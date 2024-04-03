  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
50 минут назад
СПбГУ
17

В СПбГУ открыли новый ископаемый вид ручейников

4.4

Энтомологи Санкт-Петербургского университета совместно с коллегами из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН, Череповецкого государственного университета и Музея естественной истории Дании открыли новый вид ручейников, найденный в эоценовом ровенском янтаре. Он получил название Electroadicella unipetra («Электроадицелла унипетра») — в честь 300-летия Санкт-Петербургского университета.

СПбГУ
# бабочки
# насекомые
# новые виды
# ручейники
# янтарь
Electroadicella unipetra, изображение создано с помощью микроскопа
Electroadicella unipetra, изображение создано с помощью микроскопа / © Пресс-служба СПбГУ

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Ecologica Montenegrina. Обнаруженные в янтаре насекомые служат важным свидетельством эволюции живой природы и позволяют ученым даже спустя много лет устанавливать родственные отношения между представителями современных видов. Кроме того, изучение ископаемых насекомых дает возможность реконструировать среду обитания животных прошлых эпох и климатические изменения, происходящие на планете.

Ученые Санкт-Петербургского университета совместно с коллегами из других научных организаций обнаружили в ровенском янтаре новый вид ручейников – насекомых с полным превращением, которые являются ближайшими родственниками чешуекрылым (бабочкам). Сотрудники кафедры энтомологии СПбГУ более 40 лет ведут непрерывные и всесторонние исследования этих насекомых, так, в 2019 году они впервые описали тонкое строение и провели сравнительный анализ морфологии сенсилл — микроскопических обонятельных органов на антеннах ручейников. Таким образом, на сенсорных придатках головы было выявлено более 25 типов сенсилл у этих насекомых.

Сегодня науке известно 262 вида ручейников из палеогеновых смол Европы и 38 видов представителей этого отряда из ровенского янтаря. Открытый учеными СПбГУ новый вид Electroadicella unipetra принадлежит отряду Trichoptera, подотряду Integripalpia, семейству Leptoceridae, роду Electroadicella. Этот род встречается также в балтийском и саксонском эоценовых янтарях, а для ровенского отмечается впервые. Такая находка говорит о широком распространении рода Electroadicella на территории Восточной и Центральной Европы в верхнем эоцене приблизительно 35 миллионов лет назад.

Отряд ручейников насчитывает более 17500 видов насекомых, в том числе около 400 ископаемых. В состав семейства, из которого описывается новый вид, входит около 2100 современных видов и только 23 ископаемых, в их числе также недавно описанный энтомологами СПбГУ самый древний представитель этого семейства – Protorodinia khasurtensis, живший примерно 125-145 лет назад и обнаруженный в нижнемеловых отложениях Бурятии.

Ископаемое насекомое было обнаружено в куске янтаря весом 13,3 граммов. Голотип Electroadicella unipetra, описанный учеными Университета, имеет длину тела 5,2 миллиметра и длину передних крыльев 6,5 миллиметров. Общая окраска желтовато-коричневая, на крыльях есть длинные темно-коричневые волоски. Как отметили энтомологи СПбГУ, обнаруженный вид достаточно хорошо сохранился, что позволило с помощью микроскопических методов исследования изучить и подробно описать морфологию генитальных структур, которые широко используются в таксономии этой группы насекомых.

Как отметил один из авторов исследования, доцент СПбГУ, кандидат биологических наук Владимир Иванов, найденный вид относится к семейству длинноусых ручейников (Leptoceridae), которое в современной природе чаще всего встречается в тропических широтах.

«Эта находка говорит о теплом климате ровенского месторождения, расположенного на территории современной Северо-Западной Украины. Ровенские ископаемые смолы близки по происхождению к балтийскому янтарю, но формировались южнее на большом острове в теплом море и имеют несколько иную фауну, отличающуюся от хорошо изученной фауны балтийского янтаря», – отметил Владимир Иванов.

Исследования ручейников именно из ровенского янтаря начались на кафедре энтомологии СПбГУ около 15 лет назад, в настоящее время описано 28 новых видов ручейников, принадлежащих к восьми семействам. Еще десять видов также найдены в балтийском янтаре.

«В современной природе насекомые из данного семейства обычно обильны по численности во многих экосистемах, в отличие от янтарных фаун, материалы из которых свидетельствуют о малочисленности этих насекомых в янтареносных лесах эоцена Европы. Общий облик фауны ручейников из палеогеновых янтарей Европы по целому ряду параметров отличается от современных. На формирование современной бореальной европейской фауны ручейников повлияли изменения климата, конфигурации участков суши и горообразование в последующие эпохи», – объяснил один из авторов исследования, доцент СПбГУ, кандидат биологических наук Станислав Мельницкий.

Как предполагают энтомологи Санкт-Петербургского университета, более теплый и предположительно более сухой климат Ровно по сравнению с балтийским янтареносным лесом, а также географические особенности этой территории в верхнем эоцене могут привести к тому, что более 80 процентов видов ручейников из ровенского янтаря окажутся эндемичными или же северная граница их ареала будет ограничена этой географической областью в позднем эоцене.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
СПбГУ
44 статей
Один из старейших, крупнейших и ведущих классических университетов и один из важнейших центров науки, образования и культуры в России.
Показать больше
СПбГУ
# бабочки
# насекомые
# новые виды
# ручейники
# янтарь
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Эволюция вещества: от протосолнечной туманности до наших дней
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
03 Апр
350
Конструкция космических кораблей и психология
Московский Планетарий
Москва
Лекция
03 Апр
600
Звезды и их эволюция
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
03 Апр
600
Механизмы расообразования
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Апр
600
Квантовая теория поля (физика высоких энергий и большой адронный коллайдер)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Искусственный интеллект для медицины
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Россия тропическая
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Апр
500
Искусство Нового царства Египта до эпохи Эхнатона
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
05 Апр
1000
Мифы и заблуждения о раке
Библиотека по естественным наукам РАН
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:18
Юлия Трепалина

Выпивающие вместе супруги прожили дольше, чем трезвенники и пары с одним пьющим партнером

Американские ученые установили, что, когда у мужа с женой схожие привычки в плане спиртного и они предпочитают употреблять алкоголь вместе, продолжительность жизни у таких людей выше, чем у непьющих супругов или если в паре выпивает кто-то один.

Медицина
# алкоголь
# выживаемость
# здоровье
# семейные отношения
# смертность
# спиртное
# супружеские пары
Вчера, 17:49
Игорь Байдов

Космический мусор с МКС, вероятно, упал на жилой дом во Флориде

Предмет, который буквально свалился с небес на крышу дома жителя Флориды, теперь изучает NASA, чтобы выяснить его происхождение. Если окажется, что «железка» действительно прилетела с МКС, с большой долей вероятности американское аэрокосмическое агентство и федеральное правительство ждет суд.

Космонавтика
# ESA
# NASA
# аккумуляторы
# космический мусор
# МКС
Вчера, 14:19
Алиса Гаджиева

В Ирландии нашли затопленную крепость бронзового века

Ирландские археологи обнаружили на дне залива не только оборонительные валы, но и яму для барбекю. Последнее, впрочем, не точно.

Археология
# антропология
# Бронзовый век
# доисторические люди
# Ирландия
# крепость
# подводная археология
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
29 марта
Ольга Иванова

Психологи узнали, как люди меняют свою личность

Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.

Психология
# изменение личности
# личность
# трансформация
# характер
# черты характера
28 марта
Василий Парфенов

Белки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стресса

Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.

Биология
# белки
# выживаемость
# США
# тихоходки
# экстремальные условия
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 50

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить