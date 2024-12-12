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Курение с детства навредило сердцу уже к 24 годам
Раннее увлечение сигаретами грозит серьезными последствиями для здоровья, причем уже в молодости. У людей, закуривших в детские или подростковые годы, признаки повреждения сердечной мышцы и нарушений ее функций могут появиться в 20-летнем возрасте, предупредили медики.
Статья с тревожными выводами вышла в журнале Американской коллегии кардиологии (JACC). В основу научной работы легли результаты многолетних наблюдений в рамках проекта «Дети 90-х», также известного под названием «Эйвонское лонгитюдное исследование родителей и детей» (сокращенно ALSPAC).
Среди его участников ученые отобрали почти 2000 британских школьников, состояние здоровья которых отслеживали с 10 до 24 лет. На протяжении программы мониторинга они несколько раз проходили медицинские обследования, в том числе эхокардиографию. Также по ним собирали данные о статусе курения.
На старте наблюдений в 10 лет доля курящих составляла 0,3%, но в дальнейшем показатель существенно вырос, достигнув 24% к 17 годам и 26,4% к 24-летию. Почти две трети тех, кто познакомился с сигаретами, будучи детьми или подростками, продолжали курить в юности.
Проанализировав информацию об участниках, исследователи установили, что курение с детства коррелировало с более высокой вероятностью преждевременного повреждения сердца из-за функциональных или структурных нарушений, таких как гипертрофия сердечной мышцы и дисфункции левого желудочка.
Риск столкнуться с подобными проблемами к 24 годам возрастал на 33-52%. Тенденция получить к этому возрасту увеличенные размеры сердца у курильщиков сохранялась и после поправок на другие факторы риска вроде гипертонии, ожирения, малоподвижного образа жизни, нарушения липидного обмена и прочие.
Раннее увлечение сигаретами также ассоциировалось с другими опасными аномалиями: утолщением стенок сердца, повышенным давлением наполнения левого желудочка и увеличенным индексом его массы.
По словам ведущего автора работы — доцента кафедры клинической эпидемиологии и детского здоровья в Университете Восточной Финляндии Эндрю Агбайе (Andrew Agbaje), — статья призвана привлечь внимание государственных органов и медиков к проблеме подросткового курения и подчеркнуть важность его профилактики.
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