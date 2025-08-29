Уведомления
Доверие к конспирологическим версиям покушения на Трампа объяснили влиянием друзей и знакомых, а не СМИ
Обычно считается, что на популярность разнообразных конспирологических теорий сегодня в основном влияют социальные сети и СМИ. Проанализировав реакцию американцев на покушение на Дональда Трампа, исследователи из США пришли к неожиданному выводу: самую важную роль в формировании таких убеждений играют межличностные связи.
Чтобы ответить на вопрос, почему некоторые люди склонны к принятию конспирологических теорий, психологи фокусируются на индивидуальных характеристиках личности — подозрительности или склонности к политическому радикализму. Признавая, что эти факторы очень важны, исследователи из Ратгерского университета, Университета Пенсильвании, Гарвардской медицинской школы и Гарвардского университета (все — в США) иначе рассмотрели проблему, сравнив влияние информации, полученной из социальных сетей, традиционных медиа и лично от друзей и знакомых.
Авторы исследования взяли инцидент с Дональдом Трампом в июле 2024 года в качестве наиболее подходящего события для анализа реакций, поскольку он быстро стал причиной распространения политически заряженной дезинформации. Одни американцы утверждали, что за нападением стоят сторонники Джо Байдена, другие были уверены: покушение инсценировано, чтобы принести Трампу политическую выгоду.
Исследовательская группа оперативно опросила 2765 взрослых американцев по всей стране с 17 по 21 июля — всего через несколько дней после покушения. Средний возраст опрошенных составил 57 лет, 62% из них — женщины. Участников спросили, знают ли они о покушении; выяснили источники информации о нем и задали вопрос, верят ли они в одну из конспирологических теорий.
Отвечая на второй вопрос, респонденты могли отметить несколько источников информации, включая телевидение, радио, газеты, социальные сети, новостные интернет-ресурсы, подкасты, знакомых и друзей. Чтобы оценить степень доверия, участники использовали пятибалльную шкалу от «очень маловероятно» до «очень вероятно». Кроме того, участники анонимно рассказали о своих политических предпочтениях и ответили на несколько вопросов личного характера.
Большинство респондентов (95%) знали о покушении; 64% получили информацию из телевизионных новостей, 43% — из социальных сетей, треть опрошенных — лично от знакомых. Из всех респондентов 41% слышал, что за нападением якобы стояли активисты Демократической партии. Большинство (53%) узнали об этом через социальные сети, 28% — из теленовостей, 32% — от знакомых. Почти треть (29%) тех, кто был осведомлен о конспирологической версии, в нее верили. Больше половины мужчин и женщин (52%) встречали информацию о том, что покушение было инсценировано, в социальных сетях, 34% слышали от друзей и знакомых, 21% видели подобные телесюжеты. Правдоподобной ее считали тоже 29%.
Чтобы получить детальное представление о факторах, влияющих на восприятие конспирологических теорий, исследователи применили метод линейной регрессии. Как и корреляционный анализ, он не дает представления о причинно-следственных связях, однако позволяет анализировать степень влияния нескольких факторов сразу, учитывая их взаимосвязь, определять силу воздействия на результат и, наконец, делать прогнозы. Этот инструмент помог ученым понять, какой из источников информации оказался наиболее действенным в формировании доверия к конспирологическим версиям покушения на Дональда Трампа, учитывая при этом влияние политических предпочтений и личной склонности к конспирологии.
Исследователи обнаружили три фактора, в наибольшей степени повышающих вероятность принятия конспирологических версий покушения на тогдашнего кандидата в президенты США: политические предпочтения, склонность к конспирологическому мышлению, мнение друзей и знакомых. Политические взгляды и особенности мышления повышали вероятность принятия на 24% и 23% соответственно. Мнение знакомых, которым респонденты доверяли, неожиданно оказалось наиболее сильным фактором, повысив вероятность принятия конспирологических теорий почти на 54%. Эта закономерность прослеживалась относительно обеих версий покушения.
Таким образом, мнение друзей и знакомых оказалось более значимым, нежели все остальные факторы. В частности, вклад социальных сетей в принятие конспирологических теорий не столь велик, как ожидалось: способствуя широкому распространению информации, они сами по себе не вызвали роста доверия к теориям заговора. Свои выводы ученые изложили в публикации для журнала PNAS Nexus.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
