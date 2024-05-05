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57 минут назад
Андрей Папиш
204

Китайцы бронзового века отлучали детей от груди раньше, если выращивали зерно

4.0

Китайские археологи проанализировали изотопный состав зубов жителей бронзового века на стоянках в Чунпинъюане и выяснили, что время отлучение детей от груди в древнем Китае могло существенно колебаться в зависимости от особенностей локальной экономики.

Археология
# Бронзовый век
# земледельцы
# Китай
# отлучение от груди
# скотоводство
Китайцы бронзового века отлучали детей от груди раньше, если выращивали зерно
Китайцы бронзового века отлучали детей от груди раньше, если выращивали зерно / © Wikimedia Commons.

Грудное вскармливание — важнейший фактор здорового роста и развития ребенка. Существует множество рекомендаций того, когда и как лучше всего отлучать ребенка от грудного молока. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что период грудного вскармливания должен продолжаться минимум два года, и очень важно, чтобы отлучения в это время не было — ведь именно тогда у ребенка формируются высшие когнитивные функции и сенсорные пути, и любой сбой в питании может нанести ему существенный ущерб. А отлучать от материнского молока стоит постепенно, вводя в рацион ребенка другие продукты.

Исследования показывали, что семьи, занимающиеся различными видами натурального хозяйства, по-разному отлучают детей от груди. Скотоводы центральной Евразии в бронзовом веке прекращали кормить ребенка грудью в четыре года, а рыболовы и охотники-собиратели на Хоккайдо, Сахалине и Курильских островах V-XIII веков отлучали детей от грудного молока в возрасте до двух лет. Анализируя это поведение, ученые получают необходимые подробности для восстановления быта древних людей.

Группа археологов из Пекина и провинции Шаньси (Китай) решила изучить культуру кормления грудью у агроскотоводческих обществ бронзового века в Северо-Западном Китае. Для этого ученые провели изотопный анализ зубов на стоянках Чунпинъюаня (Chongpingyuan) в период правления (в основном формального) династии Восточная Чжоу (770-256 годы до нашей эры). Сейчас это город Яньань в провинции Шаньси. Результаты научной работы опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Ранее в Чунпинъюане другая группа археологов раскопала 21 гробницу (в них помимо человеческих находили кости козлов, свиней и крупного рогатого скота). Для нового исследования ученые отобрали девять зубов от девяти людей (шесть женщин, трое мужчин) и анализировали их изотопный состав. Авторы работы делали срезы дентина шириной около миллиметра, затем их нагревали, погружали в раствор соляной кислоты, фильтровали и сушили. Всего вышло 172 образца. Далее при помощи масс-спектрометра археологи изучили содержание в зубах стабильных изотопов углерода и азота.

График «ящик с усами» изотопов углерода (А) и изотопов азота (B) дентина для каждого года жизни. Контрольная линия — средний уровень изотопов в костной ткани у жителей Чунпинъюаня в зрелом возрасте / © Journal of Archaeological Science: Reports, Cui Mengjie et al.

Результаты показали, что содержание изотопов менялось, показывая три возрастные фазы питания человека. Примерно в возрасте года разнообразие изотопов начинало снижаться, что говорит об отлучении от груди. Так продолжалось до трех-четырех лет, после чего их число стабилизировалось вплоть до десяти лет. Но затем изотопов азота становилось больше, а углерода меньше. При этом в семи наборах данных пик количества изотопов зафиксировали в два года, а спад — в три-четыре.

На основе этих данных ученые разделили людей на четыре группы по времени отъема от груди: ранний, поздний, повторный и отсутствие отъема, но подробно рассмотрели первые две. Первая прекращала кормить детей грудным молоком в возрасте от восьми месяцев до 2,7 года (изотопов азота становилось меньше). В поздней группе процесс отлучения от груди начинался с 1,7 года до 4,6 года (изотопов азота становилось больше).

Такая разница навела исследователей на мысль, что на стоянке Чунпинъюань могли существовать две разные системы кормления и натурального хозяйства. Люди на этих стоянках питались в основном просом и продуктами животных, которых кормили просом (например, коз).

Мать, отлучая ребенка от груди, начинает кормить его другой пищей. В продуктах животного (молоко, мясо, кровь), а не растительного (злаки, фрукты, овощи) происхождения изотопов азота больше. На основе данных изотопного анализа авторы предположили, что детей отлучали от груди раньше в тех семьях, где выращивали просо — и позже, где разводили скот. Это указывает на то, что в Чунпинъюане в одном сообществе жили как земледельцы, так и скотоводы. В то же время у последних ситуация с отлучением от груди была благополучнее: они делали это позже, что должно было положительно влиять на развитие их детей.

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Археология
# Бронзовый век
# земледельцы
# Китай
# отлучение от груди
# скотоводство
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