реки Индигиркаи, река Бадяриха; верхний плейстоцен; (B) Panthera leo (Linnaeus, 1758) / © Scientific Reports, A. V. Lopatin et al.

Прорезавшиеся молочные резцы котенка подсказали исследователям, что ему не более трех недель от роду. Переднюю половину тела вместе с лапами покрывала шерсть длиной два-три сантиметра, а на верхней губе даже сохранились вибриссы, в основном сломанные.

На хорошо сохранившихся округлых лапах находки уцелели подушечки и острые изогнутые когти, формой напоминающие когти львят. На разных пальцах они были разной длины — от семи миллиметров до 10,4 миллиметра. Широкие лапы и крупные почти квадратные подушечки (запястная отсутствовала), по словам авторов статьи, позволяли зверю ходить по снегу, а маленькие уши могли быть адаптацией к холоду.

Как отмечают исследователи, большинство ископаемых гомотериев позднего плейстоцена находили в Северной Америке, хотя долго самого позднего представителя датировали в отложениях возрастом 300-320 тысяч лет. Спорным была и внешность вымершего хищника. Новые данные показали, что основные телесные признаки вроде короткого туловища и длинных конечностей проявляются уже в трехнедельном возрасте.

По особенностям строения нижней челюсти, зубов и шеи (у мумии она длиннее и вдвое толще, чем у львенка) специалисты отнесли найденного котенка к роду саблезубых гомотериев (Homotherium fabrini). Однако после сравнения с образцом Homotherium latidens из Европы приоритет сместился, и палеонтологи отнесли мумию именно к этому таксону. Находка стала первым доказательством присутствия вида H. latidens в Азии.

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