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Полина Меньшова
1

Официальная статистика не учла минимум 34% бездомных детей

5.2

Исследователи протестировали новые методы, позволяющие собирать данные о количестве бездомных детей. Оказалось, что школьников, которым негде ночевать, может быть в четыре раза больше, чем зафиксировала официальная статистика.

Офтоп
# бездомные
# личные данные
# образование
# статистика
# школьники
Школьник идет по улице
Школьник идет по улице / © vremya.press

Социально-экономические трудности часто негативно сказываются на здоровье и успехе детей. Например, приводят к тому, что дети не питаются полноценно в первые два года жизни — критически важный для развития организма период — или лишаются возможности достаточно общаться с родителями, что влияет на успеваемость.

По данным школ США, в государстве каждый год больше 1,2 миллиона школьников оказываются без крыши над головой. При этом методы сбора информации несовершенны. Американские ученые предложили 10 способов лучше контролировать детскую и подростковую бездомность, которая влияет не только на качество жизни школьников, но и на их успеваемость. Соответствующую научную статью исследователи опубликовали в журнале Educational Researcher.

Авторы работы пробовали разными методами оценивать уровень детской бездомности в Камден-Сити — городе в штате Нью-Джерси и одноименном образовательном округе. В 9 из 10 исследований количество школьников без жилья оказывалось больше, чем число, указанное в официальной статистике за последние пять лет. По словам ученых, разница может достигать от 34% до 454%. Это значит, что школы в США не знают минимум о трети детей без крыши над головой, но их количество может быть и в десятки раз больше.

Получить более точные данные о детской бездомности исследователям помогли следующие тактики, основанные на работе данными:

— Выявление случаев, когда ребенок прописан в отеле, мотеле или приюте для бездомных.

— Сбор данных о том, признавали ли школьника бездомным согласно прошлогодним записям.

— Определение, не живет ли ученик в заколоченном строении или здании, которое серьезно повреждено.

— Извлечение информации о бездомности из медицинских документов ребенка.

Авторы статьи также отслеживали случаи, когда по одному адресу жили несколько семей. В таком случае количество бездомных кратно увеличивалось.

Исследователи также изучили, как бездомность учащихся влияла на их жизнь и успеваемость в школе. Выявленные закономерности подчеркнули важность проведенной работы, поскольку школьники без крыши над головой чаще сталкивались с недостатком питания, хуже учились и пропускали уроки. В связи с переездами детям приходилось неоднократно менять школу, что сказывалось не только на их академических успехах, но и на развитии, социализации.

Авторы научной работы отметили, что официальная статистика, вероятнее всего, занижает количество бездомных детей не только в Камден-Сити, но и в других образовательных округах. Из-за этого учащиеся и их семьи не получают должную поддержку от школ, которая им на самом деле необходима.

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Офтоп
# бездомные
# личные данные
# образование
# статистика
# школьники
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