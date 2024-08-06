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Спутники заметили бум жилищного строительства и признаки рыночной экономики в Северной Корее
Северная Корея — это государство, которое крайне неохотно делится с миром информацией о себе. Чтобы узнать положение дел с благосостоянием и социальным неравенством в КНДР, российские ученые из Института географии РАН и ВШЭ использовали спутниковые данные и интервью тех, кто посещал страну или сбежал из нее. Оказалось, что после кризиса конца 1990-х в Северной Корее начался скрытый переход к рыночной экономике — о нем свидетельствуют рекордные темпы строительства в Пхеньяне.
Не все государства мира любят рассказывать о себе. Некоторые слишком изолированы или приводят ложные данные, особенно если речь идет о странах с тоталитарным режимом правления. Чтобы узнать о внутренней жизни таких государств, ученым приходится использовать косвенную информацию. Это свидетельства отдельных очевидцев, в том числе перебежчиков, которые предпочли покинуть свою страну, а также данные, которые получены с помощью космических спутников.
После прекращения поддержки со стороны социалистического блока во второй половине 1990-х годов в КНДР разразился экономический кризис. Он был связан с массовым голодом, который унес тысячи, если не миллионы жизней корейцев. Правительство тогда было вынуждено начать негласный переход от плановой экономики к частично рыночной. Были сделаны послабления, касающиеся свободы торговли и частной собственности, что постепенно улучшило благосостояние народа КНДР.
При этом экономический переход не сопровождался значительными изменениями в идеологии. В результате в стране появился развитый теневой рынок и прослойка состоятельных граждан, которые вкладывали свои деньги в строительство жилья. Нечто похожее в прошлом пережили страны Восточной Европы и Китай.
Статистики о том, как развитие рынка повлияло на жизнь северокорейцев, нет в открытом доступе, как до того не было информации о самом кризисе и его последствиях. Однако теперь в распоряжении ученых появились снимки спутников с высоким разрешением, которые стали окном в закрытый мир северокорейской экономики. Изучая их, а также рассказы сбежавших жителей КНДР и посещавших ее иностранцев, географы из Института географии РАН и Высшей школы экономики смогли оценить интенсивность строительства в Пхеньяне за два последних десятилетия. Результаты их работы опубликованы в новом выпуске Habitat International.
Взята только центральная часть столицы, но не ее занятая лесами периферия. В ней авторы отметили разительные изменения: с 2000 года среднее число этажей строящихся зданий утроилось, а общий объем жилья возрос на 82 процента. Уплотнительная застройка, смена типа использования бывших промышленных зон и реновация жилья заметны почти всюду в центре Пхеньяна. Исключением стали только закрытый район для партийной элиты и трущобы на востоке города.
«Развитие рынка, пусть и под колпаком государственного социализма, смогло запустить в КНДР активные процессы городской трансформации и социального смешения. Однако оно не переломило базовые тенденции к пространственной сегрегации и социальному разрыву между теми, кто на вершине и на нижних ступенях социальной иерархии», — прокомментировал работу по просьбе Naked Science один из авторов Александр Шелудков, кандидат географических наук из ИГ РАН и ВШЭ.
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