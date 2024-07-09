В БФУ выявили нейронные сети, связанные с депрессией и паранойей

Ученые из БФУ имени И. Канта в сотрудничестве с болгарскими коллегами из Медицинского университета Пловдива провели исследование, направленное на выявление нейронных коррелятов, специфичных для депрессивных и параноидных симптомов.

Результаты работы опубликованы в журнале World Journal of Clinical Cases и могут способствовать развитию персонализированного подхода к диагностике психических расстройств.

В исследовании приняла участие международная команда ученых из России и Болгарии. Группу из Балтийского федерального университета имени И. Канта представляли Владимир Хорев и Семен Куркин, научные сотрудники Балтийского центра искусственного интеллекта и нейротехнологий. Болгарские коллеги из Медицинского университета Пловдива включали Дроздстоя Стоянова (автора-корреспондента исследования), профессора кафедры психиатрии, Росицу Паунову из Научно-исследовательского института, Юлиана Дичева, представляющего медицинский факультет, и Севдалину Кандиларову, сотрудницу кафедры психиатрии и медицинской психологии.

Психические заболевания, такие как депрессия и шизофрения, являются серьезной проблемой здравоохранения, затрагивающей миллионы людей по всему миру. Однако их диагностика до сих пор основывается преимущественно на субъективной оценке симптомов, что затрудняет раннее выявление и подбор оптимальной терапии. Поиск объективных биомаркеров, связанных с различными психопатологическими синдромами, является актуальной задачей современной психиатрии.

В проведенном исследовании приняли участие 60 пациентов с диагнозами большого депрессивного расстройства и шизофрении. Во время сеанса функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) они проходили специально разработанный тест, основанный на клинических шкалах для оценки депрессии и паранойи. Задача состояла в том, чтобы в режиме реального времени отслеживать активность мозга при ответах на вопросы разных типов: связанных с депрессивной, параноидной симптоматикой или нейтральных.

Для анализа нейровизуализационных данных ученые применили метод независимых компонент, позволяющий выделить устойчивые паттерны мозговой активности и сопоставить их с типом стимульного материала. Были выявлены как общие нейронные сети, активирующиеся независимо от типа вопросов, так и специфические, откликающиеся преимущественно на депрессивные или параноидные утверждения.

«Наши результаты показывают, что мы можем использовать фМРТ в сочетании с клиническими инструментами для картирования нейронных сетей, связанных с теми или иными психопатологическими проявлениями, — комментирует Семен Куркин, научный сотрудник БЦАИ БФУ имени И. Канта. — Такой подход представляется многообещающим в контексте разработки методов нейровизуализационной диагностики, которые со временем могли бы дополнить традиционную клиническую оценку и помочь в дифференциальной диагностике психических расстройств».

По словам ученых, подобные исследования служат примером успешной интеграции клинических и нейробиологических данных и имеют большой потенциал для трансляции в практическое здравоохранение. Среди перспективных направлений — валидизация нейронных биомаркеров на расширенных выборках пациентов, изучение их связи с клиническим течением и терапевтическим ответом, а также разработка предиктивных моделей, использующих мультимодальные данные для персонализации терапии.

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