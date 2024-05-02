Гендерно нейтральные туалеты оказались самыми грязными

Из-за курса на гендерное равенство в Великобритании все чаще отказываются от раздельных общественных туалетов в пользу унисекс-уборных, единых для мужчин и женщин. Их вводят даже в школах и медицинских заведениях, в том числе в больницах. Новое исследование микробиологов показало, что такая практика грозит опасными для здоровья последствиями.

По результатам проб в туалетах трех крупных больниц Шотландии исследователи обнаружили на полах, потолках, дверных ручках и других поверхностях множество патогенных бактерий и грибков, в том числе несколько лекарственноустойчивых инфекций. Самыми бактериально загрязненными оказались унисекс-уборные.

Исследование представили на конференции Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID), которая прошла в Барселоне (Испания) с 27 по 30 апреля. Его авторы — профессор микробиологии Стефани Дэнсер (Stephanie Dancer) вместе с коллегами — обследовали шесть типов больничных туалетов (мужские, женские и гендерно нейтральные для больничного персонала и пациентов). Мазки брали через четыре часа после уборки с десяти разных поверхностей. В каждой из больниц отобрали по 480 образцов.

Изучив пробы, микробиологи выделили фоновую флору и определили патогенные микроорганизмы, а также провели анализы на чувствительность к противомикробным препаратам.

В итоге самый высокий уровень микробного загрязнения обнаружили в гендерно нейтральных туалетах. В мужских уборных патогенов оказалось больше, чем в женских. Например, в пробах с поверхностей ручек дверей мужских туалетов для медперсонала было примерно в восемь раз больше микробов, чем в аналогичных образцах из женских туалетных комнат. Наиболее гигиенически чистыми микробиологи признали женские служебные туалеты, связав это с привычкой дам чаще мыть руки.

«Наши результаты, похоже, подтверждают распространенное в обществе мнение: женщины больше убирают, поскольку к этому их побуждают [более выраженные] восприимчивость к грязи и чувство отвращения. Мужчины либо не замечают грязную обстановку, либо это мало их волнует. Следовательно, женщины с большей вероятностью оставят уборную „чистой“, тогда как мужчины полагают, что за ними кто-то уберет», — заявила Стефани Дэнсер.

Специалисты выявили более десятка опасных патогенов, в том числе золотистый стафилококк, вызывающий раневые и прочие инфекции, кишечную палочку, бактерии Klebsiella pneumoniae и Enterobacter cloacae, связанные с инфекциями кровотока и мочевыводящих путей, энтерококки и ряд других. Значительная часть найденных микробов обладала множественной лекарственной устойчивостью.

В пробах с мест прикосновения рук бактерий и грибков оказалось меньше, чем в образцах с полов и высоко расположенных поверхностей, таких как верхняя часть дверей, полки и вентиляционные отверстия. Интересно, что патогены вроде E.coli, Stenotrophomonas maltophilia и Klebsiella pneumoniae на последних встречались так же часто, как на полах. Исследователи объяснили это аэрозольным загрязнением в результате смыва незакрытых унитазов.

Микробиологи подчеркнули, что переносимые по воздуху микроорганизмы и загрязненные поверхности повышают риск распространения тяжелых инфекций. Ученые рекомендовали обеспечить крышками унитазы в больничных туалетах и закрывать их перед смывом, а также чаще мыть уборные для пациентов и проветривать их при наличии окон. С учетом выявленной высокой загрязненности унисекс-уборных больницам не следует отказываться от раздельных туалетов, добавили исследователи.

Отметим, что общие для мужчин и женщин туалеты нередко встречаются и в России, особенно в ресторанах и других заведениях общепита. Вполне вероятно, что ситуация с бактериальным загрязнением в них обстоит не лучше, чем в унисекс-уборных, которые исследовали британские микробиологи. Этот вопрос и целесообразность возврата к раздельным общественным туалетам стоит изучить российским специалистам.

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