Доверие к конспирологическим версиям покушения на Трампа объяснили влиянием друзей и знакомых, а не СМИ

Обычно считается, что на популярность разнообразных конспирологических теорий сегодня в основном влияют социальные сети и СМИ. Проанализировав реакцию американцев на покушение на Дональда Трампа, исследователи из США пришли к неожиданному выводу: самую важную роль в формировании таких убеждений играют межличностные связи.

Чтобы ответить на вопрос, почему некоторые люди склонны к принятию конспирологических теорий, психологи фокусируются на индивидуальных характеристиках личности — подозрительности или склонности к политическому радикализму. Признавая, что эти факторы очень важны, исследователи из Ратгерского университета, Университета Пенсильвании, Гарвардской медицинской школы и Гарвардского университета (все — в США) иначе рассмотрели проблему, сравнив влияние информации, полученной из социальных сетей, традиционных медиа и лично от друзей и знакомых.

Авторы исследования взяли инцидент с Дональдом Трампом в июле 2024 года в качестве наиболее подходящего события для анализа реакций, поскольку он быстро стал причиной распространения политически заряженной дезинформации. Одни американцы утверждали, что за нападением стоят сторонники Джо Байдена, другие были уверены: покушение инсценировано, чтобы принести Трампу политическую выгоду.

Исследовательская группа оперативно опросила 2765 взрослых американцев по всей стране с 17 по 21 июля — всего через несколько дней после покушения. Средний возраст опрошенных составил 57 лет, 62% из них — женщины. Участников спросили, знают ли они о покушении; выяснили источники информации о нем и задали вопрос, верят ли они в одну из конспирологических теорий.

Отвечая на второй вопрос, респонденты могли отметить несколько источников информации, включая телевидение, радио, газеты, социальные сети, новостные интернет-ресурсы, подкасты, знакомых и друзей. Чтобы оценить степень доверия, участники использовали пятибалльную шкалу от «очень маловероятно» до «очень вероятно». Кроме того, участники анонимно рассказали о своих политических предпочтениях и ответили на несколько вопросов личного характера.

Большинство респондентов (95%) знали о покушении; 64% получили информацию из телевизионных новостей, 43% — из социальных сетей, треть опрошенных — лично от знакомых. Из всех респондентов 41% слышал, что за нападением якобы стояли активисты Демократической партии. Большинство (53%) узнали об этом через социальные сети, 28% — из теленовостей, 32% — от знакомых. Почти треть (29%) тех, кто был осведомлен о конспирологической версии, в нее верили. Больше половины мужчин и женщин (52%) встречали информацию о том, что покушение было инсценировано, в социальных сетях, 34% слышали от друзей и знакомых, 21% видели подобные телесюжеты. Правдоподобной ее считали тоже 29%.



Чтобы получить детальное представление о факторах, влияющих на восприятие конспирологических теорий, исследователи применили метод линейной регрессии. Как и корреляционный анализ, он не дает представления о причинно-следственных связях, однако позволяет анализировать степень влияния нескольких факторов сразу, учитывая их взаимосвязь, определять силу воздействия на результат и, наконец, делать прогнозы. Этот инструмент помог ученым понять, какой из источников информации оказался наиболее действенным в формировании доверия к конспирологическим версиям покушения на Дональда Трампа, учитывая при этом влияние политических предпочтений и личной склонности к конспирологии.



Исследователи обнаружили три фактора, в наибольшей степени повышающих вероятность принятия конспирологических версий покушения на тогдашнего кандидата в президенты США: политические предпочтения, склонность к конспирологическому мышлению, мнение друзей и знакомых. Политические взгляды и особенности мышления повышали вероятность принятия на 24% и 23% соответственно. Мнение знакомых, которым респонденты доверяли, неожиданно оказалось наиболее сильным фактором, повысив вероятность принятия конспирологических теорий почти на 54%. Эта закономерность прослеживалась относительно обеих версий покушения.

Таким образом, мнение друзей и знакомых оказалось более значимым, нежели все остальные факторы. В частности, вклад социальных сетей в принятие конспирологических теорий не столь велик, как ожидалось: способствуя широкому распространению информации, они сами по себе не вызвали роста доверия к теориям заговора. Свои выводы ученые изложили в публикации для журнала PNAS Nexus.

Денис Яковлев 89 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.