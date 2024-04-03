Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Описан скелет тиктаалика — одного из первых выходцев на сушу
Американские исследователи сделали подробную реконструкцию осевого скелета тиктаалика. Новые данные позволили предположить, что ископаемое обладало необычными способностями к передвижению, лежащими примерно посередине между очень разными группами животных.
Найденный в середине 2000-х скелет тиктаалика, ископаемого позвоночного, которое восполнило пробел между рыбами и амфибиями, продолжают изучать. Известно, например, что выход на сушу сопровождался потерей костей черепа, а строение тиктаалика указывало на то, что эволюция «избавлялась» от некоторых частей постепенно. Но пока не ясно, как менялись первые четвероногие, когда впервые вышли из воды.
Древние позвоночные различались осевым скелетом в зависимости от способа передвижения. По-разному были устроены грудные, каудальные и шейные отделы позвоночника, а также ребра. У девонских стегоцефалов ихтиостега или акантостега были специальные ребра, связывающие позвоночник и тазовые кости. А у предковых рыб Eusthenopteron череп был связан с плечевым суставом, что ограничивало подвижность головы.
Команда биологов из США изучила строение осевого скелета тиктаалика, у которого ребра с внешней стороны несколько шире, чем у его родственников, а тазовый отдел увеличился и стал мощнее. Специалисты сделали снимки компьютерной микротомографии образцов скелета Tiktaalik roseae и пришли к выводу, что это ископаемое обладало промежуточной локомоторной способностью, отличной как от ранних эльпистостегалов, так и от позвоночных с конечностями. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи обнаружили несколько особенностей у исследуемого скелета. Во-первых, череп тиктаалика выдвинулся вперед и отделился от ребер, что сделало голову подвижнее. Ранее эту возможность только предполагали. Во-вторых, отсутствие некоторых позвонков шейного отдела и ростральных ребер указало на то, что они были хрящевыми (тех же фрагментов не было у ихтиостеги). Авторы научной работы допустили, что эти части тела оставались хрящевыми и во взрослой стадии.
В-третьих, реконструкция позвонков и ребер в нижней части туловища позволила предположить, что таз и тазовые плавники тиктаалика были ориентированы вдоль позвоночника. У девонских позвоночных, живущих на суше, нижние конечности располагались по бокам от тела (латерально), и считалось, что это характерно и для тиктаалика.
Наличие крестцовых ребер и большого брюшного плавника указало исследователям, что ископаемое могло использовать свой нижний придаток для гребли, ходьбы и опоры на поверхность. За счет него такое животное могло как плыть на мелководье, так и совершать вылазки на сушу, хотя не было ни хорошим пловцом, ни идеальным сухопутным животным.
Американские ученые установили, что, когда у мужа с женой схожие привычки в плане спиртного и они предпочитают употреблять алкоголь вместе, продолжительность жизни у таких людей выше, чем у непьющих супругов или если в паре выпивает кто-то один.
В середине марта 2024 года запуск двух китайских спутников обернулся неудачей. Разгонный блок не смог обеспечить правильную траекторию, и полезная нагрузка до целевой орбиты не добралась. Официально миссию признали аварийной, но никаких подробностей о ее целях и ходе полета не сообщалось. Новые данные американской космической разведки показали, что аппараты точно не потеряны: они совершили маневр по изменению орбиты.
Ирландские археологи обнаружили на дне залива не только оборонительные валы, но и яму для барбекю. Последнее, впрочем, не точно.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
В погоне за миллионом кубитов
Как стать пилотом
Дальний родственник Наполеона и Эйнштейна: каким на самом деле было происхождение Гитлера?
Разбор полетов: как Naked Science и «Новая газета» считали смертность от коронавируса в Москве
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии