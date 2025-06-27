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Медики оценили вероятность смерти по тесту на толерантность к глюкозе
Во время глюкозотолерантного теста у пациентов берут несколько проб крови для определения уровня сахара: сначала натощак, а затем через час и/или два после так называемой углеводной нагрузки — выпитого стакана теплой воды с глюкозой. Как выяснилось, эта методика позволяет не только диагностировать нарушения углеводного обмена, включая преддиабет и диабет второго типа. Проведенное в Японии исследование показало, что с ее помощью можно также оценить вероятность смерти, в том числе у людей с нормальным уровнем сахара в крови.
В основу научной работы легли данные жителей города Охасама в японской префектуре Иватэ, которые участвовали в одноименном исследовании Ohasama Study. В его рамках врачи с 1986 года отслеживали здоровье местного населения с помощью регулярных медицинских обследований и анализов.
В статье, которую недавно опубликовал журнал PNAS Nexus, ученые проанализировали показатели людей, которые в период с 1997 по 2013 год не менее четырех раз проходили тест на толерантность к глюкозе совместно с другими исследованиями. В итоговую выборку включили 993 участника Ohasama Study, из которых почти 68% были женщины. Наблюдения за ними вели в среднем 14,3 года, а их средний возраст составил 63,1 года.
Медики рассмотрели данные смертности в выборке и сопоставили их с результатами разных анализов, включая глюкозотолерантный тест и другие. В итоге удалось установить четкую корреляцию между риском смерти от всех причин и уровнем глюкозы в крови, измеренном через час после углеводной нагрузки. Взаимосвязь сохранялась даже после поправок на такие известные факторы риска, как возраст, ожирение и курение.
Исследователи подсчитали, что медианное значение по этому показателю среди всех участников составляло 162 миллиграмма на децилитр (девять миллимоль на литр). В группе с уровнем глюкозы в крови через час после нагрузки выше этого значения отмечался существенно более высокий риск смерти.
Поскольку некоторые из участников исследования уже страдали диабетом, ученые решили исключить этот фактор и отдельно проанализировали результаты 595 человек с нормальными результатами теста на толерантность к глюкозе по критериям ВОЗ. Среди таких людей самая четкая корреляция с риском смерти прослеживалась в группе, где уровень глюкозы через час после нагрузки достигал или превышал 170 миллиграммов на децилитр (9,4 миллимоля на литр).
Дальнейший анализ показал, что выживаемость участников с ненарушенной толерантностью к глюкозе различалась в зависимости от этого порога. По прошествии 20 лет почти 80% участников с более низкими результатами продолжали жить, тогда как среди людей с уровнем глюкозы выше 170 миллиграммов на децилитр скончались почти 50% участников.
Рассмотрев причины смерти, ученые установили, что люди с более высокими значениями глюкозы в крови умирали из-за сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных атеросклерозом, и злокачественных опухолей, гораздо чаще, нежели участники с результатами ниже 170 миллиграммов на децилитр.
«Полученные данные наглядно демонстрируют, что даже в диапазоне, который принято считать нормой, можно выделить дополнительные уровни глюкозы в крови, коррелирующие с меньшим риском смерти», — пояснили исследователи.
Медики посоветовали не только предпринимать меры для профилактики диабета, но и внимательнее отслеживать скачки глюкозы в крови вскоре после еды. Контроль за этими параметрами поможет предотвратить сердечные заболевания и рак, что в итоге продлит жизнь и сделает ее более здоровой, заключили ученые.
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