Крышка унитаза не защитила от смываемых вирусов

При смывании воды в унитазе вирусные частицы распространяются на поверхностях в туалете независимо от того, поднята или опущена унитазная крышка, показало новое исследование.

Во время смыва над унитазом поднимается аэрозольный шлейф с микроскопическими частицами фекалий и мочи. Если посетивший туалет нездоров, в воздух могут попасть вредоносные микроорганизмы, в том числе вирусы. Разлетаясь на полтора метра и более, патогены оказываются на полу, стенах и других окружающих поверхностях.

Предыдущие исследования показывали, что закрытие крышки унитаза способно в некоторой мере уменьшить распространение бактерий. Однако насколько это справедливо для вирусных патогенов, чьи размеры обычно намного меньше, до сих пор отдельно не изучали. Между тем это важно понимать, учитывая, что люди с Covid-19, даже болеющие бессимптомно, выделяют частицы короновируса SARS-CoV-2 вместе с фекалиями и другими продуктами метаболизма.

Проанализировать, влияет ли положение крышки унитаза на распространение вирусных частиц при смыве воды, взялись ученые из Университета Аризоны (США) и исследовательской компании Reckitt Benckiser. Их работу опубликовал журнал American Journal of Infection Control.

Исследователи провели серию экспериментов в двух видах туалетов: общественном и домашнем. Первый, расположенный в офисном здании, представлял собой кабинку с дверью и унитазом без бачка внутри, смыв в котором происходил за счет давления в водопроводе. Во втором случае это была туалетная комната размером 2,4 на три метра в жилом доме, оснащенная обычным унитазом сифонного типа с бачком.

Для имитации вирусного загрязнения в процессе смыва ученые вместо патогена использовали бактериофаг MS2. Раствор с ним добавляли в воду унитазов, а после смывания отбирали пробы для культивирования. Помимо воды из унитаза, образцы собирали с его поверхностей, пола и стен туалетов.

Схема мест отбора проб в туалете в экспериментах с поднятой и опущенной крышкой унитаза во время смыва / © Madison P. Goforth et al.

Анализы показали, что в случае с домашним туалетом положение крышки при смыве особо не влияло на количество вирусов, собранных с унитаза и вокруг. Средний уровень вирусной контаминации при опущенной и поднятой крышке составил 10⁷ БОЕ на 100 квадратных сантиметров (бляшкообразующие единицы, или БОЕ (PFU), — в вирусологии показатель для описания количества вирусных частиц, способных образовывать бляшки, в единице объема).

Наиболее загрязненной поверхностью в туалете оказалось сиденье унитаза, а наименее — окружающие стены. Схожая картина загрязнения наблюдалась в общественной уборной. Правда, авторы исследования отметили, что поскольку крышка на унитазе там отсутствовала, сопоставить разницу в этом случае не вышло.

Ученые также проверили эффективность чистки унитаза с дезинфицирующим средством и без. Для этого после чистки унитаза дополнительно собрали воду из него и взяли пробы с ободка и коврика под унитазом, с щетки для унитаза и ее подставки.

Эксперимент показал, что чистка только щеткой не спасает от загрязнения. Зато уборка со средством для унитазов с хлороводородной кислотой в составе оказалась действенной. После его применения уровень бактериофага MS2 в воде из унитаза упал на 99,99 процента, а на туалетном ершике — более чем на 97 процентов, если сравнивать с чисткой без средства. Это значит, что добавление подобных дезинфекторов в унитаз перед смывом или использование дозаторов с такими средствами эффективно уменьшают распыление патогенов в туалете.

«Исследование помогает лучше понять, как распространяются патогены и какие меры можно предпринять, чтобы разорвать эти цепочки передачи. Также работа подчеркнула важность регулярной дезинфекции поверхностей в медицинских учреждениях для снижения распространения вирусных инфекций», — заключили авторы.

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