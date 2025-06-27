Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 минуты назад
Юлия Тарасова
9

Медики оценили вероятность смерти по тесту на толерантность к глюкозе

5.2

Во время глюкозотолерантного теста у пациентов берут несколько проб крови для определения уровня сахара: сначала натощак, а затем через час и/или два после так называемой углеводной нагрузки — выпитого стакана теплой воды с глюкозой. Как выяснилось, эта методика позволяет не только диагностировать нарушения углеводного обмена, включая преддиабет и диабет второго типа. Проведенное в Японии исследование показало, что с ее помощью можно также оценить вероятность смерти, в том числе у людей с нормальным уровнем сахара в крови.

Медицина
# анализ крови
# выживаемость
# глюкоза
# здоровье
# риск смерти
# сахар в крови
# смертность
анализ крови
© Akram Huseyn, unsplash.com

В основу научной работы легли данные жителей города Охасама в японской префектуре Иватэ, которые участвовали в одноименном исследовании Ohasama Study. В его рамках врачи с 1986 года отслеживали здоровье местного населения с помощью регулярных медицинских обследований и анализов.

В статье, которую недавно опубликовал журнал PNAS Nexus, ученые проанализировали показатели людей, которые в период с 1997 по 2013 год не менее четырех раз проходили тест на толерантность к глюкозе совместно с другими исследованиями. В итоговую выборку включили 993 участника Ohasama Study, из которых почти 68% были женщины. Наблюдения за ними вели в среднем 14,3 года, а их средний возраст составил 63,1 года.

Медики рассмотрели данные смертности в выборке и сопоставили их с результатами разных анализов, включая глюкозотолерантный тест и другие. В итоге удалось установить четкую корреляцию между риском смерти от всех причин и уровнем глюкозы в крови, измеренном через час после углеводной нагрузки. Взаимосвязь сохранялась даже после поправок на такие известные факторы риска, как возраст, ожирение и курение.

Исследователи подсчитали, что медианное значение по этому показателю среди всех участников составляло 162 миллиграмма на децилитр (девять миллимоль на литр). В группе с уровнем глюкозы в крови через час после нагрузки выше этого значения отмечался существенно более высокий риск смерти.

Японские медики выявили корреляцию между риском смерти от всех причин и уровнем глюкозы в крови, измеренном через час после углеводной нагрузки. В группе с результатом ниже 162 миллиграмма на децилитр (на графике отмечено синим цветом) отмечалась более высокая выживаемость / © Daiki Sato, Junta Imai et al., PNAS Nexus (2025)

Поскольку некоторые из участников исследования уже страдали диабетом, ученые решили исключить этот фактор и отдельно проанализировали результаты 595 человек с нормальными результатами теста на толерантность к глюкозе по критериям ВОЗ. Среди таких людей самая четкая корреляция с риском смерти прослеживалась в группе, где уровень глюкозы через час после нагрузки достигал или превышал 170 миллиграммов на децилитр (9,4 миллимоля на литр).

Дальнейший анализ показал, что выживаемость участников с ненарушенной толерантностью к глюкозе различалась в зависимости от этого порога. По прошествии 20 лет почти 80% участников с более низкими результатами продолжали жить, тогда как среди людей с уровнем глюкозы выше 170 миллиграммов на децилитр скончались почти 50% участников.

Рассмотрев причины смерти, ученые установили, что люди с более высокими значениями глюкозы в крови умирали из-за сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных атеросклерозом, и злокачественных опухолей, гораздо чаще, нежели участники с результатами ниже 170 миллиграммов на децилитр.

«Полученные данные наглядно демонстрируют, что даже в диапазоне, который принято считать нормой, можно выделить дополнительные уровни глюкозы в крови, коррелирующие с меньшим риском смерти», — пояснили исследователи.

Медики посоветовали не только предпринимать меры для профилактики диабета, но и внимательнее отслеживать скачки глюкозы в крови вскоре после еды. Контроль за этими параметрами поможет предотвратить сердечные заболевания и рак, что в итоге продлит жизнь и сделает ее более здоровой, заключили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Тарасова
709 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# анализ крови
# выживаемость
# глюкоза
# здоровье
# риск смерти
# сахар в крови
# смертность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Июн
Бесплатно
Пиратство в античности
Библиотека им. А.С. Пушкина
Москва
Лекция
27 Июн
1000
Нейросети — на каждый день и на всю жизнь
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
27 Июн
700
Личность и идентичность
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
28 Июн
700
Партия социалистов-революционеров: портреты
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
28 Июн
Бесплатно
Экскурсия на обсерваторию ИФТИС МПГУ
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
28 Июн
Бесплатно
От чисел к генам: как математика помогает ученым
Экспериментаниум
Москва
Лекция
28 Июн
Бесплатно
Живая Солнечная система
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
29 Июн
1000
Нестандартная авиация
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Июн
Бесплатно
Индивидуальность человека: родятся ли от осинки апельсинки?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
Позавчера, 10:38
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили существование эмерджентных фотонов в спиновом льде

Квантовые спиновые жидкости (КСЖ) обещают ученым развитие в областях квантовых вычислений и передачи энергии без потерь. В них магнитные моменты частиц теоретически не должны упорядочиваться даже при охлаждении до абсолютного нуля температур.

Физика
# квазичастицы
# квантовая спиновая жидкость
# спиновый лед
# спиноны
Позавчера, 17:26
Елена Авдеева

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.

Биология
# акулы
# паралич
# симуляция
# хрящевые рыбы
# эволюция
Позавчера, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
Позавчера, 17:26
Елена Авдеева

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.

Биология
# акулы
# паралич
# симуляция
# хрящевые рыбы
# эволюция
Позавчера, 10:38
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили существование эмерджентных фотонов в спиновом льде

Квантовые спиновые жидкости (КСЖ) обещают ученым развитие в областях квантовых вычислений и передачи энергии без потерь. В них магнитные моменты частиц теоретически не должны упорядочиваться даже при охлаждении до абсолютного нуля температур.

Физика
# квазичастицы
# квантовая спиновая жидкость
# спиновый лед
# спиноны
17 июня
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
Позавчера, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Медики оценили вероятность смерти по тесту на толерантность к глюкозе

    3 минуты назад

  2. Пентагон заказал у SpaceX новую группировку в полтысячи спутников

    47 минут назад

  3. Заводы, гаджеты, дороги: как каучук из джунглей оказался в вашем смартфоне

    1 час назад

  4. Ученые узнали, в каких случаях асимметрия в репродуктивной женской системе не опасна

    2 часа назад
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня

Последние комментарии

Андрей Пятачков
9 минут назад
А где автор новости увидел взрыв и пожар?

Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты взорвался на испытаниях 

йог Александр
15 минут назад
Кажись ИИ добрался и до комментов, по ходу

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

Николай Цыгикало
21 минута назад
Александр, находки это понятно. Но тогда и изобрели не только австралийские аборигены, как написано в тексте. Там про изобретения другими

Бумеранг из Облазовой пещеры оказался одним из древнейших в Европе и, возможно, в мире

Odonef wesco
22 минуты назад
Liubov, а вы представляете поступки мотивированы только разумом а не эмоциями? Например гуманность, сожаление это эмоции и им не место в

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

Alexander Passionar
29 минут назад
Они только рекламой занимаются!)) Куча проектов, а ничего не сделали. Кроме вил на песке у моря и небоскреба..... Очередные арабские сказки.

Саудовская Аравия показала, как построит многофункциональный комплекс в сердце пустыни

Александр Березин
45 минут назад
Николай, находки вне Австралии у бумерангов были сделаны довольно давно: https://www.nature.com/articles/329436a0 Есть еще и такие трактовки:

Бумеранг из Облазовой пещеры оказался одним из древнейших в Европе и, возможно, в мире

Ro Mych
1 час назад
Очень интересно. Смутило только наличие "спокойного дыхания" у перевернутой акулы. Во первых дыхания как такого-то у рыб нет, но даже если взять за

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Игорь Гусев
1 час назад
Это те которые в океан шлепнулись? Компания Celestis, организовавшая отправку праха в космос, принесла извинения родственникам, отметив, что капсулу

SpaceX отправила останки людей в космос 

Serjo Djachkowski
1 час назад
Николай, если я не ошибаюсь то только Китай умеет и Америка умела делать подобные ускорители на 400-500 тонн твердого топлива. У остальных стран

Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты взорвался на испытаниях 

Виталий Карпов
1 час назад
Занятно, разрыв технологий на планете эт капец... Одни только что-то доказывают, другие давно юзают и для них это повседневность... Получаеться те

Физики впервые экспериментально подтвердили существование эмерджентных фотонов в спиновом льде

Николай Цыгикало
1 час назад
Serjo, твердотопливные двигатели стареют и имеют срок годности. На SLS шаттловские устроители, возможно, уже не подойдут. У SLS они на одну секцию

Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты взорвался на испытаниях 

Nauka Nauka
1 час назад
Еще немного, господа люди, вы привыкнете быть роботами 😳

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Условно с с 1-4 запуска есть старые двигатели RS25D, т. е их 12штук ещё и твердотопливных ускорителей ещё оставшихся от программы Space Shuttle 16 штук, а дальше

Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты взорвался на испытаниях 

Николай Цыгикало
2 часа назад
Татьяна, виноват, прошу прощения за невнимательность! Но про изобретение бумеранга в разных культурах нигде прямо не сказано, как вы пишете.

Бумеранг из Облазовой пещеры оказался одним из древнейших в Европе и, возможно, в мире

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Какую страну п........ ли, ведь сколько шаттлы летали с ускорителями.Это новый пятисегментный твердотопливный ускоритель.Масса топлива 500 тонн это

Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты взорвался на испытаниях 

Igor Niko ov
2 часа назад
Странно, ну обнаружили и приписали некий атавизм, но причины-то какие? Они ведь были, пусть и несколько миллионов лет назад

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Александр Березин
3 часа назад
Андрей, "вы писатель, а не читатель? Народ создавший империю, как вы выразились "миллион воинов" " Вы не пробовали читать комментарий, на который

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Андрей Теличко
4 часа назад
Александр, вы писатель, а не читатель? Народ создавший империю, как вы выразились "миллион воинов" исчез и даже следов доминирования "енисейцев" не

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Waldemar Psk
4 часа назад
Пинг, есть ещё люди, которые думают что у Яндекса есть свои машины?) Все машины Яндекс такси и доставке - это партнёры, парки или самозанятые

В «Яндекс Go» теперь можно заказать вертолет

Евгений Керель
4 часа назад
Мне кажется курящие в наше время это самый разрушительный фактор риска для здоровья людей. Ведь в городах они по всюду, почему-то никто не желает

Пары одноразовых вейпов оказались токсичнее сигаретного дыма

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно