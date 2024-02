Палеонтологи описали скелет «китайского дракона»

Dinocephalosaurus orientalis — это вид базальных (то есть отделившихся ранее других групп семейства) архозавроморф, который известен по ископаемым останкам из Китая. Эти удивительные животные жили в мелководных морях в среднем триасе (от 247,2 миллиона до 237 миллионов лет назад) и, вероятно, питались рыбой и головоногими моллюсками.

Есть мнение, что диноцефалозавры были засадными хищниками и в буквальном смысле ловили рыбку в мутной воде. Возможно, для этого им и нужна была удивительно длинная шея — предполагалось, что она достигала 1,7 метра в длину! Когда животное охотилось, то, скорее всего, изгибало шею, а затем резко выпрямляло, нападая на жертву. Чтобы погасить ударную волну, которая могла бы предупредить последнюю об опасности, диноцефалозавры раздвигали в стороны специальные ребра, растущие на шейных позвонках, и расширяли шею. За свою длинную шею архозавроморф получил название «китайского дракона», ведь он и в самом деле напоминает существ из мифологии Поднебесной.

В 2003 году ученые впервые описали череп и три шейных позвонка животного, найденные в формации Гуаньлин в провинции Гуйчжоу, что на юго-западе Китая. С тех пор были обнаружены и другие останки этих существ, которые сегодня хранятся в Институте палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук в Чжэцзянском музее естественной истории. А недавно палеонтологи нашли дополнительные образцы.

Поэтому у ученых из вышеупомянутого Чжэцзянского музея, Полевого музея естественной истории (США), национальных музеев Шотландии, Государственного музея естественной истории Штутгардта (Германия) было много материала для наиболее полного описания «китайского дракона». Исследование палеонтологов опубликовано в Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh.

Художественная реконструкция диноцефалозавра / © Марлен Донелли / phys.org

Оказалось, что у диноцефалозавра и в самом деле была исключительно длинная шея с 32 отдельными позвонками. Это обстоятельство, по мнению ученых, может роднить диноцефалозавров с танистрофеями (а конкретно — с Tanystropheus hydroides) — родом вымерших пресмыкающихся из той же клады архозавроморф, живших как в Европе, так и в Китае. Обе рептилии имели одинаковые размеры (около шести метров в длину), длинную шею и острые зубы. Но все равно диноцефалозавр обошел танистрофея в длине своей шеи! Количество позвонков первого — и на шее, и на позвоночнике — превышало таковое у второго.

Ученые также выяснили, что у диноцефалозавра был длинный хвост. И животное, скорее всего, питалось рыбой и всегда обитало в воде, не выходя на сушу. Там же диноцефалозавры выводили на свет потомство, причем живородящим способом — яиц они не откладывали.

