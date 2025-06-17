Nature заявил о начале массового исхода американских ученых из США

Просмотры вакансий и подача заявлений о поиске нового места работы резко активизировались в среде американских ученых, причем они ищут места вне Штатов. Происходящее связано даже не столько с сокращением финансирования науки новой администрацией, сколько с неуверенностью в том, что того или иного исследователя сокращения не коснутся в будущем.

Во время избирательной кампании нынешний президент США обещал покончить с дефицитом бюджета даже активнее, чем множество его предшественников. Правда, бюджетный законопроект новой администрации показал, что в действительности дефицит вырастет, но в чем-то предвыборные обещания все же сказались: конкретно на науку финансирование планируют серьезно урезать.

Скажем, основная часть из шести миллиардов долларов предложенных Белым домом сокращений бюджета NASA относится к научным программам. Национальным институтам здравоохранения США в 2026 году наметили уменьшить расходы на 40 процентов, Национальному научному фонду на тот же год — на 57 процентов.

Затем новостная редакция журнала Nature выпустила эксклюзивный материал о том, как это отразилось на поиске зарубежной работы со стороны американских ученых. Ряд американских исследователей дополнили видение этого процесса своими комментариями, а европейцы высказали надежды на то, что смогут переманить часть исследователей из-за океана. У этого издательского дома есть собственная платформа для поиска научных вакансий — Nature Careers. По ее данным, исследователи из США только за первый квартал 2025-го подали на 32 процента больше заявок на рабочие места за границей, чем за аналогичный период прошлого года. Число ученых — пользователей платформы из Штатов, которые просматривали вакансии за рубежом, выросло на 35 процентов.

Желтым показаны просмотры объявлений о работе, оранжевым — заявки на соискание рабочего места в системе Nature Careers / © Nature

В марте, когда часть планов о сокращении научных расходов впервые стали достоянием публики, просмотры выросли сразу на 68 процентов относительно марта 2024 года. К сожалению, данные за второй квартал еще не собраны, поскольку он не закончился.

«Такой большой спад в просмотрах и заявках соискателей работы в научной сфере в США, причем одновременно с подъемом интереса к выезду из страны, — это беспрецедентно», — прокомментировал новые данные Джеймс Ричардс, глава группы по поиску научных талантов в издательской компании Springer Nature.

Пока масштабы того финансирования, что европейцы могут предложить американским ученым радикально меньше, чем сокращения для них в США / © Nature

С другой стороны, произошедшее нельзя назвать неожиданным. Еще 27 марта 2025 года Nature опубликовал итоги собственного опроса 1600 исследователей из Штатов: 75 процентов ответили положительно на вопрос о том, рассматривают ли они возможность уехать из страны.

И сейчас настроения достаточно пессимистичные. Опрошенная Nature Велери Ниманн, инженер-химик, недавно покинувшая Стэнфордский университет в Калифорнии, чтобы занять место постдока в Университете Берна (Швейцария), высказала мысль, разделяемую многими ее коллегами: в США люди не знают, как долго продлится их постдокторантура.

После выборов Трампа интерес ученых других стран к работе в США упал, а вот интерес американских ученых к зарубежной работе существенно вырос / © Nature

«Мы не можем подавать заявки на стипендии, потому что не знаем, сколько времени они будут существовать [до их отмены новой администрацией]», — добавила Ниманн. Одновременно заявки от ученых из других стран на работу в США стали значительно реже: на 13 процентов для Канады и на 41 процент для ЕС.

Отметим, что пока реальные сокращения научного финансирования почти не начались, а происходящее — скорее превентивные шаги со стороны ученых. По-настоящему оценить масштабы их исхода из страны удастся не ранее 2026 года, когда бюджетные сокращения заработают в полной мере.

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Александр Березин 692 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».