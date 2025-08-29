  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 августа, 13:46
Любовь С.
317

У людей с депрессией впервые нашли измененные клетки мозга

❋ 5.2

В мозге пациентов с депрессией впервые выявили два типа клеток, в которых происходят ключевые изменения при этом расстройстве. Открытие, по мнению его авторов, может привести к созданию принципиально новых методов лечения.

Медицина
# генетическая карта
# депрессия
# иммунитет
# клетки мозга
# психические заболевания
# транскриптом
Архитектура хроматина (трехмерной организации ДНК и белков в ядрах клеток, которая формирует основу хромосом и регулирует экспрессию генов) на уровне отдельных клеток. / © Nature Genetics (2025).

Распространенное нарушение психики, для которого характерны чувство вины, ангедония, нарушение сна или аппетита, называют депрессией. По оценкам, с этим недугом сталкивается примерно 5% взрослого населения мира, однако точные биологические механизмы, лежащие в его основе, по-прежнему неизвестны. Поскольку мужчины реже обращаются за помощью, большое депрессивное расстройство чаще диагностируют у женщин (6% против 4%). Заболевание развивается как у людей с наследственной предрасположенностью, так без нее, что указывает на сложное взаимодействие генов и окружающей среды. 

Приблизиться к пониманию развития болезни смогли ученые из Университета Макгилла и колледжа Дугласа (оба — в Канаде), изучив более 200 тысяч клеток дорсолатеральной префронтальной коры — области мозга, вовлеченной в процесс принятия решений и регулирования социального поведения, — полученных из Канадского банка мозга Дуглас-Белл, где хранятся образцы людей с психическими заболеваниями. В выборку вошли материалы 59 человек с диагностированной депрессией и 41 без нее.

Применив методы одноклеточной транскриптомики и анализа доступности хроматина (комплекс ДНК и белков, составляющий основу хромосом), генетики под руководством Густаво Турецки (Gustavo Turecki) сопоставили активность генов с механизмами, контролирующими доступ к ДНК. Так ученые выявили гены, работа которых изменяется при депрессии, а также вовлеченные в процесс белки-регуляторы.

Наибольшие различия обнаружили в возбуждающих нейронах, расположенных в глубоких слоях коры. В частности, изменения в работе чувствительного к стрессу белка NR4A2 (NURR1), связанного с дофаминовой системой, затронули гены, управляющие синаптической передачей сигналов. Это, по мнению генетиков, может объяснить нарушения связи между нервными клетками у людей с депрессией. 

Вторым типом клеток оказалась особая группа в сером веществе — микроглия, регулирующая иммунный баланс мозга. Изменения в этой области указали на важную роль иммунных и воспалительных процессов в формировании депрессии. Всего исследователи выявили 4751 участок генома, где структура хроматина отличалась от нормы. Поскольку многие из этих изменений совпали с выявленными ранее вариантами риска развития депрессии, недуг, судя по всему, имеет крепкую молекулярно-генетическую основу. Результаты новой научной работы опубликованы в журнале Nature Genetics. 

«Мы впервые смогли точно определить, какие типы клеток страдают при депрессии, объединив карту генетической активности с механизмами регуляции ДНК. Теперь мы можем точнее определять, где именно происходят нарушения и на какие процессы следует направить терапию», — отметил Турецки. 

Результаты укрепляют предположения о биологическом происхождении большого депрессивного расстройства и закладывают основу для поиска новых методов лечения. Изучить влияние изменений на работу биологических нейронных сетей и проверить, поддаются ли они коррекции, позволят дальнейшие исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
251 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Медицина
# генетическая карта
# депрессия
# иммунитет
# клетки мозга
# психические заболевания
# транскриптом
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Авг
1000
Краткая история инфляции и ее укрощения
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Авг
Бесплатно
Что говорят генетические тесты и как их можно использовать для планирования здоровой семьи
АВИАПАРК
Москва
Лекция
29 Авг
700
Наноматериалы и композиты
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
30 Авг
Бесплатно
Самые красивые объекты ЮНЕСКО России
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
30 Авг
1500
Жизнь во Вселенной: антропный принцип и парадокс Ферми
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Авг
800
Когда птицы правили планетой
Medio Modo
Москва
Лекция
31 Авг
1000
Гены: характер, болезни, суперспособности и суперсолдаты
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
31 Авг
Бесплатно
Советские самолеты: от сельского хозяйства до космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Спинозавриды: водные динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
28 августа, 13:14
МГППУ

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.

МГППУ
# мозг
# общение
# продолжительность жизни
# Психология
# старение
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Доверие к конспирологическим версиям покушения на Трампа объяснили влиянием друзей и знакомых, а не СМИ

    29 августа, 14:00

  2. У людей с депрессией впервые нашли измененные клетки мозга

    29 августа, 13:46

  3. Наклон земной орбиты объяснили «искривлением» протопланетных дисков

    29 августа, 12:26

  4. Пермские ученые выяснили причины поломок деталей из углепластика в автомобилях – кузова, дверей, панелей приборов

    29 августа, 11:28
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Иван Колупаев
28 минут назад
Николай, а уже разъяснили, что все неправильно поняли, слухи преувеличены и вообще этот Мальцев никуда не денется, будет ритмично выполнять задачи

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

максим сидоренков
44 минуты назад
Боюсь, что проблему уже ладе расстрелами не решить, увы:)

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

максим сидоренков
50 минут назад
Сергей, а про социализм слышали что-нить? В вашей же стране был, так же как и первый космонавт:)

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

максим сидоренков
52 минуты назад
Александр, сразу видно, что проживая в СССР, вы не научились элементарной логике. Козырять своим проживанием в СССР, отрицая очевидные факты:

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

ulogin_facebook_998483030336074
2 часа назад
John, выключают.

Ночное освещение части Азии в 2014 и 2024 годах

Иван Колупаев
2 часа назад
Там еще уточка была желтая опять власти скрывают 🐤

SpaceX опубликовала высококачественные кадры посадки Ship 37 в Индийском океане

Александр Морозов
2 часа назад
Что я услышал, это не мы (эффективные менеджеры) все просрали, это не мы разворовали великое наследие, это не мы занимались 30 лет

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Михаил Духанин
2 часа назад
Платить и финансировать не пробуют и не собираются, начать платить, значит вновь создать средний класс, от него проблемы, даже дебилы во власти это

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Сергей Русиш
3 часа назад
Лариса, А чем вы говорите?

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Николай Головин
3 часа назад
Sam, рейтинг стран по длине фаллоса обычно составляют по личному мнению опрошенного.

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Николай Головин
3 часа назад
Кто бы сомневался...

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Динар Еремеев
3 часа назад
Евросоюз с Урсулой и Зеленским в полной жопе)))

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Dexter Stockman
3 часа назад
Сергей, прав 146% России конец как прогрессивному государству настал в 2018 ещё. В 2022 подтвердить.

Ученые определили факторы доверия науке у россиян

Dexter Stockman
3 часа назад
Смех. В России процветает мракобесие, закрываются школы, детей учат убивать соседей из-за внутренних политтехнолгий ФСБ И КРЕМЛЯ. Социальные темы

Ученые определили факторы доверия науке у россиян

Лариса Цедик
3 часа назад
Artem, может для начала Вам Бога простить?...Задумайтесь, это реально важно.. Пробовали?

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Nikita Lazarenko
4 часа назад
А почему взрыв вырезали?

SpaceX опубликовала высококачественные кадры посадки Ship 37 в Индийском океане

Nikita Lazarenko
4 часа назад
Сергей, где то слышал про исследование поведенческих психологов что из-за тотального увеличения губ, происходит внутренняя конкуренция за

Психологи выяснили, насколько «уколы красоты» повышают привлекательность женщин

Sanjar Khamraev
4 часа назад
К сожалению из великой космической державы мы превратимся в космического карлика и это очень печально.

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Vladimir Lukianov
4 часа назад
Человек появляется в палеонтологической летописи внезапно, причем таким, каков он есть сегодня: способным размышлять, строить планы, изобретать,

Нейробиолог объяснил, почему рост объема мозга человека прекратился 100 000 лет назад

Artem Suleymanov
5 часов назад
Иван, у меня все прекрасно - без пыпы и его приближенных воров все изумительно работает. Или это не считается и это другое?

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно