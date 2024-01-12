  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
ПНИПУ
1

Пермские ученые нашли эффективный способ для дезинфекции поверхностей в больницах

4.3

В основном для дезинфекции в медицинских учреждениях используют средства, которые действуют совсем недолго и поэтому недостаточно защищают больничную среду от патогенных микроорганизмов. Поэтому актуальна разработка новых дезинфицирующих средств длительного противомикробного действия. Ученые Пермского Политеха и УрО РАН предложили использовать уникальные пленочные дезинфектанты, представляющие собой композиции из традиционных антибактериальных веществ и полимера. Такая разработка обеспечит длительную сохранность противомикробного средства на поверхности.

ПНИПУ
# бактерии
# больницы
# дезинфекция
# инфекции
# патогены
Фото чашек с результатами одного из экспериментов по определению антибактериального действия растворов
Фото чашек с результатами одного из экспериментов по определению антибактериального действия растворов / © Пресс-служба ПНИПУ

Статья с результатами опубликована в журнале «Анализ риска здоровью». Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края с использованием оборудования ЦКП «Исследования материалов и веществ» ПФИЦ УрО РАН.

Для медицинских организаций попадание патогенных бактерий на объекты – это серьезная проблема, особенно для отделений реанимации, экстренной хирургии и комбустиологии, которая занимается лечением и профилактикой ожогов и патологических состояний. Из-за сильного развития бактерий в среде могут развиться внутрибольничные инфекции, которые вызывают осложнения у пациентов и ухудшают течение заболеваний.

Пермские ученые считают, что для борьбы с микробами может быть перспективным нанесение на атакуемую поверхность тонкой полимерной пленки, которая содержит антибактериальные вещества. Известно, что соли металлов, в частности цинк и медь, обладают широким спектром антибактериальной активности. А такой полимер как полиакриламид (ПАА) выступает хорошей основой для металлических наночастиц, он используется для гелеобразования жидкостей и формирования пленочных покрытий. Исследователи изучили противомикробную активность металлополимерных композиций с цинком и медью на основе полиакриламидов.

Для исследования ученые использовали несколько культур штаммов патогенных микроорганизмов, различные типы ПАА в концентрации 0,075 и пять процентов растворы сульфатов цинка и меди. Сначала проверили, питаются ли бактерии этим видом полимера. Для этого сравнили их развитие на разных поверхностях с добавлением ПАА и без него. Видимый рост микроорганизмов в среде с полимером отсутствовал, то есть они не используют его в качестве источника питания. Это значит, что полиакриламид можно применять для создания антибактериального вещества.

Чтобы проверить могут растворы цинка и меди уничтожать микробов или нет, исследователи вырастили бактерии до 10⁶ клеток/мл, сверху нанесли растворы и оставили на сутки при температуре 37 градусов. По зоне подавления активности микроорганизмов оценивали антимикробный эффект.

«Как и следовало ожидать, растворы выбранного нами полимера не оказывали особого влияния на бактерии, тогда как растворы сульфата меди и цинка подавляли их рост и жизнедеятельность. Следует отметить, что добавление полимеров значительно увеличивало зону подавления. Это связано с увеличением площади покрытия поверхности композитом, что подтверждает перспективность использования изученных композиций для дезинфекции», – поделился доктор технических наук, профессор кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» Виктор Вальцифер.

Исследование, проведенное учеными Пермского Политеха и УрО РАН, подтверждает антибактериальный эффект солей металлов в комбинации с полимерной основой. Полученные композитные растворы могут быть использованы для дезинфекции объектов внутрибольничной среды и существенно снижать риски возникновения инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи. Противомикробное средство на основе полимеров, сульфатов цинка и меди обеспечит длительную сохранность стерильности поверхностей. Стоит отметить, что ранее такие технологии не применялись.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
535 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# бактерии
# больницы
# дезинфекция
# инфекции
# патогены
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Янв
Бесплатно
Искусственный интеллект в пищевой промышленности
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Янв
400
Витус Беринг: две великих экспедиции и 148 портретов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Что такое зеленая химия
ИЦАЭ
Екатеринбург
Лекция
13 Янв
600
Диалектика Просвещения. Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Нейрофизиология и искусство
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Янв
500
Нейробиология эмоций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Янв
500
Итоги 2023 года в космонавтике
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
500
На пути к Animal free science
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
ОРВИ: лечение, профилактика
Milmax Science
Казань

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:20
Игорь Байдов

Создан прототип ракетного двигателя, который «пожирает» части своей ракеты

Когда ракета-носитель расходует топливо, ее топливные баки становятся больше не нужны: они превращаются в мертвый груз. Кроме того, теряя топливный бак, теряются еще десятки миллионов долларов — стоимость двигателей, использующихся на ступени. «Ракеты‐самопожиратели», которые сжигали бы свои баки в качестве горючего, не только разрешили бы проблему мусора, но и сэкономили бы заказчикам огромные деньги. Группа инженеров из Великобритании впервые построила прототип ракетного двигателя, «питающегося» частями ракеты.

Космонавтика
# двигатели
# ракетные двигатели
# ракеты
# топливные элементы
# топливо
Вчера, 20:28
Юлия Трепалина

Палеонтологи открыли ближайшего родственника Tyrannosaurus rex

Палеонтологи описали новый вид тираннозавров, обитавших в южной части Северной Америки. По мнению ученых, они могут быть ближайшими известными родственниками Tyrannosaurus rex — плотоядных динозавров из мелового периода, которых считают крупнейшими наземными хищниками своего времени, а возможно, и за всю историю Земли.

Палеонтология
# Динозавры
# меловой период
# окаменелости
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Вчера, 16:11
Ольга Иванова

Нарастание депрессии связали с увеличением веса уже через месяц

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что усиление депрессии ведет к набору массы тела через месяц после начала процесса.

Психология
# вес
# депрессия
# ИМТ
# ожирение
# стресс
# тревога
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
8 января
Александр Березин

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?

Космонавтика
# ULA
# Vulcan
# космонавтика
# космонавтика США
Выбор редакции
Позавчера, 14:20
Игорь Байдов

Создан прототип ракетного двигателя, который «пожирает» части своей ракеты

Когда ракета-носитель расходует топливо, ее топливные баки становятся больше не нужны: они превращаются в мертвый груз. Кроме того, теряя топливный бак, теряются еще десятки миллионов долларов — стоимость двигателей, использующихся на ступени. «Ракеты‐самопожиратели», которые сжигали бы свои баки в качестве горючего, не только разрешили бы проблему мусора, но и сэкономили бы заказчикам огромные деньги. Группа инженеров из Великобритании впервые построила прототип ракетного двигателя, «питающегося» частями ракеты.

Космонавтика
# двигатели
# ракетные двигатели
# ракеты
# топливные элементы
# топливо
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 46

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить