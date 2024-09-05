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Ученые выявили связь между курением электронных сигарет и депрессией у подростков
Электронные сигареты пользуются популярностью во всем мире, особенно среди подростков. На проблему обратили внимание австралийские ученые, выявившие тревожную связь между наличием симптомов депрессии у учеников старших классов и курением электронных сигарет.
Результаты исследования, опубликованного в журнале Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, показали, что школьники, сообщившие о серьезных симптомах депрессии, в два раза чаще употребляли электронные сигареты, чем их сверстники без психических расстройств.
Исследовательская группа опросила 5157 учащихся 7-8-х классов из 40 школ Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Западной Австралии. В итоге 8,3% опрошенных признались, что раньше употребляли электронные сигареты, а вот число школьников, которые сообщили об умеренном стрессе, парили чаще сверстников на 74%.
У тех, кто сообщил о высоком уровне стресса, этот показатель оказался выше на 64%. Удивительно, но симптомы тревоги, казалось, нарушили эту тенденцию, не показав никакой связи с употреблением электронных сигарет. Опрос проходил с мая по октябрь 2023 года.
«Когда мы смотрим на студентов, сообщающих о плохом самочувствии, то видим, что потребление электронных сигарет возрастает на 105% по сравнению с их сверстниками без каких-либо симптомов», — уточнили авторы научной работы.
В исследовании применили комплексный подход, который не ограничивался одной конкретной проблемой психического здоровья, а охватывал более широкую область, включая такие аспекты, как тяжелые симптомы депрессии, умеренный и высокий уровни стресса, плохое самочувствие. Результаты свидетельствуют о том, что люди с ослабленным психическим здоровьем чаще курят электронные сигареты.
Собранные данные были частью более масштабной инициативы под названием OurFutures Vaping Trial. Это первое и пока единственное в своем роде клиническое испытание школьной программы профилактики электронных сигарет в Австралии. Таким образом исследователям удалось создать один из крупнейших массивов данных о подростковом вейпинге в стране, предоставляющий большой интерес для ученых всего мира.
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