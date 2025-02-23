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В пустыне Чиуауа нашли «пушистого дьявола» и засекретили его местоположение
Впервые за полвека в одном из национальных парков США обнаружили не просто новый вид цветка, а новый род семейства астровых (Compositae). Крошечное растение с беловато-«шерстистыми» листьями и язычковыми цветками, похожими на «рожки», неофициально назвали «шерстяным дьяволом».
Национальный парк Биг-Бенд, расположенный на юго-западе штата Техас на границе с Мексикой, входит в часть пустыни Чиуауа и славится обилием уникальных растений. Несмотря на то что местность хорошо изучена, в марте 2024 года волонтер-натуралист Деб Манли (Deb Manley) заметил необычное растение, пробивающееся сквозь гравий. Фотографии находки попали на платформу для обмена сведениями о природе iNaturalist, где ее заметили ученые и, получив разрешение администрации парка, собрали несколько образцов.
Новинку назвали Ovicula biradiata. Этот крошечный «шерстяной дьявол» едва возвышается над почвой (всего один-три сантиметра), а его листья покрыты беловатыми волнистыми волосками, из-за чего цветок почти сливается с гравием. Прожилки «лепестков» (язычковые цветки) при этом окрашены в ярко красный и напоминают «рожки». Цветение отмечено в конце зимы — начале весны, а уже к маю растения полностью увядают.
Проанализировав находку, авторы исследования, опубликованного в журнале PhytoKeys, заключили, что растение не укладывается ни в один из уже известных родов астровых и представляет собой не просто новый вид, а новый род. Результаты генетического и морфологического анализов показали, что Ovicula biradiata — обособленный «кузен» подсолнечников и ближе всего к роду Psilostrophe — еще одной группе пустынных цветов.
Внимание ботаников привлекли соцветия «пустынного дьявола» — у каждого кустика была всего одна крошечная «головка» (корзинка) с парой язычковых цветков, расположенных по обе стороны корзинки. А вот ареал их обитания, впрочем, как и численность, крайне малы: растение удалось встретить лишь в трех точках на самом северном краю парка на высоте около 800 метров.
Появились эти «миниатюрные» однолетники, вероятно, в результате экзотических эволюционных адаптаций к засушливой среде, однако многолетняя засуха поставила только что задокументированный вид под угрозу исчезновения. Чтобы защитить Ovicula biradiata от лишнего внимания, ученые засекретили точное место, где он вырос, и ограничились общим описанием участка.
Еще одним интересным открытием стали необычные свойства «дьявола»: под микроскопом на стеблях и цветках удалось рассмотреть особые железистые структуры, похожие на те, что у других представителей астровых вырабатывают биологически активные вещества (среди них — противовоспалительные и даже потенциально противораковые).
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