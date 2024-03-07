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10 минут назад
Юлия Трепалина
16

Застывшая любовь: янтарь увековечил доисторических термитов в разгар ухаживаний

5.3

Балтийский янтарь возрастом примерно 38 миллионов лет с застывшей в нем парой ископаемых термитов позволил ученым реконструировать и проанализировать брачное поведение вымерших насекомых. По словам исследователей, это древнейшая и пока единственная описанная в научной литературе окаменелость, содержащая одновременно самца и самку термитов вида Electrotermes affinis.

Палеонтология
# древние насекомые
# Окаменелость
# половое поведение
# термиты
# янтарь
Термиты в янтаре
Самец и самка термитов вымершего вида Electrotermes affinis в балтийском янтаре возрастом примерно 38 миллионов лет / © Aleš Buček (OIST/The Czech Academy of Sciences)

Древний янтарь с редкими включениями принадлежит Национальному музею в Праге (Чехия). Ценный для науки образец, добытый в Калининграде, приобрели в онлайн-магазине для коллекционеров окаменелостей, где его заметил доктор Алеш Бучек (Ales Bucek), специалист в области энтомологии и биологии из Чешской академии наук.

«Окаменелые останки термитов встречаются очень часто, но этот экземпляр уникален, потому что содержит пару насекомых. Я встречал сотни окаменелостей с заключенными в них термитами, но никогда не видел пары», — рассказал он.

Сегодня на берегах Балтики слишком холодно для термитов, однако до последних двух миллионов лет на Земле было намного теплее, отчего теплолюбивые виды могли жить в высоких широтах.

Термиты в янтаре крупным планом / © Aleš Buček (OIST/The Czech Academy of Sciences)

После приобретения чешским экспонатом заинтересовались в Окинавском институте науки и технологий (Япония). Исследователи из отдела эволюционной геномики решили с помощью рентгеновской микротомографии подробно изучить застывших в окаменелой смоле термитов. По результатам КТ-сканирования они не только определили принадлежность насекомых к вымершему виду Electrotermes affinis, но и смогли подтвердить, что в янтаре действительно самец и самка.

На полученных снимках ученые рассмотрели, что насекомые лежат бок о бок, а ротовые органы самки касаются кончика брюшка самца. Подобное положение хорошо знакомо энтомологам: эту форму полового поведения, которую называют «тандемным бегом», можно наблюдать и у современных термитов. В период спаривания самец и самка совершают тандемный бег в поисках подходящего места для гнездования. Во время этого скоординированного парного движения происходит общение с помощью половых феромонов.

Современные термиты в тандемном беге / © Aleš Buček (OIST/The Czech Academy of Sciences)
Художественная реконструкция тандемного бега термитов Electrotermes affinis и их застревания в древесной смоле / © Anna Prokhorova (OIST/ The Czech Academy of Sciences)

Однако в рассмотренной паре насекомые находились не друг за другом, как обычно бывает в тандемном беге, а рядом. Поэтому исследователи попытались реконструировать, как такое могло произойти. Они предположили, что поскольку древесная смола не затвердевает мгновенно, термиты завязли в ней постепенно и успели поменять положение, прежде чем окончательно застыть.

Проверить гипотезу позволил эксперимент, в котором ученые наблюдали за поведением пар живых термитов на липкой поверхности, имитирующей древесную смолу. Из опытов выяснилось, что даже когда ведущая особь застревала в липкой ловушке, второй, ведомый, термит не бросал партнера, а начинал кружить рядом и в итоге тоже прилипал. По всей видимости, так случилось и с насекомыми, увековеченными в янтаре.

Эксперимент с живыми термитами / © Nobuaki Mizumoto, Aleš Buček et al.

«Сталкиваясь с хищником, пара термитов обычно разбегается. Оказываясь же на липкой поверхности, они, вероятно, не понимают опасности, и попадают в ловушку», — пояснил еще один автор исследования Нобуаки Мизумото (Nobuaki Mizumoto).

Работу ученых опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Палеонтология
# древние насекомые
# Окаменелость
# половое поведение
# термиты
# янтарь
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