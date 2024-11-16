Анализ марсианского метеорита определил, когда на Красной планете была жидкая вода

Около 10,7 миллиона лет назад на Марсе произошло ударное событие, в результате которого фрагменты горных пород выбросило в космическое пространство, а один из осколков упал на нашу планету. Недавно, применив инновационный метод для изучения древнего метеорита под названием Лафайет, международная исследовательская группа обнаружила, что до того, как оказаться на Земле, он контактировал с жидкой водой.

Лафайет окутан тайнами: в 1931 году метеорит обнаружили в запасниках Университета Пердью (США), но больше о находке ничего не известно. Сам фрагмент, однако, хранит в себе важную информацию о прошлом Красной планеты и входит в группу так называемых нахлитов — вулканических пород, которые образовались на Марсе примерно 1,3-1,4 миллиарда лет назад и были выброшены в космическое пространство в результате удара астероида (около 10,7 миллиона лет назад).

Метеориты, непосредственно связанные с Марсом, встречаются редко и позволяют ученым больше узнать о прошлом и геологии соседней планеты. Факт, что этот фрагмент марсианских пород когда-то контактировал с водой, давно известен, однако точный временной промежуток удалось установить только сейчас. Напомним, метеориты марисианского происхождения определяют по соотношению изотопов, уникальному для каждой планеты Солнечной системы (за исключением Земли и Луны, поскольку последняя формировалась из земного материала).

Результаты исследования, опубликованного в журнале Geochemical Perspectives Letters, показали, что марсианские горные породы контактировали с водой около 742 миллионов лет назад (с точностью до ±15 миллионов лет). Это самая точная на сегодняшний день оценка времени, когда на поверхности Красной планеты присутствовала жидкая вода в значительных объемах.

Так как традиционные методы были недостаточно точными, команда ученых из Университета Альберты (Канада) и Университета Глазго (Великобритания) применила усовершенствованный метод 40Ar/39Ar-датирования, который измеряет соотношение изотопов аргона, позволяя определить время формирования минерала.

С его помощью ученые точно датировали иддингсит внутри Лафайета — красновато-коричневую смесь силикатов, которая возникает в результате взаимодействия горных пород с жидкой водой. Результаты показали, что жидкая вода присутствовала на марсианской поверхности около 742 миллионов лет назад. Это означает, что водная активность на Красной планете не связана с изначальным формированием горных пород или известными ударными событиями, как считалось ранее.

Авторы научной работы также предположили, что причиной присутствия жидкой воды могла быть вулканическая активность: тепло от этих геологических процессов, вероятно, растопило местную вечную мерзлоту, тем самым создав кратковременные условия для химического взаимодействия жидкой воды с горными породами.

Такие локализованные гидрологические циклы на Марсе в Амазонийский период (геологический период, характеризующийся холодными и сухими условиями, который начался около 2,9 миллиарда лет и продолжается до сих пор) происходили редко, но не были исключительными.

Таким образом, результаты исследования имеют важное значение для понимания геологической и климатической истории Марса, а также поддерживают идею, что планета все еще может быть геологически активна, так как под ее поверхностью могут существовать источники тепла, способные создавать подходящие для жидкой воды условия.

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