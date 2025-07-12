На Кеннеди-младшего подали в суд из-за изменения политики вакцинации

Американские врачи и общественные организации подали в суд на правительство США после того, как министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший исключил COVID-вакцину из рекомендаций для большинства детей и беременных.

Крупнейшие медицинские объединения США — включая Американскую академию педиатрии и Американскую ассоциацию общественного здравоохранения (APHA) — подали коллективный иск против решения Минздрава, касающегося COVID-вакцинации. Поводом стал указ, подписанный Робертом Кеннеди-младшим в мае, согласно которому прививки от коронавируса больше не рекомендуются для здоровых детей и беременных женщин.

В иске, поданном в федеральный суд Бостона, также фигурирует анонимная беременная врач, работающая в стационаре. Истцы обвиняют министерство в обходе установленной процедуры экспертной оценки CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) и создании угрозы общественному здоровью.

До недавнего времени Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали ежегодную вакцинацию от COVID-19 для всех граждан США старше 6 месяцев. Новая политика, по мнению авторов иска, нарушает стандарты экспертной оценки и ставит под удар уязвимые группы населения.

Решение Кеннеди вызвало резкую критику со стороны научного сообщества. Эксперты заявляют, что отмена рекомендаций была проведена без должной прозрачности и без участия профильных комиссий.

«Это подрывает доверие к системе здравоохранения и создаёт опасный прецедент», — заявил представитель Ассоциации общественного здравоохранения.

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