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Российский космонавт полетит на МКС позже из-за проблем с ПО на американском космическом корабле
Корабль Starliner, пристыкованный к МКС, не может расстыковаться со станцией в автоматическом режиме, утверждают источники из американской космической отрасли. Между тем сделать это может быть необходимо, поскольку экипаж на Землю со значительной долей вероятности придется возвращать на другом корабле — Crew Dragon. Запутанный клубок обстоятельств в итоге приведет к тому, что Dragon полетит на МКС на месяц с лишним позже, затянув частичную ротацию экипажа станции.
США запустили корабль Starliner к Международной космической станции 5 июня 2024 года. Вместо нескольких дней он застрял там на месяцы: часть двигателей ориентации работала неуверенно. Новая публикация Эрика Бергера, известного журналиста издания Ars Technica, показывает, что проблема еще глубже, чем казалась, и теперь она существенно изменит расписание работы МКС.
Во-первых, причины проблем с двигателями Starliner пока не удалось до конца установить. Это повышает вероятность того, что людей на нем обратно не отправят, а экипаж вернут на корабле Crew Dragon от SpaceX, работающем без проблем.
Во-вторых, оказалось, что просто так отправить на МКС Crew Dragon, как это планировали сделать по расписанию, не получится. Дело в том, что версия программного обеспечения на нынешнем Starliner не подходит для автоматической расстыковки с орбитальной станцией.
Инженеры Boeing просто не подумали, что возникнет необходимость возвращаться на пилотируемом корабле в беспилотном режиме. Поэтому, хотя технически корабль такое может (и имел такое ПО в прошлые годы), последняя версия его ПО не поддерживает эту возможность.
Теперь NASA придется ждать программного апдейта от Boeing и делать его прямо на орбите. Обычно подобное не реализуют, поскольку менять программное обеспечение в космосе, рискуя изменить параметры поведения космического корабля, до некоторой степени рискованно. Но не проводить апдейт в условиях, какие сложились сегодня, еще рискованнее, поэтому космическое ведомство США, согласно трем разным источникам Бергера, уже смирилось с необходимостью подобного шага.
Однако апдейт в любом случае займет недели. Тем более что какое-то время уйдет и на тестирование ПО после него (в космосе). Поэтому пока стыковочное место на МКС занято. Придется ждать апдейта и расстыковки. В итоге вместо 18 августа Crew Dragon прилетит к МКС 24 сентября, сдвинув расписание ротации станции более чем на пять недель. На корабле должен был полететь российский космонавт Александр Горбунов. Правда, теперь встает вопрос и с его отправкой в целом.
Дело в том, что хотя изначально SpaceX сделала Dragon шести-семиместным, NASA потребовало урезать число мест до четырех. В агентстве просто не подумали о том, что может возникнуть ситуация, когда SpaceX придется забирать с МКС людей, доставленных туда кораблем Boeing, неспособным гарантированно безопасно вернуть их на Землю.
Происходящее показывает, что серьезное снижение профессионального уровня и системные недочеты на разных уровнях не монополия космонавтики других крупных стран (кроме Китая), как можно было подумать по событиям 2014-2023 годов. Они вполне встречаются и в США, за исключением SpaceX. На фоне этого американская пресса забеспокоилась, что компания Илона Маска может стать фактическим монополистом в космической отрасли США, а это считается там политически неприемлемым.
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