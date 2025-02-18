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Интересующиеся сновидениями и мечтатели лучше запоминают свои сны
Как показывают исследования, любой человек может видеть сны большую часть ночи. Но вот помнят их по утру далеко не все. Почему так происходит, неизвестно. Но ученые считают важным это выяснить, чтобы лучше понять природу сна и его значение для нашего интеллекта. В новом исследовании с участием волонтеров им удалось выяснить, у каких людей лучше всего работает память на сны.
Способность запоминать сны проявляется у очень разных людей и в разных обстоятельствах, но все-таки какие-то общие предпосылки ученые пытаются отыскать. Есть работы, где показано, что те, кому в принципе интересны сновидения, любители вздремнуть, тревожные люди, женщины более склонны вспоминать утром свои сны. Замечено также, что это лучше получается у молодых людей. Впрочем, исследований на эту тему очень мало. Дело осложняется особенностями памяти, которая меняется во время сна. Часто человек помнит, что видел сон, но не может вспомнить детали. Такое явление называют «белым сном». Или помнит при пробуждении и сразу забывает, если не записал.
Ученые из Университета Камерина и Школы прикладных исследований в Лукке (Италия) поставили эксперимент с участием 204 здоровых волонтеров в возрасте от 18 до 70 лет. Все они носили актиграфы (устройства оценки физической активности), а 42 из них еще и портативные электроэнцефалографы.
Участники заполнили анкеты с вопросами об их отношении к сновидениям, качестве сна, уровне тревожности и многом другом. Каждое утро они записывали отчеты о снах в течение 15 дней. Затем данные классифицировали в зависимости от типа воспоминаний и анализировали по множеству параметров, включая возраст, пол. Результаты исследования вышли в журнале Communications Psychology.
Анализ подтвердил известные ранее факт о том, что люди, интересующиеся сновидениям, а также мечтатели чаще запоминали сны. Структура сна играет значительную роль: чем длиннее эпизоды легкого сна и короче глубокого, тем выше шансы запомнить сновидение.
Что не подтвердилось, так это влияние пола и возраста на эту способность. Однако в сочетании с другими факторами корреляции проявились. Так женщины, интересующиеся сновидениями, лучше помнили свои сны. А люди старшего возраста после легкого сна делали это хуже, что косвенно указывало на возрастные изменение памяти.
Авторы работы отметили, что интерес к сновидениям, выступая самой яркой предпосылкой к запоминанию сна, не дал ответа на вопрос, почему. Возможно, такие люди более склонны вести дневник снов из-за своего интереса, а может быть, наоборот, их сны такие запоминающиеся, что у них развился интерес. В любом случае, их результаты показали, что память о снах — не случайна, она отражает личные пристрастия, когнитивные черты и подвижность параметров сна.
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