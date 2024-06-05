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1 минута назад
Юлия Трепалина
3

Ученые экспериментально показали, почему не стоит пить алкоголь во время длительных перелетов

4.8

Перед тем как уснуть во время многочасового перелета, пассажиры дальнемагистральных рейсов часто любят выпить бокал-другой вина или коктейль. Однако результаты свежего исследования, проведенного в Германии, говорят о том, что от подобной привычки лучше отказаться.

Медицина
# авиаперелет
# алкоголь
# долгий полет
# здоровье
# пассажирский самолет
# спиртное
Стюардесса с шампанским
© Boomberg, Getty Images

Серия лабораторных экспериментов показала, что, когда люди засыпают, выпив алкоголь, при пониженном атмосферном давлении, которое обычно бывает в салоне летящего авиалайнера, уровень кислорода в их крови падает до тревожных отметок, а частота сердечных сокращений возрастает, в том числе у здоровых и молодых.

Даже если не употреблять спиртное, дальние авиаперелеты — испытание для организма. Сухой воздух в самолете может приводить к обезвоживанию, а многочасовое сидение в кресле — провоцировать образование тромбов в ногах.

В салоне большинства авиалайнеров давление на крейсерской высоте поддерживается на уровне 600-650 миллиметров ртутного столба. Такое давление присутствует на высоте 1300-1800 метров над уровнем моря и считается для человека нижней границей комфортности. Однако при снижении атмосферного давления количество вдыхаемого человеком кислорода уменьшается.

При подготовке эксперимента ученые из Немецкого центра авиации и космонавтики и Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (оба — в Германии) предполагали, что употребление алкоголя при низком давлении воздуха негативно повлияет на состояние человека. Но не ожидали, что эффект окажется настолько выраженным, отметили они в комментарии NBC.

Для исследования, которое опубликовал медицинский научный журнал Thorax, привлекли 48 здоровых добровольцев от 18 до 40 лет. Людей случайным образом распределили на две группы. Половина участников проходила тест в лаборатории сна с атмосферным давлением на уровне моря, остальные спали в барокамере, условия в которой имитировали давление воздуха в салоне авиалайнера на крейсерской высоте.

В каждой из групп 12 человек перед четырехчасовым сном употребляли алкоголь в количестве, эквивалентном двум банкам пива или двум бокалам вина. Другие 12 человек спали, не выпив спиртного. После первого этапа в эксперименте сделали двухдневный перерыв, затем участников поменяли ролями: те 12 человек, что ранее употребляли алкоголь, прежде чем заснуть, на этом этапе спали, не выпив спиртного, и наоборот. Во всех сеансах исследователи вели полисомнографию, регистрировали уровень насыщения крови кислородом (SpO2) и пульс участников.

Результаты эксперимента показали, что у людей, пивших алкоголь перед сном в барокамере, насыщение крови кислородом в среднем падало до 85%. В норме этот показатель колеблется от 95% до 100%, а сатурацию ниже 90% врачи считают поводом для беспокойства. Пульс испытуемых учащался в среднем до 88 ударов в минуту — видимо, чтобы компенсировать низкий уровень кислорода в крови.

Для сравнения, у тех, кто пил алкоголь перед сном при атмосферном давлении на уровне моря, насыщенность крови кислородом уменьшалась до 95%, а частота сердечных сокращений поднималась до 77 ударов в минуту.

По итогам исследования медики заключили, что сочетание алкоголя и гипобарической гипоксии в полете ухудшает сон, нагружает сердечно-сосудистую систему и ведет к более продолжительной пониженной оксигенации артериальной крови даже у молодых и здоровых людей. У страдающих сердечными или легочными патологиями это может спровоцировать обострение симптомов.

«Более высокие дозы алкоголя способны усилить эти эффекты, потенциально повышая риск возникновения проблем со здоровьем и неотложных медицинских ситуаций во время полета, особенно среди пожилых и уже имеющих заболевания людей. Наши результаты убедительно доказывают, что алкогольные напитки в полете следует ограничить», — подчеркнули авторы научной работы.

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Медицина
# авиаперелет
# алкоголь
# долгий полет
# здоровье
# пассажирский самолет
# спиртное
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