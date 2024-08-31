Палеонтологи выяснили, кто оставил после себя палеозойские «гантели»

Зачастую ученые располагают даже не остатками самого древнего организма, а только следами его питания или передвижения, так называемыми ихнофоссилиями. Правильно понять, с какими именно существами они связаны, — задача не из легких. Авторам нового исследования повезло: они решили загадку бифунгитов, широко распространенных ихнофоссилий, которые напоминают гантель или сросшиеся ножками грибы. Внутри нескольких из них бразильские палеонтологи обнаружили самого «строителя» бифунгитов.

Палеонтологи изучают эволюцию жизни на древней Земле, описывая различные окаменелости. Однако не все они представляют собой остатки и отпечатки самих организмов. Многие — лишь продукты жизнедеятельности, такие как следовые дорожки, убежища, следы питания и так далее. Их называют «ихнофоссилии», от греческих слов «след» и «окаменелый».

Остается только гадать, кто оставил их после себя, тем не менее ихнофоссилиям тоже дают названия согласно биологической номенклатуре и рассматривают как систематические группы (ихнотаксоны).

Одной из самых распространенных и многочисленных ихнофоссилий считают бифунгиты (Bifungites). Это своеобразные структуры в виде гантелей с двумя утолщениями по краям и центральной перемычкой («ручкой»). Они выглядят как норы или подобные убежища в морском дне, а их размер составляет от одного до нескольких сантиметров. Различные формы боковых камер помогли выделить отдельные виды Bifungites: B. cruciformis с крестообразными выростами, B. fezzanensis с округлыми концами и ряд других.

Бифунгиты описаны из палеозойских пород по всему миру, причем их загадочные строители прожили как минимум 200 миллионов лет, от кембрия до каменноугольного периода. Отдельные образцы из Индии отнесли к юрскому периоду мезозоя.

Похоже, спустя многие годы изучения бифунгитов их загадка наконец решена. Так считают авторы новой статьи в журнале Earth History and Biodiversity.

Они изучили бифунгиты из формации Пиментейра (Pimenteira) в Северо-Восточной Бразилии, которые образовались в девонском периоде на морском мелководье. Анализ вмещающего окаменелости мелкозернистого песчаника и других пород показал, что в нем регулярно бушевали сильные штормы. В том же осадке тогда активно копошились биотурбаторы, то есть роющие дно животные.

Предполагаемый образ жизни Annulitubus и его нора / © sciencedirect.com, D. Sedorko et al., 2024

Древние породы сохранили множество ихнофоссилий, представляющих такие группы, как Thalassinoides, Palaeophycus, Halimedides и Psammichnites. Однако в центре внимания ученых оказались бифунгиты — они описали свыше 190 экземпляров, отметив их размеры, изменчивость формы и ориентацию в пространстве.

Авторы исследования подтвердили предположения о том, что бифунгиты представляли собой норы в морском грунте, которые имели U-образную форму. Два коротких вертикальных хода связывали бифунгит с поверхностью дна, а внизу располагалась горизонтальная перемычка, соединяющая две крупные камеры по краям. Подобные убежища строят некоторые современные животные, например пескожилы Arenicola sp.

Однако главное достижение авторов новой научной работы — находка окаменевших создателей бифунгитов прямо внутри их «домов», а также рядом с ними. Это небольшие многощетинковые черви рода Annulitubus, которые представляют ныне вымершую группу.

Палеонтологи уже знали о них раньше, однако связь аннулитубусов с бифунгитами замечена впервые. Более того, это первое обнаружение строителя древних U-образных нор прямо в них самих и редкий случай достоверной связи ихнофоссилии с конкретным животным.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.