Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Крышка унитаза не защитила от смываемых вирусов
При смывании воды в унитазе вирусные частицы распространяются на поверхностях в туалете независимо от того, поднята или опущена унитазная крышка, показало новое исследование.
Во время смыва над унитазом поднимается аэрозольный шлейф с микроскопическими частицами фекалий и мочи. Если посетивший туалет нездоров, в воздух могут попасть вредоносные микроорганизмы, в том числе вирусы. Разлетаясь на полтора метра и более, патогены оказываются на полу, стенах и других окружающих поверхностях.
Предыдущие исследования показывали, что закрытие крышки унитаза способно в некоторой мере уменьшить распространение бактерий. Однако насколько это справедливо для вирусных патогенов, чьи размеры обычно намного меньше, до сих пор отдельно не изучали. Между тем это важно понимать, учитывая, что люди с Covid-19, даже болеющие бессимптомно, выделяют частицы короновируса SARS-CoV-2 вместе с фекалиями и другими продуктами метаболизма.
Проанализировать, влияет ли положение крышки унитаза на распространение вирусных частиц при смыве воды, взялись ученые из Университета Аризоны (США) и исследовательской компании Reckitt Benckiser. Их работу опубликовал журнал American Journal of Infection Control.
Исследователи провели серию экспериментов в двух видах туалетов: общественном и домашнем. Первый, расположенный в офисном здании, представлял собой кабинку с дверью и унитазом без бачка внутри, смыв в котором происходил за счет давления в водопроводе. Во втором случае это была туалетная комната размером 2,4 на три метра в жилом доме, оснащенная обычным унитазом сифонного типа с бачком.
Для имитации вирусного загрязнения в процессе смыва ученые вместо патогена использовали бактериофаг MS2. Раствор с ним добавляли в воду унитазов, а после смывания отбирали пробы для культивирования. Помимо воды из унитаза, образцы собирали с его поверхностей, пола и стен туалетов.
Анализы показали, что в случае с домашним туалетом положение крышки при смыве особо не влияло на количество вирусов, собранных с унитаза и вокруг. Средний уровень вирусной контаминации при опущенной и поднятой крышке составил 10⁷ БОЕ на 100 квадратных сантиметров (бляшкообразующие единицы, или БОЕ (PFU), — в вирусологии показатель для описания количества вирусных частиц, способных образовывать бляшки, в единице объема).
Наиболее загрязненной поверхностью в туалете оказалось сиденье унитаза, а наименее — окружающие стены. Схожая картина загрязнения наблюдалась в общественной уборной. Правда, авторы исследования отметили, что поскольку крышка на унитазе там отсутствовала, сопоставить разницу в этом случае не вышло.
Ученые также проверили эффективность чистки унитаза с дезинфицирующим средством и без. Для этого после чистки унитаза дополнительно собрали воду из него и взяли пробы с ободка и коврика под унитазом, с щетки для унитаза и ее подставки.
Эксперимент показал, что чистка только щеткой не спасает от загрязнения. Зато уборка со средством для унитазов с хлороводородной кислотой в составе оказалась действенной. После его применения уровень бактериофага MS2 в воде из унитаза упал на 99,99 процента, а на туалетном ершике — более чем на 97 процентов, если сравнивать с чисткой без средства. Это значит, что добавление подобных дезинфекторов в унитаз перед смывом или использование дозаторов с такими средствами эффективно уменьшают распыление патогенов в туалете.
«Исследование помогает лучше понять, как распространяются патогены и какие меры можно предпринять, чтобы разорвать эти цепочки передачи. Также работа подчеркнула важность регулярной дезинфекции поверхностей в медицинских учреждениях для снижения распространения вирусных инфекций», — заключили авторы.
Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 суток, и за это время 1,09 миллиона жителей города погибли, почти все — от голода. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в масштабе города за всю историю человечества. Для сравнения можно напомнить, что от стратегических бомбардировок в Западной Европе погибло вдвое меньше мирных жителей. Какие конкретно события привели к ленинградской катастрофе? Можно ли было их предотвратить? Реально ли было снабжать блокадников лучше, чтобы их умерло меньше? Или снять блокаду военным путем ранее января 1944 года?
Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.
Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 суток, и за это время 1,09 миллиона жителей города погибли, почти все — от голода. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в масштабе города за всю историю человечества. Для сравнения можно напомнить, что от стратегических бомбардировок в Западной Европе погибло вдвое меньше мирных жителей. Какие конкретно события привели к ленинградской катастрофе? Можно ли было их предотвратить? Реально ли было снабжать блокадников лучше, чтобы их умерло меньше? Или снять блокаду военным путем ранее января 1944 года?
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Страшная сила
Алкоголь снижает смертность… или повышает? Почему ученые спорят и кто из них прав
Солнечная электростанция в космосе: путь для решения земных проблем или наоборот?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии