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Листья лопуха помогли справиться с диабетом и золотистым стафилококком
Создание природных лекарственных средств — важное направление в современной науке, поскольку такие препараты имеют меньше побочных эффектов и могут стать дополнением или даже альтернативой для синтетических антибиотиков, которые теряют эффективность из-за того, что бактерии постепенно развивают к ним устойчивость. В современной науке внимание обычно уделяется корням лопуха, тогда как его листья остаются менее изученными. Ученые Пермского Политеха исследовали биологическую активность настоя из листьев лопуха и выяснили, что он обладает антибактериальными свойствами, а также снижает уровень глюкозы в крови. Эти открытия могут стать основой для создания новых природных лекарственных средств.
Статья опубликована в журнале «Химия. Экология. Урбанистика». Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
В современной науке наибольшее внимание обычно уделяется корням лопуха, тогда как его листья остаются менее изученными. Однако именно они содержат богатый набор биологически активных веществ, которые могут поддерживать здоровье человека. Это, например, полифенолы, флавоноиды и органические кислоты – они отличаются выраженной антибактериальной и гипогликемической активностью, то есть препятствуют развитию инфекций и помогают контролировать уровень сахара. Именно эти эффекты ферментированного настоя из листьев лопуха изучили ученые Пермского Политеха.
Для того, чтобы получить такое средство, исследователи пользовались особой технологией, запатентованной ими же ранее (№2733141). Она основана на ферментации – это биологический процесс, при котором микроорганизмы преобразуют органические вещества (например, сахара, белки, растительные компоненты) в другие соединения с помощью ферментов – особых веществ, которые они сами и выделяют. В методе ученых Пермского Политеха используется штамм молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum 8P-A3. Эта процедура повышает биодоступность полезных компонентов и усиливает важные свойства за счет метаболитов, вырабатываемых микроорганизмами.
В ходе исследования проверялась антибактериальная активность настоя in vitro (в пробирке) против нескольких распространенных патогенных микроорганизмов – в частности, золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) и кишечной палочки (Escherichia coli). Они вызывают инфекции, устойчивые ко многим антибиотикам.
– Настой продемонстрировал значительную антибактериальную активность против этих двух бактерий. Минимальная подавляющая концентрация составила 1:80, что в два раза эффективнее по сравнению с настоем, ферментированным без использования пробиотиков. Обнаруженная антибактериальная активность открывает возможности для применения такого настоя в качестве натурального средства для борьбы с бактериальными инфекциями, – комментирует Руслан Хайбуллин, аспирант кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.
Также ученые Пермского Политеха впервые доказали, что настой из листьев лопуха может снижать уровень сахара в крови. Это открытие особенно значимо для разработки новых методов борьбы с сахарным диабетом, при котором у пациентов уровень глюкозы повышается. Для оценки достоверности эффекта ученые сравнили действие настоя с метформином – он широко используется в лечении диабета второго типа.
— Для того, чтобы проверить результаты исследования, использовался тест на глюкозотолерантность: лабораторным крысам после 12-часового голодания вводили 40%-ный раствор глюкозы, а затем — либо настой ферментированных листьев лопуха, либо метформин. Наш настой показал коэффициент стабилизации уровня сахара в крови, сопоставимый с метформином — 1,11 против 1,08. Это открытие может помочь в разработке натуральных средств для контроля диабета, — рассказывает Лариса Волкова, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор медицинских наук.
Важно было также оценить токсичность настоя. Для этого ученые вводили самцам белых мышам по 1 мл препарата и наблюдали за их состоянием 14 дней. В результате все животные выжили, признаков отравления у них замечено не было.
В дальнейшие планы исследователей входит расширить спектр изучаемых бактерий, оценить действие настоя в длительной перспективе и провести клинические испытания.
Исследование, проведенное учеными Пермского Политеха, показало, что ферментированный настой из листьев лопуха обладает выраженной биологической активностью и лекарственными эффектами. Разработка ученых Пермского Политеха перспективна для создания новых натуральных препаратов — как антибиотиков, так и средств для контроля глюкозы. Такой продукт может пригодиться и врачам, и их пациентам, а также компаниям, которые изготавливают лекарства. Кроме того, предложенная технология ферментации может применяться и в производстве функциональных продуктов питания, полезных для здоровья.
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