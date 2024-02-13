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Исследование показало, что более 10% детей в развивающихся странах питаются неполноценно
В странах с низким и средним уровнем дохода один из 10 детей младше двух лет получает необходимые для развития питательные вещества реже, чем следует. Это стало известно благодаря масштабному исследованию.
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Твердая и полутвердая пища наравне с грудным молоком необходима детям в первые годы жизни, чтобы нормально расти и развиваться. Потребности ребенка не будут удовлетворены, если в организм не поступает достаточное количество нужных питательных веществ. Чтобы контролировать качество кормления и влиять на него, важно понимать, сколько детей питаются неполноценно. С целью выяснить это ученый из Гарвардского университета в Великобритании изучил информацию о детях из 92 развивающихся стран. Работу опубликовали на JAMA Network Open.
Автор научной статьи ввел понятие «неполноценно питающиеся дети», или zero-food children. Он предложил называть так «детей в возрасте от 6 до 23 месяцев, которые последние 24 часа не употребляли молоко животного происхождения, молочные смеси, твердую или полутвердую пищу». В работе анализировались репрезентативные на национальном уровне данные домохозяйств о детях старше полугода, но младше двух лет. Эти сведения получили во время исследований в области демографии и здравоохранения.
Ученому также были доступны результаты опросов, которые проводились с 20 мая 2010 года по 27 января 2022 года в 92 странах с низким и средним доходом. Исследователь обработал данные о питании детей таким образом, чтобы сделать их сопоставимыми, при этом сохранив надежность. Получилась выборка из 276 379 детей указанного возраста, 51,4% которых были мальчиками.
Предполагаемая доля zero-food children во всей выборке составила 10,4%. В отдельных странах она могла быть как во много раз меньше (0,1% в Коста-Рике), так и вдвое больше (21,8% в Гвинее). Больше всего детей, которые последние сутки не употребляли молоко животного происхождения, молочные смеси, твердую и полутвердую пищу, оказалось в Западной и Центральной Африке (общая распространенность — 10,5%), а также в Южной Азии (15,7%).
Автор научной статьи отметил, что детям в странах с низким и средним доходом необходимо обеспечить продовольственную безопасность. Возраст, на котором сфокусировалось исследование, критически значим для благополучного развития ребенка. По мнению ученого, нужно на государственном уровне принять меры, которые сделают питание zero-food children полноценным.
В статье предлагается расширить доступ к продуктам с высокой питательной ценностью, повышать осведомленность матерей и опекунов о правильном кормлении, а также укрепить систему здравоохранения. При этом, отметил ученый, необходимо учитывать культуру и особенности общества в каждой стране. Наиболее эффективные способы борьбы с неполноценным питанием детей (как и причины распространенности этой проблемы) исследователь планирует выявить в дальнейших научных работах.
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