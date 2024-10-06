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6 минут назад
Ольга Иванова
20

Павел Колосницын: «Крестики-нолики — это вероятный потомок игры в мельницу»

5.5

«В игре можно найти истины, которые вне ее не найдешь», — эти слова приписывают самому Ницше. Поэтому не надо думать, что настольные игры — это что-то на праздном. «Резались» в «настолки» простые моряки и величайшие умы человечества, простолюдины и цари. Как давно мир охватила «эпидемия» настольных игр, во что играли древнеегипетские фараоны, а во что — средневековые крестьяне, почему именно шахматы стали популярны в странах востока и какие игры любили в древней Руси? Об этом мы поговорили с известным археологом, популяризатором истории, ведущим блога об археологии stercheolog Павлом Колосницыным.

Интервью
# карты
# крестики-нолики
# мельница
# нарды
# настольные игры
# сенет
# царская игра Ура
# шахматы
# шашки
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Павел Колосницын / © Антропогенез.ру

[Naked Science]: Какая игра считается самой древней?

[Павел Колосницын]: Вопрос непростой, потому что когда мы говорим о древних играх, то основные наши источники это археологические материалы, или письменные документы, которых очень мало. Вероятно, древнейшие настольные игры появились в те времена, когда и столов-то не существовало — играли на песке, рисуя палочками и выкладывая камешки. Понятно, что мы не увидим ни материальных свидетельств, ни записей, потому что тогда просто не существовало письменности. И даже когда она появляется, мы нередко сталкиваемся с тем, что тех, кто умеет читать и писать, описание игр не интересует, о них мы можем узнать только вскользь.

Самые древние игры, что логично, найдены на территории древнейших государств. Одной из первых известных человечеству игр считается древнеегипетская сенет, свидетельства о которой появляются примерно в середине IV тысячелетия до нашей эры. Ее правила нам известны, скорее, гипотетически — подробного описания нет. При этом найдены как наборы этой игры, так и ее изображения на папирусах и в гробницах.

Принцип ее отдаленно похож на нарды — у игроков два набора фигур, которые нужно провести через поле и вывести с доски. Для определения хода используются броски костей в виде плоских палочек. Эта игра в Древнем Египте быстро приобрела некий религиозный контекст — на досках стали изображать персонажей загробного мира.

Древнеегипетская игра сенет / © ddenisen (D. Denisenkov)

Играли в нее где-то до середины второго тысячелетия до нашей эры, при этом игра немножко менялась, модифицировались правила, форма доски. А потом она постепенно исчезла. С этой игрой по древности соперничает так называемая царская игра Ура, распространенная еще в одном древнейшем государстве — Месопотамии. Она фиксируется примерно с начала третьего тысячелетия до нашей эры, то есть ей больше пяти тысяч лет. Принцип игры тоже близок к нардам — игрокам нужно перевести фишки на противоположную сторону поля. Вероятно, она также со временем приобрела некий гадательный характер.

[NS]: Почему игры приобретали сакральный смысл?

[ПК]: Помните фразу: жребий брошен? Это и есть бросок костей, которые использовались для гадания. В современном мире мы тоже пользуемся настольными играми для гадания, например картами. Таковы особенности человеческого восприятия, представления, что случайность не случайна, что это какое-то божественное провидение.

[NS]: Поэтому церковь всегда противилась картам, а не шашкам, например?

[ПК]: На самом деле, церковь была и против шашек. Она противилась гаданиям в принципе, в котором видела колдовство. А процесс любой игры похож на него, будь то бросание кубиков или раскладывание колоды. Играют они или гадают — кто разберет? Кроме того, практически все игры древности были азартными, относительно которых церковь также была резко против. Потому что где азартные игры, там проигрыш, ссоры, драки и все семь смертных грехов сразу.

Найденная в Уре игра, выставленная в Британском музее / © BabelStone, ru.wikipedia.org

[NS]: А в палеолите есть какие-то намеки на настольные, точнее наскальные, игры?

[ПК]: У нас нет ни малейшего представления об этом. Наскальные рисунки как таковые появляются в самом конце палеолита. Есть, конечно, загадочные черточки, которые непонятно, что обозначают: может и разметка для игр, но достоверно выяснить это пока невозможно.

[NS]: Если говорить про средние века, то какие игры были наиболее популярны тогда, а какие дошли до наших дней с тех времен?

[ПК]: Многие классические настольные игры, известные нам, как раз ведут свою историю из средневековья, иногда даже раньше. Самой популярной игрой в прошлом была мельница. Это очень простая настольная игра, которая немножко похожа на крестики-нолики. Есть игровое поле определенной формы, как правило два-три вписанных друг в друга квадрата, соединенных линиями. И набор фишек от трех до 12 штук. Цель игроков выставлять свои фишки на углы и пересечения линий поля так, чтобы получилась линия из трех штук. Противник должен этому помешать и соответственно выставить свою линию. Тот, кто ее выстраивает, забирает с доски одну фишку противника. Когда у кого-то остается только две фишки, это означает, что он проиграл. Проигрывает и тот, кто не может сделать ход. При этом игра состоит из трех фаз, в ходе которых меняются условия.

Из «Книги игр» короля Альфонсо X (1240). Игра в мельницу / © Alfonso X of Castile, Grunfeld, Frederic V. (1975) Games of the World, Holt, Rinehart and Winston, ru.wikipedia.org

Мельница известна еще со времен Древнего Рима, а возможно, даже и раньше. Изображения похожих полей есть и в I тысячелетии до нашей эры, а в средние века она известна по всей Европе — в нее играли от Испании до Руси, от Скандинавии до Северной Африки. Поля при этом изображали на чем угодно: высекались на камнях (благодаря чему следы игры и находят археологи), чертили на кирпичах еще до их обжига. В материалах северной Европы и Новгорода, там, где сохраняется органика, часто находят деревянные игровые поля — нередко это обычная лодочная скамья, днище от бочки.

Судя по всему, в нее играли повсеместно и она, пережив два-три тысячелетия, дожила до современности. Во многих странах она исчезла, но в некоторых сохранилась. В России известна под названием «Мельница», в Германии также — Mühle. А в Англии ее поэтично называют «Танцем девяти мужчин». Играли в нее от простолюдинов — крестьян и горожан — до королей. Потому что найдены в том числе и искусно сделанные доски игры в мельницу из дорогих материалов. Всем известные крестики-нолики — возможно, потомок этой игры, ее упрощенный вариант для игры на бумаге.

[NS]: А что можно сказать о традиционных играх, например о шахматах?

[ПК]: Шахматы, как и шашки, тоже ведут свою историю от средневековья и были популярны уже тогда. Родина шахмат — Индия, где не позднее VI века нашей эры появляется их предшественник — игра чатуранга. Ее поле также состоит из клеток — восемь на восемь — и похожего набора фигур. Но правила отличались — там была своя специфика. А потом эта игра попала в Персию. Есть легенда, что индийский царь послал персидскому набор этой игры безо всяких объяснений, как загадку. Персидский придворный мудрец разгадал ее, придумал правила, но немножко их изменил, а в итоге сделал ее даже лучше — она стала интереснее и динамичнее.

Персы назвали игру шатрандж, и у них ее переняли арабы, это было как раз в эпоху Арабского Халифата, который охватывал огромные территории: от Персии до Испании. При этом игра там столкнулась с рядом ограничений, например с тем, что ислам запрещает изображать животных и людей. И фигурки-скульптуры превратились в абстрактные — шахматы арабского типа.

[NS]: Почему у арабов шахматы приобрели такую большую популярность?

[ПК]: Возможно, вмешался религиозный вопрос. Коран прямо запрещает азартные игры — любые игры на деньги или игры, результат которых определяется бросками костей, например те же нарды. Но в шахматах не используются кости, и игра не подпадает под запрет.

Статус шахмат в начале их появления в арабском мире был спорным: некоторые богословы считали, что это допустимая игра, некоторые — что недопустимая. А кто-то из них вообще сам играл в шахматы и говорил, что это очень интересно и полезно — развивает ум. В итоге шахматы стали очень популярными в арабском мире, а потом разошлись по исламским, и затем — по другим странам. Тогда же стали меняться правила, приближаясь к современным.

[NS]: А что можно сказать о нардах?

[ПК]: Это тоже игра с очень сложной историей. Вероятно, ее предком была римская игра, основанная на похожей системе, где нужно было переводить фишки, используя броски костей. Она была довольно популярна в Римской империи, сохранились ее доски и даже кое-какие описания, и со временем она приобрела близкий к современному вид.

Нарды также были очень популярны в древней Персии где с ними связано много легенд. Например считается, что название игры произошло от имени одного из царей — Ардашира. Я сказал, что придворный мудрец разгадывал игру, которую царь получил из Индии, — будущие шахматы. Но пока он разгадывал, придумал новую и послал в качестве ответной загадки индийцам. Ее и назвали нэв-ардашир — будущие нарды.

Нарды были широко распространены в средневековье. Например, в них очень активно играли в Византии (там игра называлась табула), в том числе при византийском императорском дворе. Есть трактат V века нашей эры, в котором описана партия в нарды самого императора. Однажды во время игры у него было довольно выгодное расположение шашек, но он крайне неудачно выбросил кости и из-за этого проиграл партию. Придворного мудреца это так поразило, что он написал поучительную поэму о том, как император не должен надеяться на случай, а должен учитывать вероятность проигрыша, быть более осмотрительным. Мудрец описал это в стихах и заодно рассказал о ходе игры, благодаря чему мы теперь знаем правила. Они близки к современным, но отличались в деталях, например тем, что играли тремя кубиками, а не двумя, как сейчас.

Партия в нарды. Миниатюра из Манесского кодекса / © Master of the Codex Manesse, ru.wikipedia.org

Позднее шахматы и нарды начали распространяться по Европе. Особенно активно это происходило в эпоху крестовых походов. Крестоносцы, возвращаясь домой, приносили с собой новые игры. Шахматы (персидское название) стали называть chess (арабское название шахмат — шатрандж). Нарды в Европе окрестили триктраком, и они стали очень популярны, какое-то время считались даже аристократической игрой — в нее могли играть только знатные люди. Поэтому в европейских музеях много красивых, дорогих, богато украшенных досок для игры в нарды. Есть, например, очень красивые доски XVI века из Австрийской империи, где изображалась вся императорская династия.

[NS]: Кто вообще в первую очередь играл в настольные игры?

[ПК]: У людей в прошлом было меньше свободного времени. Например крестьяне летом были плотно заняты в полевых и прочих работах. Зимой, когда урожай собран, а новый еще не сеяли, времени вроде побольше. Но темнело рано, а свечи нужно экономить, поэтому проще лежать в темноте и рассказывать сказки, если скучно. Дети — основные современные потребители «настолок» — тоже рано взрослели: как только ребенок становился способен помогать по хозяйству, его тут же привлекали к делам. Но, конечно же, и взрослые, и дети находили возможность поиграть, хоть и не так часто, как сегодня.

Активно играли люди, у которых свободное время было. В первую очередь высшее сословие: дворяне, бояре, князья, цари. А еще те, чья деятельность была связана с периодами свободного времени или ожидания. Например, моряки — у них долгие переходы по морю, стоянки в портах в ожидании погрузки и разгрузки. А также купцы, воины, рыбаки. И получалось, что они не только играли, но и распространяли игры по всему миру. Поэтому древние настольные игры, как правило, международные — нередко невозможно точно установить место, где появилась та или иная игра, потому что любая интересная «настолка» быстро расходилась по планете.

[NS]: А если говорить о Древней Руси, как дела обстояли у нас?

[ПК]: Русь была частью древнего мира, связанной с другими странами и народами. Для заимствования игр основных направлений было два — с севера Европы и с юго-востока. При этом перенятая игра могла превратиться в новую — по мере продвижения правила могли меняться.

Впрочем, из-за нехватки источников информации мы знаем далеко не все. На мой взгляд, самая распространенная игра — все та же мельница. Играли также в нарды, попавшие на Русь из Византии, которые получили название тавлеи — от греческого табула. При этом в письменных источниках нет никакого пояснения, как играли в тавлеи. Поэтому есть версия, что этим словом обозначали любую настольную игру вообще. Позже появились шашки. Была также неизвестная нам сегодня игра дальдоза. Судя по всему она была довольно широко распространена и представляла игру-гонку: на поле, символизирующем корабль, находились два набора фигур. Вместо кубика бросали палочки, у которых было четыре стороны со значениями от одного до четырех. Цель игры — гоняясь за фишками противника (и, соответственно, убегая от них), срубить их все.

С этой игрой тоже связана очень интересная история. Примерно в XIII веке она постепенно утрачивает популярность. И к XIX столетию сохранилась буквально в двух деревнях в далекой датской провинции на берегу моря, куда приехал один из классиков датской литературы, писавший роман о сельской жизни. В своем произведении он упомянул, что супруги сидят и играют в игру под названием дальдоза и ничего больше про нее не сообщил.

Через несколько десятилетий этот роман попал в руки историку, который заинтересовался игрой и поехал в эту деревню. Игра к тому времени уже практически исчезла — никто не помнил правила и не знал, что это такое. С трудом он нашел одну ветхую старушку, у которой остался набор дальдозы, и она вспомнила, как в молодости они в нее играли. В итоге историку удалось описать ее правила и восстановить игру, которая сегодня известна, правда, в узком кругу. А когда-то, судя по количеству находок, она была весьма популярна.

Еще на Руси играли в игры, известные нам сейчас под названиями хнефатафл и алькерк, — скандинавские и арабские шашки, а также в шахматы и в кости. Поля и фишки для этих игр найдены в Новгороде, Старой Ладоге, Киеве и других городах.

[NS]: Когда началось бурное развитие индустрии настольных игр?

[ПК]: В XIX веке. Это связано с изменением повседневности — началась индустриализация, появились рабочие, и люди, род занятий которых оставлял свободное время. Запустили массовое образование, и любой человек отныне мог просто прочитать правила игры (до XIX века более 90 процентов населения большинства стран были неграмотными). Распространилось печатное и издательское дело, что позволило рекламировать и тиражировать наборы настольных игр — они стали дешевыми.

Большую популярность завоевали игры так называемого немецкого типа — с довольно простыми правилами и рассчитанные на быструю партию, обычно не больше часа. Они простые и доступны любому. Игры с более сложными правилами и долгими партиями получили название игр американского типа.

[NS]: А самые необычные настольные игры в истории — это какие?

[ПК]: Современные — конца XX – начала XXI веков. У нас сейчас расцвет разнообразнейших настольных игр. Про исторические сказать сложно. Археологи иногда находят наборы каких-то предметов, похожих на игру, но никаких пояснений к ним нет. Есть целый ряд таких артефактов, найденных в египетских гробницах и городах Месопотамии, которые остаются загадками. Они и есть самые необычные.

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Интервью
# карты
# крестики-нолики
# мельница
# нарды
# настольные игры
# сенет
# царская игра Ура
# шахматы
# шашки
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