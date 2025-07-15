На чемоданах нашли в десятки раз больше бактерий, чем на унитазах

Чемоданы оказались настоящими рассадниками микробов. Как выяснилось, на отдельных частях дорожных сумок может обитать в 58 раз больше бактерий, чем на сиденьях унитазов в общественном туалете.

Оценку бактериальной загрязненности багажа провела микробиолог Эми-Мэй Пойнтер по заказу британской компании InsureandGo, специализирующейся на страховании туристов. Образцы для исследования — мазки с 10 разных чемоданов с жестким и мягким корпусом — взяли на оживленной железнодорожной станции у аэропорта в Лондоне.

Внимание сосредоточили на двух областях — колесах и дне чемоданов. Источником проб для сравнения стали зоны общего пользования в аэропорту — ручки багажных тележек, сидения унитазов и кнопки смывания в туалетах. Собранные образцы затем на пять дней поместили в питательную среду для роста бактерий.

Изучив образцы, микробиолог установила, что колеса чемоданов лидировали по бактериальной загрязненности с результатом 400 колониеобразующих единиц на три квадратных сантиметра (КОЕ/3 см²). Это в 58 раз превысило показатели в пробах с сидений унитазов. Дно чемоданов оказалось не многим лучше — 350 КОЕ/3 см², а третье место в этом антирейтинге присудили ручкам багажных тележек (280 КОЕ/3 см²)

Среди потенциально опасных микроорганизмов с колес чемоданов оказались стафилококки (в том числе Staphylococcus aureus). При попадании на поврежденную кожу или в продукты они могут привести к воспалению или пищевому отравлению. В пробах также обнаружили бактерии рода Serratia marcesens, способные вызвать диарею, инфекции мочевыводящих путей и сепсис, плесневые грибки (Aspergillus, Penicillium), бактерии группы кишечной палочки, указывающие на фекальное загрязнение, и другие патогены. Кроме того, микробиолог отметила, что в образцах с дорожных сумок с мягким корпусом активнее росли грибки. Она объяснила это тем, что влага и грязь на тканевых поверхностях удерживаются лучше, чем на твердых.

Полученные результаты неудивительны, учитывая, что колеса чемоданов проезжают по полам в самых разных местах, в том числе в туалетах. Поэтому при распаковке багажа никогда не следует класть его на кровать или столешницу, где в дальнейшем может оказаться еда, подчеркнула Пойнтер.

Также микробиолог посоветовала соблюдать другие правила гигиены: после поездок протирать колеса и дно чемоданов дезинфицирующими средствами либо просто тряпкой с мыльным раствором, а после контакта с багажом обязательно мыть руки.

Ранее австралийские ученые предупредили, что раковины могут быть упускаемым источником патогенов в доме, и напомнили о необходимости регулярно дезинфицировать поверхности ванных комнат. В другом исследовании биологи из Испании установили, что разнообразные микробные сообщества выживают даже внутри микроволновых печей.

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Юлия Тарасова 731 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.