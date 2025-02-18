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Вытяжная вентиляция снизила уровень патогенов в общественном туалете
При смывании унитаза в воздух поднимается аэрозольный шлейф с микроскопическими частицами экскрементов и вредоносными микроорганизмами. Особенно эта проблема актуальна для общественных уборных, где высокая концентрация патогенов в воздухе способна привести к передаче желудочно-кишечных и других инфекций. В новом эксперименте ученые продемонстрировали, что вентиляция может сделать «туалетную атмосферу» гораздо безопаснее.
Исследование, статья о котором вышла в журнале Risk Analysis, провели в двух офисных туалетах в Китае. В одном из них был установлен напольный унитаз, в другом — унитаз-биде. Ученые измеряли уровень содержания в воздухе бактерий кишечной палочки (Escherichia coli) и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) после использования унитазов. Эти бактерии могут вызывать такие симптомы, как колики в животе, тошнота, диарея и рвота.
В эксперименте опробовали разные варианты смыва и вентиляции туалетов. Пробы показали, что по сравнению с биде смыв напольного унитаза приводил к выбросу аэрозоля с более высокой концентрацией E. coli и S. aureus. По золотистому стафилококку превышение колебалось от 42% до 62%, а по кишечной палочке — от 16% до 27%.
Также выяснилось, что при смывании пустого унитаза уровень S. aureus и E. coli в аэрозоле был на 25-43% и 16-27% ниже, чем после второго слива воды, когда в чаше уже присутствовали фекалии.
Однако исследователи обнаружили, что активная вытяжная вентиляция существенно улучшала ситуацию. Ее использование снижало риски для здоровья людей в 10 раз. Ученые оговорились, что выводы по туалету с напольной чашей применимы и к уборным с сидячими унитазами.
Комментируя результаты, авторы отметили, что выбросы биоаэрозолей при смыве в общественных туалетах часто недооценивают как источник потенциального риска для здоровья. Снизить концентрацию опасных микробов в воздухе поможет более интенсивная вентиляция помещений с помощью вытяжных систем.
Проблема распространения патогенов с аэрозольным шлейфом от смыва унитазов занимает ученых давно. В одном из экспериментов микробиологи из Великобритании обследовали разные типы больничных уборных и выявили более 10 опасных микроорганизмов. Помимо упомянутых выше золотистого стафилококка и кишечной палочки, там обнаружили бактерии Klebsiella pneumoniae и Enterobacter cloacae, связанные с инфекциями кровотока и мочевыводящих путей, энтерококки и ряд других.
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