Наклон земной орбиты объяснили «искривлением» протопланетных дисков
Изучив 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд, международная группа астрономов выявила в них отклонения в движении газа. Эти особенности ученые связали с возможным «искривлением» дисков, что объясняет различие наклонов орбит планет Солнечной системы.
Места рождения миров, обычно встречающихся вокруг молодых светил, называют протопланетными дисками. Считается, что все небесные тела нашей звездной системы — кометы, астероиды и планеты — это остатки диска, который окружал Солнце вскоре после его образования.
При этом среди уже сформировавшихся систем «семей», похожих на Солнечную, немного: ранее, изучив 73 протопланетных диска в направлении молодого созвездия Волк, астрономы обнаружили, что 67% из них были меньше орбиты Нептуна. Все потому, что до сих пор внимание ученых было приковано к наиболее ярким и большим протопланетным дискам. В 2024 году, например, исследователи описали рекордный по размеру диск — диаметром в 150 триллионов километров.
Теперь астрономы из проекта exoALMA под руководством Эндрю Уинтера (Andrew J. Winter) из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) изучили 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд с помощью радиоинтерферометра ALMA. Результаты научной работы, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters, могут изменить существующие представления о начальных этапах формирования планет.
Исследователи наблюдали за излучением молекул монооксида углерода (СО) внутри протопланетных дисков и зафиксировали незначительные изменения частоты волны. Поскольку подобные смещения позволяют точно измерить скорость движения газа, астрономы смогли определить направление и скорость движения вещества в дисках.
Оказалось, наклон газовых колец внутри диска может изменяться на величину от 0,5 до двух градусов. Столь небольшие «изгибы», вероятно, связаны с искажением структуры дисков, а их свойства — с активностью звезды (то есть со скоростью, с которой вещество диска падает на поверхность светила).
Результаты численного моделирования показали, что подобные деформации могут объяснить спиральные узоры, наблюдаемые в рассеянном свете у некоторых дисков, а также температурные колебания молекулярного газа — до 10 °C между разными областями. Более того, эти небольшие «искривления» могут оказаться ключом к пониманию наклонов орбит планет Солнечной системы. Напомним, наклон Земли составляет 7,25°, Марса — 5,65°, а Юпитера — 5,51°. Ранее эти различия казались случайными.
«Такие умеренные наклоны, вероятно, можно считать естественным итогом процессов звездо- и планетообразования. Знание того, что диски редко бывают ровными, позволит по-новому взглянуть на формирование Земли и ее соседей», — отметил Уинтер.
Если выводы ученых верны, то наши представления об устройстве протопланетных дисков и процессах формирования миров изменятся. Дальнейшие наблюдения, в том числе с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб», позволят проверить распространенность «искривленных» дисков в Галактике.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
