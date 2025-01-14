Врачи и экономисты изучили связь курения и заработка

Исследования ранее показывали, что курение может снижать успешность людей на рынке труда из-за негативного влияния на здоровье и производительность. Группа финских специалистов в области бизнеса и экономики, психологии и здравоохранения недавно подробнее изучила эту связь и привела показатели, иллюстрирующие последствия вредной привычки для зарплаты.

Новая статья о влиянии курения на уровень заработка вышла в научном журнале Nicotine & Tobacco Research. В ее основу легли данные многолетнего исследования о факторах риска для сердечно-сосудистой системы Cardiovascular Risk in Young Finns Study (YFS) с участием 3596 жителей городских и сельских районов Финляндии, рожденных между 1962 и 1977 годами. В его рамках проводили анкетирование о состоянии здоровья, условиях жизни, физической активности, питании, курении и психологических факторах.

Для своей выборки ученые отобрали 1953 участника YFS в возрасте от 24 до 39 лет. Собранные о них сведения сопоставили с достижениями людей на рынке труда. Информацию взяли из национальной статистической службы страны и базы данных переписи населения. Наблюдения за уровнем зарплаты и статусом занятости вели с 2001 по 2019 год.

Интенсивность и длительность курения оценили с помощью «индекса курения», также известного как «индекс пачка/лет». Его рассчитывают как произведение среднего количества выкуриваемых сигарет в день и стажа вредной привычки в годах, поделенное на 20. Соответственно, у курящих по пачке сигарет в течение 10 лет этот индекс равен 10.

По результатам анализа ученые установили, что каждая дополнительная единица в «индексе курения» коррелировала с уменьшением заработка на 1,8%. Исследователи подсчитали, что снижение соответствующего индекса до пяти могло увеличить уровень получаемой зарплаты на 9%.

Также специалисты выявили связь между более высоким «индексом курения» и меньшей продолжительностью трудового стажа. Рост первого на единицу ассоциировался со снижением второго на 0,5%.

Указанные тенденции сильнее всего затрагивали более молодых мужчин и женщин, а также людей с низким уровнем образования. Авторы новой работы предположили, что курение может серьезнее сказываться на заработке и ухудшать перспективы на рынке труда именно у представителей молодого поколения, среди которых вредная привычка уже не так распространена.

Хотя масштабы курения с 90-х годов XX века снижаются, табачная эпидемия остается одной из наибольших угроз для здоровья населения. По данным ВОЗ, в 2020 году табак курили 22,3% жителей планеты: 36,7% мужчин и 7,8% женщин. Примерно из 1,3 миллиарда потребителей табака в мире 80% проживают в странах с низким и средним уровнем дохода.

Из-за последствий этой привычки умирают более восьми миллионов человек в год, в том числе приблизительно 1,3 миллиона некурящих, которые подвергаются пассивному воздействию табачного дыма.

Табак вредит здоровью в любом виде, его безопасной дозы не существует. Недавно исследование показало, что у курящих с детства признаки повреждения сердечной мышцы и нарушений ее функций могут появиться уже в 20-летнем возрасте.

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