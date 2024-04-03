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2 часа назад
Андрей Папиш
51

Описан скелет тиктаалика — одного из первых выходцев на сушу

4.5

Американские исследователи сделали подробную реконструкцию осевого скелета тиктаалика. Новые данные позволили предположить, что ископаемое обладало необычными способностями к передвижению, лежащими примерно посередине между очень разными группами животных.

Палеонтология
# выход на сушу
# девонский период
# тиктаалик
# эволюция
Объемная визуализация компьютерной микротомографии Tiktaalik roseae
Объемная визуализация компьютерной микротомографии Tiktaalik roseae в (A) дорсальном, (B) вентральном и (C) левом латеральном ракурсах. Данные показывают ранее скрытые детали позвонков, ребер и брюшного плавника. Голова, которая была механически подготовлена и отсканирована отдельно, расположена здесь немного впереди ее сохранившегося положения, чтобы более четко показать грудной отдел. (Масштабная линейка — 5 сантиметров) / © Thomas A. Stewart et al.

Найденный в середине 2000-х скелет тиктаалика, ископаемого позвоночного, которое восполнило пробел между рыбами и амфибиями, продолжают изучать. Известно, например, что выход на сушу сопровождался потерей костей черепа, а строение тиктаалика указывало на то, что эволюция «избавлялась» от некоторых частей постепенно. Но пока не ясно, как менялись первые четвероногие, когда впервые вышли из воды.

Древние позвоночные различались осевым скелетом в зависимости от способа передвижения. По-разному были устроены грудные, каудальные и шейные отделы позвоночника, а также ребра. У девонских стегоцефалов ихтиостега или акантостега были специальные ребра, связывающие позвоночник и тазовые кости. А у предковых рыб Eusthenopteron череп был связан с плечевым суставом, что ограничивало подвижность головы.

Реконструкция Tiktaalik roseae. Реконструкция в (A) дорсальном, (B) вентральном, (C) левом латеральном и (D) косом видах. (Масштабная линейка — 5 сантиметров) / © Thomas A. Stewart et al.

Команда биологов из США изучила строение осевого скелета тиктаалика, у которого ребра с внешней стороны несколько шире, чем у его родственников, а тазовый отдел увеличился и стал мощнее. Специалисты сделали снимки компьютерной микротомографии образцов скелета Tiktaalik roseae и пришли к выводу, что это ископаемое обладало промежуточной локомоторной способностью, отличной как от ранних эльпистостегалов, так и от позвоночных с конечностями. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи обнаружили несколько особенностей у исследуемого скелета. Во-первых, череп тиктаалика выдвинулся вперед и отделился от ребер, что сделало голову подвижнее. Ранее эту возможность только предполагали. Во-вторых, отсутствие некоторых позвонков шейного отдела и ростральных ребер указало на то, что они были хрящевыми (тех же фрагментов не было у ихтиостеги). Авторы научной работы допустили, что эти части тела оставались хрящевыми и во взрослой стадии.

В-третьих, реконструкция позвонков и ребер в нижней части туловища позволила предположить, что таз и тазовые плавники тиктаалика были ориентированы вдоль позвоночника. У девонских позвоночных, живущих на суше, нижние конечности располагались по бокам от тела (латерально), и считалось, что это характерно и для тиктаалика.

Наличие крестцовых ребер и большого брюшного плавника указало исследователям, что ископаемое могло использовать свой нижний придаток для гребли, ходьбы и опоры на поверхность. За счет него такое животное могло как плыть на мелководье, так и совершать вылазки на сушу, хотя не было ни хорошим пловцом, ни идеальным сухопутным животным.

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Палеонтология
# выход на сушу
# девонский период
# тиктаалик
# эволюция
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