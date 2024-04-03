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В СПбГУ открыли новый ископаемый вид ручейников
Энтомологи Санкт-Петербургского университета совместно с коллегами из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН, Череповецкого государственного университета и Музея естественной истории Дании открыли новый вид ручейников, найденный в эоценовом ровенском янтаре. Он получил название Electroadicella unipetra («Электроадицелла унипетра») — в честь 300-летия Санкт-Петербургского университета.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Ecologica Montenegrina. Обнаруженные в янтаре насекомые служат важным свидетельством эволюции живой природы и позволяют ученым даже спустя много лет устанавливать родственные отношения между представителями современных видов. Кроме того, изучение ископаемых насекомых дает возможность реконструировать среду обитания животных прошлых эпох и климатические изменения, происходящие на планете.
Ученые Санкт-Петербургского университета совместно с коллегами из других научных организаций обнаружили в ровенском янтаре новый вид ручейников – насекомых с полным превращением, которые являются ближайшими родственниками чешуекрылым (бабочкам). Сотрудники кафедры энтомологии СПбГУ более 40 лет ведут непрерывные и всесторонние исследования этих насекомых, так, в 2019 году они впервые описали тонкое строение и провели сравнительный анализ морфологии сенсилл — микроскопических обонятельных органов на антеннах ручейников. Таким образом, на сенсорных придатках головы было выявлено более 25 типов сенсилл у этих насекомых.
Сегодня науке известно 262 вида ручейников из палеогеновых смол Европы и 38 видов представителей этого отряда из ровенского янтаря. Открытый учеными СПбГУ новый вид Electroadicella unipetra принадлежит отряду Trichoptera, подотряду Integripalpia, семейству Leptoceridae, роду Electroadicella. Этот род встречается также в балтийском и саксонском эоценовых янтарях, а для ровенского отмечается впервые. Такая находка говорит о широком распространении рода Electroadicella на территории Восточной и Центральной Европы в верхнем эоцене приблизительно 35 миллионов лет назад.
Ископаемое насекомое было обнаружено в куске янтаря весом 13,3 граммов. Голотип Electroadicella unipetra, описанный учеными Университета, имеет длину тела 5,2 миллиметра и длину передних крыльев 6,5 миллиметров. Общая окраска желтовато-коричневая, на крыльях есть длинные темно-коричневые волоски. Как отметили энтомологи СПбГУ, обнаруженный вид достаточно хорошо сохранился, что позволило с помощью микроскопических методов исследования изучить и подробно описать морфологию генитальных структур, которые широко используются в таксономии этой группы насекомых.
Как отметил один из авторов исследования, доцент СПбГУ, кандидат биологических наук Владимир Иванов, найденный вид относится к семейству длинноусых ручейников (Leptoceridae), которое в современной природе чаще всего встречается в тропических широтах.
«Эта находка говорит о теплом климате ровенского месторождения, расположенного на территории современной Северо-Западной Украины. Ровенские ископаемые смолы близки по происхождению к балтийскому янтарю, но формировались южнее на большом острове в теплом море и имеют несколько иную фауну, отличающуюся от хорошо изученной фауны балтийского янтаря», – отметил Владимир Иванов.
Исследования ручейников именно из ровенского янтаря начались на кафедре энтомологии СПбГУ около 15 лет назад, в настоящее время описано 28 новых видов ручейников, принадлежащих к восьми семействам. Еще десять видов также найдены в балтийском янтаре.
«В современной природе насекомые из данного семейства обычно обильны по численности во многих экосистемах, в отличие от янтарных фаун, материалы из которых свидетельствуют о малочисленности этих насекомых в янтареносных лесах эоцена Европы. Общий облик фауны ручейников из палеогеновых янтарей Европы по целому ряду параметров отличается от современных. На формирование современной бореальной европейской фауны ручейников повлияли изменения климата, конфигурации участков суши и горообразование в последующие эпохи», – объяснил один из авторов исследования, доцент СПбГУ, кандидат биологических наук Станислав Мельницкий.
Как предполагают энтомологи Санкт-Петербургского университета, более теплый и предположительно более сухой климат Ровно по сравнению с балтийским янтареносным лесом, а также географические особенности этой территории в верхнем эоцене могут привести к тому, что более 80 процентов видов ручейников из ровенского янтаря окажутся эндемичными или же северная граница их ареала будет ограничена этой географической областью в позднем эоцене.
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