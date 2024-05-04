Белки могли заражать проказой средневековых англичан

Палеогенетики Европы и США изучили возможность передачи проказы от белки к человеку в средневековом английском городе Винчестер. Ученые проанализировали ДНК костных образцов, а также исторические факторы риска и нашли генетическую связь между инфекцией у людей и белок.

Проказа или, как ее еще называют, лепра — одно из самых древних заболеваний человека. Она относится к забытым тропическим болезням и тем не менее до сих пор заражает по 200 тысяч человек в год. В основном ее регистрируют в Азии, Африке и Южной Америке. Инфекция передается при тесном контакте с зараженным (человек считается основным хозяином), обычно через верхние дыхательные пути. Но возбудитель проказы находили у броненосцев в Бразилии, диких шимпанзе в Африке и у белок в Великобритании. Причем у последних сохранился генотип средневекового патогена Mycobacterium leprae.

Этот факт натолкнул группу исследователей из Европы и США на гипотезу передачи проказы от белок к человеку в средневековой Англии. Возможностей для таких заражения было много. Во-первых, в XIV-XV веках беличий мех широко использовали в производстве одежды — а шкуры этих грызунов импортировали в больших количествах. Во-вторых, белки были домашними зверьками (продавались даже специальные ошейники для них). В общем — белки жили рядом с людьми и зоонозное заражение лепрой вполне могло произойти.

Авторы новой научной работы изучили архивы британского города Винчестер, где в Средние века скорняки и портные заготавливали беличьи шкурки и торговали одеждой с их мехом. На территории одной из скорняжных мастерских ученые нашли две ямы с костями животных — оттуда они взяли образцы пушистых грызунов для анализа. Также в Винчестере находится госпиталь Святой Марии Магдалены, основанный в 1180 году для лечения прокаженных. Этот лепрозорий хорошо изучен и в останках больных, в частности, обнаруживали штамм проказы Mycobacterium leprae. По словам ученых, Винчестер — идеальное место для исследования передачи этой инфекции от белок к человеку. Статья с результатами опубликована в журнале Current Biology.

Генетический анализ трех человеческих скелетов лепрозорий Святой Марии Магдалены. Свернутое филогенетическое дерево максимального правдоподобия для M. leprae, полученное с помощью выравнивания по всему геному / © Current Biology, Christian Urban.

Ученые проанализировали ДНК 12 костей беличьих лап и 25 образцов 11 пациентов лепрозория (в основном это были зубы и фрагменты костей лицевой части черепа). Специалисты искали скелетные повреждения, вызванные проказой. Генетические следы бактерий, вызывающих проказу, нашли в останках трех людей и одной белки. Затем их сравнили с полным геномом M. leprae, чтобы определить последовательность ДНК бактерий на останках каждого из зараженных.

Образцы ДНК бактерий, вызывающих проказу и найденных у людей были тесно связаны с одной средневековой ветвью инфекции. К ней же, как позже выяснилось, относится и геном вызывавших проказу бактерий, найденных на останках белки. Причем он оказался основным и для двух английских прокаженных, а также современного штамма броненосца и человека. Как считает ряд исследователей, броненосцы заразились проказой от человека уже после открытия Нового Света Колумбом. Иными словами, геном M. leprae белки из Винчестера и два человеческих заболевания имеют общего предка, то есть тесно связаны. Это, по словам ученых, предполагает межвидовую инфекцию.

Находка такого ДНК-следа сейчас единственное доказательство существования животных-хозяев для проказы в прошлом. А учитывая все факторы риска (выделку меха и приручение зверьков), с некоторой уверенностью можно утверждать, что путь передачи от белки к человеку вполне вероятен.

«История проказы гораздо сложнее, чем считалось ранее. В прошлом не учитывалась роль, которую животные могли играть в передаче и распространении болезни, и поэтому наше понимание истории проказы неполно, пока не будут рассмотрены эти хозяева. Этот вывод актуален и сегодня, поскольку животные-хозяева по-прежнему не рассматриваются, хотя они могут иметь большое значение для понимания того, как болезнь сохраняется в наши дни, несмотря на попытки ее искоренения», — отметила профессор палеогенетики Верена Й. Шюнеманн.

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