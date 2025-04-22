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Психологи объяснили, почему мужчины неохотно обращаются за помощью при депрессии
Депрессия негативно влияет на все стороны жизни человека, но многие, столкнувшись с ней, избегают обращаться за профессиональной помощью. Психологи из Норвегии выяснили, что у мужчин подобное нежелание может быть связано с неверным убеждением о том, насколько другие готовы искать помощь специалистов при депрессии.
Ситуации, когда люди ошибочно считают, что остальные в группе придерживаются мнения, противоположного их собственному, известны в социальной психологии под названием множественное, или плюралистическое, невежество.
Для иллюстрации этого понятия часто приводят сюжет сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля». В ней двое обманщиков провели недалекого короля и его придворных, пообещав сшить для правителя лучший на свете наряд из чудесной ткани, которую не видят только глупцы. На самом деле никакого платья не было, а мошенники просто разворовали золото, драгоценности и шелка. Окружающие и сам король видели, что наряда нет, но боялись в этом признаться, чтобы не прослыть дураками. Правда раскрылась, когда короля, расхаживающего без одежды, заметил мальчик и закричал, что тот голый.
Прошлые научные работы показывали, что люди часто неправильно судят о том, как другие относятся к расстройствам вроде депрессии, и думают, что предубеждение к таким проблемам с психикой сильнее, чем есть в действительности. В ряде статей отмечалось, что мужчины реже женщин склонны обращаться к психологам при депрессии, но, согласно другим исследованиям, люди разного пола в этом плане не сильно отличались.
Ученые из Бергенского университета и Университета Осло (Норвегия) решили детальнее разобраться с гендерным аспектом и в двух экспериментах проверить, влияет ли множественное невежество на желание обращаться к психологу при депрессии.
В первом испытании участники — более двух тысяч взрослых норвежцев — читали историю о женщине или мужчине, которые испытывали характерные симптомы депрессии. Затем добровольцы оценивали, с какой вероятностью они в такой ситуации обратились бы к врачу или психологу и как поступили бы «большинство мужчин» или «большинство женщин». Ответы варьировались от «крайне маловероятно» до «весьма вероятно».
Анализ результатов показал, что мужчины не только реже женщин стремились просить помощи врача или психолога, но и заблуждались о готовности мужчин в целом обращаться к специалистам, полагая, что другие гораздо меньше, чем они сами, склонны искать психологическую поддержку при депрессии.
Женщины оказались точнее в оценке представительниц своего пола, но расположенность мужчин идти при депрессии к врачу или психологу они тоже занижали. При этом у всех испытуемых личная оценка тесно коррелировала с восприятием того, как в аналогичных ситуациях поступают другие. Это подтверждает идею о том, что восприятие нормы формирует поведение.
Во втором эксперименте с участием более 1500 человек речь снова шла о женщине или мужчине с депрессией, которые уже обратились к специалисту по поводу проблемы. Задание состояло в том, чтобы оценить, станут ли герои говорить об этом друзьям или коллегам, следует ли в таких случаях в принципе делиться информацией и как сами испытуемые поступили бы на месте персонажей.
Выяснилось, что мужчины гораздо меньше женщин готовы делиться такими деталями с окружением. При этом большинство участников признали правильным рассказывать о подобном. Другими словами, нежелание раскрывать информацию о визите к психологу или врачу из-за депрессии было связано не с убеждением, что поступать так неверно, а скорее с опасением испытать неловкость или столкнуться с предвзятым отношением, которого в действительности может и не быть.
По мнению авторов научной работы, заблуждения насчет предполагаемой реакции окружающих и стремление сильного пола умалчивать об обращении к специалистам из-за депрессии может искажать реальную картину и способствовать стереотипам о том, что мужчины не нуждаются в психологической помощи и успешно справляются с подобными проблемами сами. Статью об исследовании опубликовал журнал Sex Roles.
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