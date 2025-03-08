Ученые проверили, одинаково ли люди воспринимают тот же цвет 

Видит ли один человек цвета именно так, как их видит другой, остается трудным вопросом для исследователей человеческого сознания. Это пытаются выяснить по косвенным признакам, например по тому, какие ассоциации вызывает у разных людей один и тот же цвет. Недавно ученые решили опробовать еще один подход к этой проблеме: определить, насколько схожи или различны те или иные цвета в глазах разных людей. Исследователи опросили несколько сотен человек и предложили им оценить воспринимаемую разницу по шкале от 0 до 7.

Один из основоположников квантовой физики Эрвин Шредингер был убежден, что восприятие человеком того или иного цвета нельзя свести только к тому, как сетчатка глаза реагирует на электромагнитные волны. То есть в ответ на эту объективную информацию из окружающего пространства мозг каждого человека выдает свою собственную интерпретацию. Этот вопрос стал философским. Его считают частью так называемой психофизиологической проблемы — давнего спора о том, как взаимодействуют тело и сознание.

В 1929 году американский философ Кларенс Ирвинг Льюис ввел в науку о сознании новый термин — квалиа, от латинского quale, что значит «каково это», «какого рода». Он предложил обозначить с его помощью собственные, субъективные свойства чувственного восприятия у каждого человека.

С тех пор на основе этой концепции ученые пытаются выяснить, одинаково ли выглядит радуга в глазах разных людей. Например, сравнивают ассоциации, которые вызывает тот или иной оттенок. Еще один подход — выяснение воспринимаемых различий между цветами.

Недавно международная команда психологов, нейрофизиологов и специалистов в области биоинженерии попыталась рассмотреть вопрос восприятия цветов с точки зрения ощущения различий между ними. В статье для iScience они рассказали, что выяснили «мнения» в общей сложности 683 человек по поводу 93 цветов и оттенков. Каждому участнику эксперимента поочередно показывали по два цвета и спрашивали, насколько «далекими» друг от друга он их считает. Разницу просили оценить по шкале от 0 до 7 или от минус 4 до плюс 4.

В итоге удалось построить картину, на которой расстояние между разноцветными точками соответствует воспринимаемой разнице между цветами для опрошенных. Интересно, что 257 участников исследования назвали себя дальтониками, и это подтвердилось в ходе соответствующих тестов.

Оказалось, что в целом ощущение разницы между цветами у не страдающих дальтонизмом совпадает, и из этого можно сделать вывод, что они действительно воспринимают цвета примерно одинаково. У людей с цветовой слепотой, как и следовало ожидать, результаты получились не такими, как у остальных, но внутри своей группы они тоже воспринимают «палитру» схожим образом.

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