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38 минут назад
БФУ
48

В БФУ выявили нейронные сети, связанные с депрессией и паранойей

4.5

Ученые из БФУ имени И. Канта в сотрудничестве с болгарскими коллегами из Медицинского университета Пловдива провели исследование, направленное на выявление нейронных коррелятов, специфичных для депрессивных и параноидных симптомов.

БФУ
# депрессия
# нейронные сети
# паранойя
# психические заболевания
Кадр из к/ф «13 причин почему» / © Netflix

Результаты работы опубликованы в журнале World Journal of Clinical Cases и могут способствовать развитию персонализированного подхода к диагностике психических расстройств.

В исследовании приняла участие международная команда ученых из России и Болгарии. Группу из Балтийского федерального университета имени И. Канта представляли Владимир Хорев и Семен Куркин, научные сотрудники Балтийского центра искусственного интеллекта и нейротехнологий. Болгарские коллеги из Медицинского университета Пловдива включали Дроздстоя Стоянова (автора-корреспондента исследования), профессора кафедры психиатрии, Росицу Паунову из Научно-исследовательского института, Юлиана Дичева, представляющего медицинский факультет, и Севдалину Кандиларову, сотрудницу кафедры психиатрии и медицинской психологии.

Психические заболевания, такие как депрессия и шизофрения, являются серьезной проблемой здравоохранения, затрагивающей миллионы людей по всему миру. Однако их диагностика до сих пор основывается преимущественно на субъективной оценке симптомов, что затрудняет раннее выявление и подбор оптимальной терапии. Поиск объективных биомаркеров, связанных с различными психопатологическими синдромами, является актуальной задачей современной психиатрии.

В проведенном исследовании приняли участие 60 пациентов с диагнозами большого депрессивного расстройства и шизофрении. Во время сеанса функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) они проходили специально разработанный тест, основанный на клинических шкалах для оценки депрессии и паранойи. Задача состояла в том, чтобы в режиме реального времени отслеживать активность мозга при ответах на вопросы разных типов: связанных с депрессивной, параноидной симптоматикой или нейтральных.

Для анализа нейровизуализационных данных ученые применили метод независимых компонент, позволяющий выделить устойчивые паттерны мозговой активности и сопоставить их с типом стимульного материала. Были выявлены как общие нейронные сети, активирующиеся независимо от типа вопросов, так и специфические, откликающиеся преимущественно на депрессивные или параноидные утверждения.

«Наши результаты показывают, что мы можем использовать фМРТ в сочетании с клиническими инструментами для картирования нейронных сетей, связанных с теми или иными психопатологическими проявлениями, — комментирует Семен Куркин, научный сотрудник БЦАИ БФУ имени И. Канта. — Такой подход представляется многообещающим в контексте разработки методов нейровизуализационной диагностики, которые со временем могли бы дополнить традиционную клиническую оценку и помочь в дифференциальной диагностике психических расстройств».

По словам ученых, подобные исследования служат примером успешной интеграции клинических и нейробиологических данных и имеют большой потенциал для трансляции в практическое здравоохранение. Среди перспективных направлений — валидизация нейронных биомаркеров на расширенных выборках пациентов, изучение их связи с клиническим течением и терапевтическим ответом, а также разработка предиктивных моделей, использующих мультимодальные данные для персонализации терапии.

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БФУ
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Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – один из ведущих вузов России, расположенный в самом западном регионе страны. БФУ является крупнейшим образовательным, научным, культурным и просветительским центром Калининградской области. Университет предлагает более 180 образовательных программ и объединяет 13 высших школ и университетский колледж. В БФУ обучаются более 12 000 студентов, в том числе из 51 страны мира, и работают более 1400 сотрудников, среди которых 740 научно-педагогических кадров и 430 аспирантов. Научная деятельность БФУ охватывает 30 направлений и осуществляется 236 исследователями, средний возраст которых составляет 38 лет. Университет гордится высоким уровнем "остепененности" научных и педагогических кадров (74,8%), наличием 10 диссертационных советов и 11 научных журналов, 4 из которых индексируются в базе данных Scopus. БФУ располагает современным оборудованием на сумму более 2,6 млрд рублей и инновационным научно-технологическим парком "Фабрика". В настоящее время университет реализует амбициозный проект создания кампуса мирового уровня на территории 29 га, где будут размещены новые учебно-лабораторные корпуса и общежития на 2500 мест. Завершение строительства запланировано на сентябрь 2025 года.
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БФУ
# депрессия
# нейронные сети
# паранойя
# психические заболевания
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