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6 минут назад
Михаил Орлов
13

Палеонтологи выяснили, кто оставил после себя палеозойские «гантели»

4.3

Зачастую ученые располагают даже не остатками самого древнего организма, а только следами его питания или передвижения, так называемыми ихнофоссилиями. Правильно понять, с какими именно существами они связаны, — задача не из легких. Авторам нового исследования повезло: они решили загадку бифунгитов, широко распространенных ихнофоссилий, которые напоминают гантель или сросшиеся ножками грибы. Внутри нескольких из них бразильские палеонтологи обнаружили самого «строителя» бифунгитов.

Палеонтология
# окаменелости
# палеозой
# полихеты
# черви
# эволюция
Гантелеобразные ихнофоссилии-бифунгиты
Гантелеобразные ихнофоссилии-бифунгиты создали черви Annulitubus sp. / © sciencedirect.com, D. Sedorko

Палеонтологи изучают эволюцию жизни на древней Земле, описывая различные окаменелости. Однако не все они представляют собой остатки и отпечатки самих организмов. Многие — лишь продукты жизнедеятельности, такие как следовые дорожки, убежища, следы питания и так далее. Их называют «ихнофоссилии», от греческих слов «след» и «окаменелый».

Остается только гадать, кто оставил их после себя, тем не менее ихнофоссилиям тоже дают названия согласно биологической номенклатуре и рассматривают как систематические группы (ихнотаксоны).

Одной из самых распространенных и многочисленных ихнофоссилий считают бифунгиты (Bifungites). Это своеобразные структуры в виде гантелей с двумя утолщениями по краям и центральной перемычкой («ручкой»). Они выглядят как норы или подобные убежища в морском дне, а их размер составляет от одного до нескольких сантиметров. Различные формы боковых камер помогли выделить отдельные виды Bifungites: B. cruciformis с крестообразными выростами, B. fezzanensis с округлыми концами и ряд других.

Бифунгиты описаны из палеозойских пород по всему миру, причем их загадочные строители прожили как минимум 200 миллионов лет, от кембрия до каменноугольного периода. Отдельные образцы из Индии отнесли к юрскому периоду мезозоя.

Похоже, спустя многие годы изучения бифунгитов их загадка наконец решена. Так считают авторы новой статьи в журнале Earth History and Biodiversity.

Они изучили бифунгиты из формации Пиментейра (Pimenteira) в Северо-Восточной Бразилии, которые образовались в девонском периоде на морском мелководье. Анализ вмещающего окаменелости мелкозернистого песчаника и других пород показал, что в нем регулярно бушевали сильные штормы. В том же осадке тогда активно копошились биотурбаторы, то есть роющие дно животные.

Предполагаемый образ жизни Annulitubus и его нора / © sciencedirect.com, D. Sedorko et al., 2024

Древние породы сохранили множество ихнофоссилий, представляющих такие группы, как Thalassinoides, Palaeophycus, Halimedides и Psammichnites. Однако в центре внимания ученых оказались бифунгиты — они описали свыше 190 экземпляров, отметив их размеры, изменчивость формы и ориентацию в пространстве.

Авторы исследования подтвердили предположения о том, что бифунгиты представляли собой норы в морском грунте, которые имели U-образную форму. Два коротких вертикальных хода связывали бифунгит с поверхностью дна, а внизу располагалась горизонтальная перемычка, соединяющая две крупные камеры по краям. Подобные убежища строят некоторые современные животные, например пескожилы Arenicola sp.

Однако главное достижение авторов новой научной работы — находка окаменевших создателей бифунгитов прямо внутри их «домов», а также рядом с ними. Это небольшие многощетинковые черви рода Annulitubus, которые представляют ныне вымершую группу.

Палеонтологи уже знали о них раньше, однако связь аннулитубусов с бифунгитами замечена впервые. Более того, это первое обнаружение строителя древних U-образных нор прямо в них самих и редкий случай достоверной связи ихнофоссилии с конкретным животным.

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Палеонтология
# окаменелости
# палеозой
# полихеты
# черви
# эволюция
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