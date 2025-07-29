Большинство психических болезней случилось у людей без больных родственников

Споры о том, какие факторы оказывают наибольшее влияние на риск развития психических заболеваний, не прекращаются. Ученые из Дании, проанализировав данные о заболеваемости в стране за полвека, пришли к неожиданному выводу: риск развития психических заболеваний у тех, кто имел больных родственников, действительно высок. Но в подавляющем большинстве случаев шизофрения, биполярное расстройство или депрессия возникают у людей без наследственной предрасположенности.

Существует распространенное мнение, что психические заболевания передаются по наследству. Поэтому обычно люди больше всего беспокоятся о своем психическом здоровье, если имеют больных родственников. Вряд ли кто-то боится, что у него начнется шизофрения, если все были здоровы.

Ученые из Орхусского университета (Дания) проанализировали данные более трех миллионов человек (среди них — 48,75 процента женщин) за 50 лет — с 1 января 1970 года по 31 декабря 2021-го. Они обнаружили, что риск развития разного рода депрессивных расстройств, если отец или мать были больны, действительно достаточно высок и составляет примерно 15 процентов. В то же время риск шизофрении значительно ниже: исследование показало, что 92 процента людей, у которых кто-то из родителей страдает шизофренией, сами не заболевают.

Однако расчет риска развития заболеваний не позволяет построить точный индивидуальный прогноз, поняли ученые, впервые сравнив не больных со здоровыми, а пациентов с определенными диагнозами и разными семейными историями. Выяснилось, что 53 процента пациентов с различными зависимостями и 96 процентов с шизоаффективным расстройством не имели больных родственников.

С практической точки зрения эти результаты показывают: наследственная отягощенность далеко не всегда означает, что рано или поздно сын шизофреника тоже заболеет. Специфического «гена психической болезни» не существует, подчеркнули исследователи. Психические болезни возникают в результате сложного сочетания наследственных и средовых факторов: психотравмирующих ситуаций, ошибок в воспитании, образа жизни и социальных условий.

Исследование датских ученых, опубликованное в журнале The lancet Psychiatry, отчасти подтверждает идею британского психиатра Рональда Лэйнга. Он писал, что «не человек, а семья — единица болезни, и не человек, а семья поэтому нуждается в лечении», подчеркивая важнейшую роль деструктивного окружения в развитии психических заболеваний.

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Денис Яковлев 52 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.