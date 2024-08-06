  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
56 минут назад
Михаил Орлов
1
375

Спутники заметили бум жилищного строительства и признаки рыночной экономики в Северной Корее

3.8

Северная Корея — это государство, которое крайне неохотно делится с миром информацией о себе. Чтобы узнать положение дел с благосостоянием и социальным неравенством в КНДР, российские ученые из Института географии РАН и ВШЭ использовали спутниковые данные и интервью тех, кто посещал страну или сбежал из нее. Оказалось, что после кризиса конца 1990-х в Северной Корее начался скрытый переход к рыночной экономике — о нем свидетельствуют рекордные темпы строительства в Пхеньяне.

Офтоп
# Азия
# география
# КНДР
# спутниковые снимки
# экономика
Вид на Пхеньян
Вид на Пхеньян с высоты птичьего полета / © wikimedia.org, Joseph Ferris III

Не все государства мира любят рассказывать о себе. Некоторые слишком изолированы или приводят ложные данные, особенно если речь идет о странах с тоталитарным режимом правления. Чтобы узнать о внутренней жизни таких государств, ученым приходится использовать косвенную информацию. Это свидетельства отдельных очевидцев, в том числе перебежчиков, которые предпочли покинуть свою страну, а также данные, которые получены с помощью космических спутников.

После прекращения поддержки со стороны социалистического блока во второй половине 1990-х годов в КНДР разразился экономический кризис. Он был связан с массовым голодом, который унес тысячи, если не миллионы жизней корейцев. Правительство тогда было вынуждено начать негласный переход от плановой экономики к частично рыночной. Были сделаны послабления, касающиеся свободы торговли и частной собственности, что постепенно улучшило благосостояние народа КНДР.

При этом экономический переход не сопровождался значительными изменениями в идеологии. В результате в стране появился развитый теневой рынок и прослойка состоятельных граждан, которые вкладывали свои деньги в строительство жилья. Нечто похожее в прошлом пережили страны Восточной Европы и Китай.

Статистики о том, как развитие рынка повлияло на жизнь северокорейцев, нет в открытом доступе, как до того не было информации о самом кризисе и его последствиях. Однако теперь в распоряжении ученых появились снимки спутников с высоким разрешением, которые стали окном в закрытый мир северокорейской экономики. Изучая их, а также рассказы сбежавших жителей КНДР и посещавших ее иностранцев, географы из Института географии РАН и Высшей школы экономики смогли оценить интенсивность строительства в Пхеньяне за два последних десятилетия. Результаты их работы опубликованы в новом выпуске Habitat International.

Жилые районы в центре Пхеньяна, их этажность и период постройки. 1) новый участок застройки в жилом районе с террасами на реке Потонг; 2) частичная реконструкция улицы Рёмыонг; 3) жилой комплекс Мирэ Квахакча; 4) застройка в среднеэтажном и многоэтажном жилом квартале; 5) застройка в одноэтажном жилом районе; 6) большая реконструированная территория вокруг автобусной остановки Моранбон. Красными контурами отмечены недавно построенные дома.  / © Habitat International, A.V. Sheludkov

Взята только центральная часть столицы, но не ее занятая лесами периферия. В ней авторы отметили разительные изменения: с 2000 года среднее число этажей строящихся зданий утроилось, а общий объем жилья возрос на 82 процента. Уплотнительная застройка, смена типа использования бывших промышленных зон и реновация жилья заметны почти всюду в центре Пхеньяна. Исключением стали только закрытый район для партийной элиты и трущобы на востоке города.

«Развитие рынка, пусть и под колпаком государственного социализма, смогло запустить в КНДР активные процессы городской трансформации и социального смешения. Однако оно не переломило базовые тенденции к пространственной сегрегации и социальному разрыву между теми, кто на вершине и на нижних ступенях социальной иерархии», — прокомментировал работу по просьбе Naked Science один из авторов Александр Шелудков, кандидат географических наук из ИГ РАН и ВШЭ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Офтоп
# Азия
# география
# КНДР
# спутниковые снимки
# экономика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Гравюры из коллекции Политехнического музея
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
299
Опасные соседи: как растения могут вредить здоровью и окружающей среде
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
750
Генетический паспорт
Paradox Live
Москва
Лекция
06 Авг
600
Обоняние
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Царство львов: прошлое и настоящее Шри-Ланки
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Загадки звучащей речи: исследования и обработка аудиовизуального сигнала
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Авг
500
Лингвистика как наука всех наук
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Крупные хищники Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Мозг и космос: что меняется в голове у космонавта на МКС
Нейрокампус
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:57
Андрей

В Китае нашли покрытого шипами предка современных моллюсков возрастом 500 миллионов лет

Эволюционную историю ранних моллюсков трудно восстановить из-за небольшого количества ископаемых свидетельств. Но находка палеонтологов из Китая и Великобритании помогает восстановить период в развитии древних предков современных моллюсков, у которых еще не было раковины. Ученые обнаружили новый вид покрытого шипами беспозвоночного, которое ползало по планете около 500 миллионов лет назад.

Палеонтология
# беспозвоночные
# древние виды
# Кембрий
# Китай
# моллюски
# хитин
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Российские ученые еще на шаг приблизились к созданию квантового компьютера

Ученые из Российского квантового центра, НИУ ВШЭ и МФТИ изучили фазовый переход в одномерных системах с беспорядком в присутствии коррелированного перескока частиц. Работа открывает возможности для создания устойчивых одномерных атомных ловушек, квантовых нитей, кристаллов с одномерной проводимостью.

НИУ ВШЭ
# атомная ловушка
# жидкость Латтинжера
# квантовый компьютер
# проводники
Вчера, 11:40
Полина Меньшова

Нейропсихологи объяснили, как люди понимают речь друг друга

Во время разговора мозг человека «отражает» процессы, происходящие в мозге собеседника и связанные со словами, которые используются. Общение на уровне мозговой активности смоделировали ученые из США.

Психология
# активность головного мозга
# мозговая активность
# разговор
# слова
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
2 августа
Александр Березин

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.

Оружие и техника
# атомная энергетика
# жидкосолевые реакторы
# США
2 августа
Ekaterina

Эксперимент сделал кота часто цитируемым молодым ученым

Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.

Наука
# научная публикация
# научная статья
# эксперимент
# этика
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Kostik Kit
Kostik Kit
4 минуты назад
-
0
+
Аналитика конечно на уровне ВШЭ. Во-первых, в КНДР были сильные наводнения в 90-х и из-за этого был голод, поскольку смыло рисовые поля. Во-вторых, частная собственность там разрешена была и раньше, также как свободное предпринимательство.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Спутники заметили бум жилищного строительства и признаки рыночной экономики в Северной Корее

    56 минут назад

  2. Ученые нашли следы зеленой тундры под ледяным щитом Гренландии

    10 часов назад

  3. Более высокий женский голос в навигаторе нежелательно подействовал на мужчин за рулем

    Вчера, 14:32

  4. Сложная жизнь возникла на полтора миллиарда лет раньше, чем считалось, но тут же вымерла

    Вчера, 14:03
Выбор редакции

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Позавчера, 13:47

Последние комментарии

Kostik Kit
4 минуты назад
Аналитика конечно на уровне ВШЭ. Во-первых, в КНДР были сильные наводнения в 90-х и из-за этого был голод, поскольку смыло рисовые поля. Во-вторых,

Спутники заметили бум жилищного строительства и признаки рыночной экономики в Северной КорееСпутники заметили бум жилищного строительства и признаки рыночной экономики в Северной Корее

Талгат Ниязбеков
2 часа назад
А вам не показалось что она в один момент была похожа на Вайнону Райдер в расстроеном виде)

Нейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеороликиНейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеоролики

Дмитрий Kuрueнко
5 часов назад
ИИ в руках государства - тотальный контроль

Потенциальных террористов предложили вычислять по постам в социальных сетяхПотенциальных террористов предложили вычислять по постам в социальных сетях

Сергей Сфыеду
6 часов назад
На память не жалуюсь, нашу дискуссию я отлично помню (Вы даже пари предложили и я ответил, что сниму перед Вами шляпу, если полет на Марс состоится к

Станция Lunar Gateway получается слишком тяжелой и сложной для посещенияСтанция Lunar Gateway получается слишком тяжелой и сложной для посещения

Сергей Сфыеду
6 часов назад
Игорь, по делу можете что то написать или все что можете - натужно пытаться в йумор?

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Сергей Сфыеду
6 часов назад
Александр, Вас же не затормозило то, что эти двигатели надо испытывать. И испытывать не где то там в космосе, а на матушке Земле. У Вас вообще

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Гена Пастухов
7 часов назад
Семен, а, может, какая-нибудь эпизоотия к этому привела.

Средневековые монахи стали вегетарианцами, чтобы соблюсти целибатСредневековые монахи стали вегетарианцами, чтобы соблюсти целибат

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, ну вот вы и расскажите в чем именно ошибаются "люди из википедии" И не надо уходить от ответа . Вопрос-то по существу, недостатки схемы

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Alex Edelstein
8 часов назад
В качестве "ядерного щита" противоракеты с двигателем Зубрина имеет смысл размещать на спутниках - как в комментариях уже заметили радиация при

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Евгений Петряев
9 часов назад
Приблизились на шаг .. Сколько всего шагов? Какой шаг по счету этот?

Российские ученые еще на шаг приблизились к созданию квантового компьютераРоссийские ученые еще на шаг приблизились к созданию квантового компьютера

Александр Березин
10 часов назад
Иван, "вам перечислили три серьезных недостатка." Нет, мне не перечислили три серьезных недостатка. Мне перечислили три тезиса из википедии,

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
10 часов назад
Гарри, KAIROS работает с реактором на HALEU. Это уран-оксидное топливо с фиксированным содержанием урана -- не выше 20%. А двигатель Зубрина -- это водный

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, вам перечислили три серьезных недостатка. Насколько я видел при беглом знакомстве с темой на парочке форумов примерно те же проблемы

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Василий Парфенов
10 часов назад
1, разве ATV хоть каким-то боком сертифицировался или хотя бы рассчитывался под пилотируемую версию? Не знал, надо почитать

Станция Lunar Gateway получается слишком тяжелой и сложной для посещенияСтанция Lunar Gateway получается слишком тяжелой и сложной для посещения

Гарри Гарриев
12 часов назад
Александр, Напомню вновь... KAIROS. HERMES. Из вашей же прошлой статьи. Даже неудобно как-то получается, что напоминаю вам ваши же статьи, где говорится

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Игорь Коняшов
12 часов назад
Александр, Ну это же просто клоуны, натужно пытающиеся в йумор...))

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Сергей Сфыеду
12 часов назад
"Строгость закона искупается необязательностью их исполнения" - это не только про Россию. Нельзя развестись? Не беда, ведь жену можно продать.

В УрФУ рассказали, каким тернистым был процесс развода в Англии XVII–XVIII вековВ УрФУ рассказали, каким тернистым был процесс развода в Англии XVII–XVIII веков

Александр Березин
12 часов назад
Сергей, вы опять прочитали в моем тексте то, чего там нет. Я русским по белому написал выше: "Да, американские военные слишком долго думают, чтобы

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
12 часов назад
Гарри, "Тем не менее — вся современная практика это доказывает более чем наглядно, как уже писал выше." Нет, современная практика это никак не

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Гарри Гарриев
12 часов назад
Александр, Тем не менее — вся современная практика это доказывает более чем наглядно, как уже писал выше. Даже среди частников (и даже среди крайне

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно