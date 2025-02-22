Палеонтологи описали анатомию загадочных девонских тентакулитов

Тентакулиты — проблемные окаменелости животных, которые особенно многочисленны в девонских породах. Странные вытянутые и похожие на болты раковины относили к самым разным таксонам, чаще кольчатым червям или моллюскам. Однако целая россыпь новых находок из Армении указала на строение втягивающих тело мышц тентакулитов. Из них следует, что палеозойские «шурупы» приходятся родней мшанкам и другим щупальцевым.

Современное биоразнообразие — продукт длительной эволюции живого мира, прошедшего через ряд кризисов и коренных перестроек. С другой стороны, сейчас мы видим остатки былого разнообразия жизни. Ведь далеко не все крупные систематические группы дотянули до наших дней или оставили потомков.

Поэтому с интерпретацией некоторых окаменелостей остаются большие вопросы. Такие «проблемные» организмы то и дело кочуют по крупным таксонам. Они легко могут оказаться совсем не тем, чем кажутся.

За последние десятилетия немало споров вызвали тентакулиты (Tentaculita). Остаются разногласия насчет диапазона времени их существования, однако к ордовикскому периоду этих беспозвоночных точно было немало, а в девонском они пережили максимальный расцвет. Тентакулиты обитали главным образом на дне, хотя некоторые могли плавать в толще воды.

Размеры тентакулитов варьировались от миллиметра до пяти или даже семи сантиметров. Они сидели в раковинах вытянутой конической формы, которые были сложно скульптурированы: перетяжками, продольными линиями, выпуклостями и так далее. Конкретный «узор» зависел от систематической группы.

Застывшие в осадочной породе раковины тентакулитов отдаленно напоминают болты и шурупы с резьбой. Что породило спекуляции о якобы создавших «строительные материалы» древних цивилизациях.

Предполагаемая анатомия тентакулитов / © tandfonline.com, O. Vinn et al., 2025

Между тем остатков мягких тел внутри раковин не находили. Скорее всего они целиком помещались внутри длинных узких домиков и могли высовываться — чтобы заняться фильтрацией пищевых частиц из воды. Вероятно, наружу торчали щупальца тентакулитов, между ними располагался рот, а снаружи всю конструкцию закрывала крышечка.

Вот только все эти подробности оставались на уровне догадок. Отсюда большие разночтения в интерпретации девонских «болтов».

Новая статья в Historical Biology (An International Journal of Paleobiology) сделала тентакулитов гораздо понятнее. Ее авторы описали 540 «слепков» внутренних полостей раковин, найденных на юге Армении близ монастыря Нораванк. Настолько удачной стала первая находка тентакулитов в стране. При этом 41 окаменелость сохранила на раковине следы прикрепления мышц-ретракторов — с их помощью животное втягивалось внутрь.

Всего известно семь групп тентакулитов, отличающихся строением ретракторов, причем в новой статье описано сразу шесть из них. У всех места крепления мышц расположены исключительно у верхушки раковины и имеют близкую форму. Выходит, мускулы тентакулитов напрямую крепились к экзоскелету, что сближает их с моллюсками, брахиоподами и мшанками. В то же время живущие в трубках кольчатые черви (с которыми долго сближали древних «трубчатых») лишены этого признака.

Новые данные показали, что тентакулиты были двусторонне-симметричными животными. Это исключает их родство со стрекающими вроде медуз и кораллов. Отсюда сделан вывод, что загадочные окаменелости из девона относятся к группе Lophotrochozoa, куда также входят современные кольчатые черви, моллюски, мшанки, брахиоподы и плоские черви. Вероятно, Tentaculita были стволовой группой типа мшанки (Bryozoa), на которых особенно похожи.

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