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7 минут назад
Полина Меньшова
10

Исследование показало, что более 10% детей в развивающихся странах питаются неполноценно

5.8

В странах с низким и средним уровнем дохода один из 10 детей младше двух лет получает необходимые для развития питательные вещества реже, чем следует. Это стало известно благодаря масштабному исследованию.

Медицина
# детское питание
# детство
# питание
# продовольственная безопасность
# развивающиеся страны.
Кадр из фильма «Секс в большом городе»
Кадр из фильма «Секс в большом городе» / © hbo.com

Влиянию пищи на здоровье и качество жизни человека посвящено множество современных исследований. Например, они подтвердили, что домашняя еда меньше вредит организму, даже если не соответствует принципам «здорового питания», а увлечение мужчин порнографией может сигнализировать о расстройствах пищевого поведения.

Твердая и полутвердая пища наравне с грудным молоком необходима детям в первые годы жизни, чтобы нормально расти и развиваться. Потребности ребенка не будут удовлетворены, если в организм не поступает достаточное количество нужных питательных веществ. Чтобы контролировать качество кормления и влиять на него, важно понимать, сколько детей питаются неполноценно. С целью выяснить это ученый из Гарвардского университета в Великобритании изучил информацию о детях из 92 развивающихся стран. Работу опубликовали на JAMA Network Open.

Автор научной статьи ввел понятие «неполноценно питающиеся дети», или zero-food children. Он предложил называть так «детей в возрасте от 6 до 23 месяцев, которые последние 24 часа не употребляли молоко животного происхождения, молочные смеси, твердую или полутвердую пищу». В работе анализировались репрезентативные на национальном уровне данные домохозяйств о детях старше полугода, но младше двух лет. Эти сведения получили во время исследований в области демографии и здравоохранения.

Ученому также были доступны результаты опросов, которые проводились с 20 мая 2010 года по 27 января 2022 года в 92 странах с низким и средним доходом. Исследователь обработал данные о питании детей таким образом, чтобы сделать их сопоставимыми, при этом сохранив надежность. Получилась выборка из 276 379 детей указанного возраста, 51,4% которых были мальчиками.

Предполагаемая доля zero-food children во всей выборке составила 10,4%. В отдельных странах она могла быть как во много раз меньше (0,1% в Коста-Рике), так и вдвое больше (21,8% в Гвинее). Больше всего детей, которые последние сутки не употребляли молоко животного происхождения, молочные смеси, твердую и полутвердую пищу, оказалось в Западной и Центральной Африке (общая распространенность — 10,5%), а также в Южной Азии (15,7%).

Многие российские издания, рассказавшие о результатах этого исследования, сообщили, что более 10% детей «не ели в течение последних суток». Эта формулировка ошибочна, поскольку понятие zero-food означает отсутствие не питания как такового, а определенных его компонентов. Детей, которые не ели совсем или получали еще менее разнообразную пищу, согласно опубликованной статье, было гораздо меньше: «Процент zero-food children, которые, помимо прочего, не употребляли сок или бульон и не находились на грудном вскармливании, был очень низким, в районе 0,6%».

Автор научной статьи отметил, что детям в странах с низким и средним доходом необходимо обеспечить продовольственную безопасность. Возраст, на котором сфокусировалось исследование, критически значим для благополучного развития ребенка. По мнению ученого, нужно на государственном уровне принять меры, которые сделают питание zero-food children полноценным.

В статье предлагается расширить доступ к продуктам с высокой питательной ценностью, повышать осведомленность матерей и опекунов о правильном кормлении, а также укрепить систему здравоохранения. При этом, отметил ученый, необходимо учитывать культуру и особенности общества в каждой стране. Наиболее эффективные способы борьбы с неполноценным питанием детей (как и причины распространенности этой проблемы) исследователь планирует выявить в дальнейших научных работах.

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Медицина
# детское питание
# детство
# питание
# продовольственная безопасность
# развивающиеся страны.
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